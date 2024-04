Những người biết tiết kiệm tiền là những người thực sự tỉnh táo

Đằng sau câu này, nó thực sự chỉ ra tầm quan trọng của tiền bạc đối với một người.

Khi có đủ tiền trong túi, bạn sẽ cảm thấy an toàn về mặt vật chất và không cảm thấy khó chịu hay hoảng sợ vì thiếu tiền.

Khi có đủ tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng, bạn sẽ có vốn và sự tự tin, bạn sẽ không dễ rơi vào tình trạng bối rối, lo lắng khi không có tiền.

Nhưng hiện nay có một hiện tượng là hầu hết mọi người đều chọn tiêu dùng trước thời hạn và tiêu dùng vượt quá khả năng của bản thân, từ đó làm giảm khả năng chống chịu rủi ro rất lớn.

Những khó khăn của người lớn dường như bắt đầu từ việc thiếu tiền và khả năng chống chọi với rủi ro.

Vì vậy, những người có thể kiếm tiền, tiết kiệm tiền trong cuộc sống là những người thực sự tỉnh táo trên đời, quản lý tốt cuộc sống thường nhật trong phạm vi khả năng của mình và có đủ kinh phí cho bản thân.

Mỗi xu bạn tiết kiệm sẽ khiến cuộc sống của bạn tốt hơn

Nhiều người nói rằng họ luôn là loại người không tiết kiệm được tiền, nhìn thấy thứ gì đó thích sẽ muốn “mua, mua, mua” và lần nào họ cũng chi nhiều nhất cho việc mua sắm.

Quần áo, giày dép, sản phẩm chăm sóc da….

Trên thực tế, hầu hết những thứ bạn mua đều không có tác dụng thực sự đối với bạn, bạn mua chúng nhiều hơn vì nghĩ rằng có thể bạn sẽ cần chúng.

Vì vậy, sau khi mang về nhà, bạn thấy không thực sự cần thiết nên đã cất nó sang một bên và chất thành đống.

Nếu có thời gian, hãy dọn dẹp phòng mình từ trong ra ngoài, bạn sẽ thấy những gì tôi nói không hề sai. Bởi có quá nhiều thứ gây “lãng phí tiền bạc” và có quá nhiều món đồ bạn không cần đến.

Nếu bạn có thể bình tĩnh và suy nghĩ trước khi mua hàng, có thể toàn bộ số tiền đó vẫn nằm trong số tiền tiết kiệm của bạn.

Bạn cũng sẽ thấy rằng khi cắt giảm những khoản chi không cần thiết này thậm chí có thể giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền, một khoản tiền không hề nhỏ.

Tiền tuy kiếm được chứ không phải tiết kiệm nhưng đối với người bình thường, số tiền họ có thể kiếm được hàng tháng gần như là một khoản cố định, tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt, cho dù lương có tăng lên cũng sẽ không thay đổi quá nhiều.

Thực ra không có mâu thuẫn nào giữa tăng thu và giảm chi, mấu chốt nằm ở cách bạn giải quyết vấn đề đó.

Cũng giống như một số người rất giỏi tiết kiệm tiền nhưng họ vẫn sống cuộc sống hạnh phúc và ngăn nắp. Khoảng cách giữa mọi người thường bị nới rộng bởi những điều nhỏ nhặt. Đừng coi thường việc tiết kiệm tiền.

Mỗi xu bạn tiết kiệm được sẽ mang lại cho bạn cảm giác an toàn

Số tiền bạn tiết kiệm thực ra rất giống với câu này, vì tiết kiệm tiền là một cách quan trọng để bạn lên kế hoạch cho tương lai, những người không thể tiết kiệm tiền sẽ đợi đến khi đến một độ tuổi và giai đoạn nhất định, bạn chắc chắn sẽ hối hận vì không tiết kiệm nhiều hơn ngay từ đầu.

Tương tự như vậy, sự an toàn không bao giờ do người khác mang lại, nó luôn do chính bạn mang lại. Tiết kiệm của bạn là nguồn gốc của sự an toàn.

Điều này làm tôi nhớ đến một chủ đề phổ biến trên mạng: Khi nào bạn cảm thấy an toàn nhất? Câu trả lời được nhiều người đánh giá cao là: khi có tiền gửi vào thẻ ngân hàng của tôi.

Luôn có khả năng xảy ra những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống, tương lai cũng đầy rẫy những điều không chắc chắn, số tiền trong thẻ có thể mang lại cho bạn khả năng và lòng dũng cảm để đối mặt với tất cả.

Rốt cuộc, chúng ta thường xuyên cảm thấy bất lực vì không có tiền.

Khi bạn hoặc người nhà cảm thấy không khỏe thì cần tiền; sau khi kết hôn cần tiền để tiêu dùng hàng ngày và duy trì gia đình, cần tiền để lãng mạn với người yêu; sau khi có con thì cần tiền cho việc giáo dục và học tập.

Mọi thứ đều có thể liên quan đến tiền ở một mức độ nhất định, không có tiền thì hầu hết các hoạt động trong cuộc sống của chúng ta sẽ bị hạn chế.

Đối với người trẻ, cách quản lý tiền tốt nhất là tiết kiệm tiền.

Giữ nhiều tài khoản hơn để bạn có thể biết rõ dòng tiền của từng quỹ, học cách lập kế hoạch danh sách mua sắm và mua sắm theo yêu cầu, điều này sẽ làm giảm khả năng chi tiêu bổ sung;

Đừng lúc nào cũng tiêu xài quá mức. Vay tiền một thời gian và trả lại lò hỏa táng. Câu nói này quả thực đúng, bạn có thể bán lại những thứ đã qua sử dụng, để bạn có thể tận dụng chúng một cách tốt nhất và tạo ra giá trị cho chính mình, loạt phương pháp này có thể tiết kiệm một số tiền cho chúng ta.

Đừng đánh giá thấp từng hành động này, một khi kiên trì bạn sẽ thường nhận được những kết quả không ngờ tới.

Kết luận:

Theo tôi, tiết kiệm tiền không phải là tiết kiệm tiền một cách mù quáng mà là giảm tiêu dùng những thứ bạn không cần, hiểu rõ nhu cầu thực sự của bạn và tiêu dùng chúng một cách hợp lý.

Sự giàu có của một người sẽ luôn tích lũy và nó cũng sẽ là sự đảm bảo quan trọng cho cuộc sống hạnh phúc của bạn sau này.

Cuộc sống vốn dĩ rất thực tế, muốn sống thoải mái, bình lặng hơn thì phải chăm chỉ kiếm tiền, tiết kiệm tiền một cách hợp lý và tiết kiệm tiền liên tục.

Những người kiểm soát tốt tiền bạc của mình cũng sẽ kiểm soát tốt hơn cuộc sống của mình.