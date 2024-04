Cặp vợ chồng Nhật Bản tiết kiệm 327 triệu đồng trong 3 năm, tất cả đều nhờ vào 10 thủ thuật tiết kiệm tiền này

Đây là cách họ trải qua kỳ nghỉ không tốn phí: - Hãy ra ngoài đi dạo mà không mang theo ví hay điện thoại di động để tránh những chi phí không cần thiết. - Nếu bạn không ra ngoài, hãy dọn dẹp một số khu vực ở nhà, chẳng hạn như sắp xếp tủ lạnh hoặc tủ quần áo. Đây là nơi dễ tích tụ thực phẩm hết hạn và quần áo dư thừa. Nếu bạn sắp xếp hai khu vực này, cuộc sống của bạn đương nhiên sẽ không còn nữa. bị lãng phí. - Hãy thực hiện một số hoạt động giải trí không tốn thêm chi phí, chẳng hạn như đọc sách nhiều lần để ngủ, cố gắng tự làm món tráng miệng hoặc món ăn để tăng thêm niềm vui cho cuộc sống.

Gần đây, họ cũng công bố chi phí sinh hoạt của mình trong 11 tháng trong năm trên blog cá nhân. Ngoại trừ việc mua quần áo hàng năm vào tháng 11, về cơ bản tổng chi phí hàng tháng chỉ khoảng 130.000 yên (khoảng 21,2 triệu đồng).



Thực tế, sau ba, bốn năm sống tằn tiện như thế, họ đã tiết kiệm được gần 2 triệu yên (khoảng 327 triệu đồng).

Hôm nay, hãy tóm tắt lại phương pháp tiết kiệm tiền của họ thực sự được thực hiện như thế nào nhé!

Giảm chi phí cố định

Cặp đôi blogger đề cập, điều kiện tiên quyết để có thể chi tiêu 130.000 yên một tháng là cả hai đều có việc làm, thống nhất tiết kiệm và hiện chưa có con cái, ở một mức độ nào đó, họ chỉ cần đáp ứng nhu cầu cuộc sống của bản thân. Về chi tiêu, nên bắt đầu bằng việc giảm chi phí cố định.

1. Chuyển đến một ngôi nhà mà bạn có đủ khả năng chi trả

Dù là thế chấp hay thuê nhà thì đó đều là chi phí cố định nên chi tiêu càng ít thì càng tốt. Nếu bạn sống trong một ngôi nhà có giá thuê cao thì nên chuyển đi!

2. Hủy việc mua bảo hiểm ngoài

Thay vì trả tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ mà họ không biết khi nào mình sẽ cần, họ nghĩ rằng điều quan trọng hơn là chi tiền để duy trì cơ thể và tinh thần khỏe mạnh miễn là họ có bảo hiểm lao động cơ bản làm chỗ dựa.

3. Hủy thanh toán đăng ký

Bạn có đăng ký trả phí cho nhiều nền tảng phát trực tuyến, phương tiện truyền thông xã hội không? Nhìn từ một góc độ thì mỗi thứ đều rất rẻ nhưng cộng lại thì đó là một khoản chi phí lớn. Đây là những khoản chi tiêu giải trí không mục đích và hoàn toàn không cần thiết. Nếu bạn thực sự muốn xem thì tốt hơn hết là nên giảm bớt.

4. Không cần thiết phải mua xe, nếu cần thiết, hãy ưu tiên xe cũ

Ngoài khoản thế chấp, ô tô cũng là một khoản chi phí cao, vì vậy hãy tránh mua ô tô càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, nếu bạn cần vì lý do đi làm hoặc ở thì nên ưu tiên mua xe cũ. Sự chênh lệch giữa xe mới và xe cũ có thể lên tới hàng trăm nghìn yên, thậm chí hàng triệu yên.

Họ tin rằng việc mua một chiếc ô tô mới hoặc một chiếc ô tô hạng sang giá cao là để khoe khoang, bản thân điều đó không có gì xấu, họ chỉ cần suy nghĩ sâu sắc về mục đích thực sự của việc sở hữu một chiếc ô tô: chủ yếu là đi làm và đi lấy hàng. Vì vậy không cần phải mua xe mới hay xe sang, xe cũ là quá đủ.

5. Giảm tần suất đi ăn ngoài

Bằng cách tự nấu bữa ăn của mình nhiều nhất có thể, bạn có thể khắc phục chi phí nguyên liệu và tránh những khoản chi đột ngột cho bữa tiệc tối. Và lợi ích của việc này không chỉ là tiết kiệm tiền mà còn duy trì sức khỏe của bạn bằng cách tự nấu ăn so với những bữa ăn mang đi nhiều dầu mỡ và mặn.

Xây dựng thái độ đúng đắn trong việc tiêu tiền

Nếu muốn tiêu ít tiền hơn và sống một cuộc sống giàu có, cặp đôi blogger tin rằng họ cần thiết lập một lối sống không phụ thuộc quá nhiều vào tiền bạc. Bạn thử nghĩ xem, để tận hưởng một cuộc sống tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn, bạn gần như sẽ tiêu xài hàng tháng.

Để duy trì mức tiêu dùng như cũ, bạn phải tiếp tục kiếm tiền, giống như một chú chuột hamster nhỏ đang chạy. trên một bánh xe không thể thoát ra, lặp lại cùng một khuôn mẫu cuộc sống.

