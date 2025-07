Bắt khẩn cấp một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự

Công an xã Hội Thịnh (Tỉnh Phú Thọ) ngày 8/7 cho biết đã hoàn tất hồ sơ, đề xuất Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1991, trú tại thôn Bảo Ninh, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại các cơ sở thờ tự.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 15 phút ngày 5/7/2025, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, Tổ công tác Công an xã Hội Thịnh phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã phát hiện một đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn đang trèo qua bờ tường khu vực Trung tâm Văn hóa làng Vân Hội (thuộc thôn Vân Giữa, xã Hội Thịnh).

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại hiện trường. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ảnh: Công an Phú Thọ

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Nguyễn Văn Tiến, khai nhận vừa đột nhập Đền Vân Hội để trộm cắp số tiền 145.000 đồng tiền công đức. Khi đang trên đường trèo tường tẩu thoát thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ. Tang vật và phương tiện liên quan đến vụ trộm được thu giữ tại hiện trường.

Qua quá trình điều tra mở rộng, Công an xác định Nguyễn Văn Tiến là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích. Tiến hoạt động một cách chuyên nghiệp, thường xuyên đột nhập các cơ sở thờ tự như đình, chùa để trộm tiền công đức và các tài sản có giá trị khác. Đây là nguồn sống chính của đối tượng.

Dù đã nhiều lần bị xử lý hình sự, Tiến tiếp tục tái phạm. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 2/2025 đến ngày 5/7/2025, ngoài vụ trộm tại Đền Vân Hội, Tiến đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc – trước khi sáp nhập) và huyện Đông Anh (TP Hà Nội).

Hiện Công an xã Hội Thịnh đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Phú Thọ mở rộng điều tra, truy thu tài sản do đối tượng trộm cắp, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Hội Thịnh đề nghị các chùa, đình trên địa bàn các huyện Vĩnh Tường, TP Vĩnh Yên, Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc – trước khi sáp nhập) nếu từng bị mất tài sản có dấu hiệu liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Tiến, khẩn trương liên hệ:

Công an xã Hội Thịnh, thôn Vân Sau, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Văn Phương – Phó Trưởng Công an xã

Số điện thoại: 0985.650.409