Bạn nên cố gắng sống một cuộc sống thoải mái về tài chính với càng ít tiền càng tốt . Lúc này, trước tiên bạn phải hiểu lối sống nào phù hợp với mình, sau đó điều chỉnh tâm lý chi tiêu đúng đắn của mình.

6. Trước khi tiêu tiền, hãy làm theo 7 bước sau

Mỗi mùa bán hàng, tôi luôn nhận được tràn ngập thông tin về các ưu đãi đặc biệt và tôi không khỏi muốn mua chúng. Cặp đôi blogger đề cập rằng trước khi mua một thứ gì đó, tốt nhất bạn nên làm theo 7 bước sau để đánh giá kỹ xem mình có thực sự cần nó hay không.

Bước 1: Kiểm tra giá sản phẩm trên thị trường đồ cũ. Nếu nó được lưu hành với giá cao, điều đó có nghĩa là sản phẩm đó đáng đồng tiền bát gạo và tiết kiệm chi phí ngay cả khi bán lại. Nếu giá thấp, bạn có thể quyết định không mua ngay tại chỗ.

Bước 2: Giữ thời gian quan sát trong một tháng. Nếu bạn không thực sự muốn món đồ đó, ham muốn vật chất của bạn sẽ giảm dần sau một tháng bình tĩnh.

Bước 3: So sánh thông số kỹ thuật của các sản phẩm tương tự. Thậm chí, sau một thời gian, cảm giác “vẫn muốn” vẫn chưa nguôi ngoai. Lúc này, bạn có thể so sánh giá của các sản phẩm tương tự.

Bước 4: Giữ thời gian quan sát trong một tuần. Sau khi so sánh giá, hãy đợi từ ba đến năm ngày để xác nhận xem bạn có thực sự muốn nó hay không.

Bước 5: Quyết định mua cũ hay mới. Nếu hàng cũ không thể bán được giá cao, họ thà chọn những sản phẩm mới rẻ hơn khi so sánh giá.

Bước 6: Giải thích lý do tại sao bạn không mua. Nếu cuối cùng bạn quyết định không mua, tốt hơn hết bạn nên nói to lý do không mua và sắp xếp suy nghĩ của mình một cách rõ ràng thông qua lời nói để lần sau bạn không muốn điều tương tự.

Bước 7: Bán những món đồ không sử dụng càng sớm càng tốt.

7. Chặn tin nhắn điện thoại di động để tránh kích thích tiêu dùng quá mức

Người chồng đề cập rằng anh nghĩ những người độc thân có thể sống thoải mái với 100.000 yên (khoảng 16 triệu đồng) một tháng. Nhưng lý do khiến hầu hết mọi người không hài lòng với cuộc sống của mình là vì họ tiếp xúc với quá nhiều thông tin, còn phương tiện truyền thông trực tuyến và các nội dung khác đang cạnh tranh để tạo ra những ham muốn kích thích của người tiêu dùng.

Vì vậy, "muốn" khác với "cần", giải pháp là hãy tập đặt điện thoại xuống, đặt ở nơi trong nhà không ai động tới, và thoát khỏi tình trạng quá tải thông tin.

8. Đừng tốn tiền đi tập gym hay ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe

Muốn có một cuộc sống sung túc thì cơ thể khỏe mạnh là điều kiện đầu tiên. Cặp đôi đề cập rằng dù có bao nhiêu tiền thì cũng không thể giàu nếu cơ thể không thể vận động theo ý muốn. Tuy nhiên, việc xây dựng một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh chỉ cần một khoản tiền nhỏ.

Tốt hơn hết bạn nên bắt đầu bằng cách phát triển thói quen tập thể dục và ăn uống mà bạn coi là đương nhiên thay vì tiêu tiền vào thực phẩm lành mạnh, đến phòng tập thể dục, v.v.

9. Tập thói quen đi bộ

“Tôi muốn ăn đồ ngọt”, “Tôi muốn uống rượu”, “Tôi muốn quần áo mới” và mọi người thường tiêu tiền để thỏa mãn những ham muốn hàng ngày này. Sống tiết kiệm là đấu tranh chống lại ham muốn của chính mình. Họ đề cập rằng thay vì không thể tiêu tiền, tốt hơn hết bạn nên chuyển trọng tâm sang tập thể dục có thể ngăn chặn sự lo lắng.

Điều đơn giản nhất là phát triển thói quen đi bộ. Nếu bạn có thể đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy, hãy đi bộ càng nhiều càng tốt.

10. Vứt bỏ hết những bộ quần áo bạn không thích

Thay vì giữ lại những bộ quần áo bạn không thích, tốt hơn hết bạn nên thay hết và mua những thứ bạn thích, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài. Đồng thời, khi chọn quần áo, bạn nên chọn những bộ đồ mà mình sẽ mặc thường xuyên, thay vì theo đuổi những bộ quần áo giá cao.

Cuối cùng, cặp đôi blogger muốn nhắc mọi người rằng có một số người cho rằng sống tằn tiện là khó, nhưng điều các bạn cần suy nghĩ là, tằn tiện chỉ là phương tiện, mục đích cuối cùng là thoát khỏi sự kiểm soát của đồng tiền trong cuộc sống.

Vì vậy, điều quan trọng nhất là tìm ra cách tiết kiệm tiền phù hợp với bản thân và đạt được một cuộc sống không phụ thuộc quá nhiều vào tiền bạc.

Theo: Toutiao