Tối 6/12, tập 13 Anh Trai Say Hi lên sóng và thu hút sự theo dõi của nhiều khán giả. Các tiết mục solo tiếp tục được mang lên sân khấu và gây chú ý trong số đó là stage của Anh Trai Hải Nam. Anh Cảm Giác Mình Sắp Chia Tay - là bản ballad được chắp bút bởi chính Hải Nam, mang giai điệu và nội dung khá buồn khi nói về cặp đôi dần mất đi kết nối với nhau và đối diện với việc sắp tan vỡ. Trên sân khấu, Hải Nam đã trình diễn đầy cảm xúc và bật khóc sau khi tiết mục khép lại.

Hải Nam cho biết nội dung bài hát được viết từ cảm xúc thật của chính mình. Khi Trấn Thành hỏi lý do tại sao viết ca khúc này, nam diễn viên nghẹn ngào nói: "Đây là khoảnh khắc của 2 người ở cạnh nhau nhưng đến 1 ngày lại tự cảm nhận được không còn gần nhau, không còn là số 1 trong lòng đối phương. Mình tự cảm giác được ngày đó sắp tới, ngày mà 2 đứa không còn tiếp tục đi với nhau nữa, nhưng cả hai không dứt khoát được".

Lắng nghe bộc bạch của Hải Nam, Trấn Thành không khỏi đồng cảm khi cho rằng chia tay không phải vì đối phương không tốt nữa, mà là vì hoàn cảnh, tư duy, địa vị và tính cách thay đổi theo từng thời điểm. Việc chia tay sẽ là sớm hay muộn nếu năng lượng không còn tương thích, nhưng chia tay không phải bị luỵ mà là tạm dừng để bắt đầu những cái mới tốt đẹp hơn.

Hải Nam bật khóc nói về chuyện tình cảm của mình tại chung kết Anh Trai Say Hi

Những giọt nước mắt của Hải Nam trong chương trình khiến nhiều khán giả xúc động nhưng đi kèm theo đó là sự tò mò. Bởi lẽ, nam diễn viên cho biết bài hát lấy từ câu chuyện và cảm xúc thật của chính mình, và khi Hải Nam đề cập đến chuyện tan vỡ thì ngay lập tức người hâm mộ cùng réo tên một người, đó là Jun Vũ - bạn gái tin đồn hơn 4 năm qua.

Cư dân mạng bắt đầu soi lại những động thái gần đây của Hải Nam và Jun Vũ. Cả hai thời gian qua ít xuất hiện chung với nhau, lần lộ diện công khai gần nhất là tại sự kiện giữa tháng 9. Trong xuyên suốt hành trình Hải Nam thi Anh Trai Say Hi, Jun Vũ cũng khá kín tiếng trong việc chia sẻ về "nửa kia". Thế nên, sau tiết mục của Hải Nam tại chung kết thì mạng xã hội càng thêm bàn tán và đặt nghi vấn nam diễn viên và Jun Vũ rạn nứt. Tuy nhiên, đây chỉ mới là suy đoán của netizen, còn sự thật ra sao thì người trong cuộc mới có câu trả lời.

Nghi vấn Hải Nam và Jun Vũ hẹn hò bùng nổ hồi tháng 8/2021. Thời điểm đó, công chúng phát hiện cặp đôi check-in chung ở một địa điểm du lịch. Sau hint "đánh lẻ" du lịch, tần suất lộ diện cùng nhau của cả hai ngày càng tăng. Dù ở sự kiện lớn nhỏ, Jun Vũ và Hải Nam luôn sánh đôi cùng nhau.

Trong đám cưới Midu, cả hai cùng làm cặp đôi bê tráp. Hải Nam luôn theo sát, cầm tay và dìu Jun Vũ bởi chiếc váy của cô có phần bó sát, không thuận tiện di chuyển. Cả hai cũng liên tục được xếp ngồi cạnh nhau, thoải mái tựa đầu chụp ảnh. Những khoảnh khắc tình tứ của bộ đôi diễn viên khiến dân mạng chắc mẩm về mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai.

Không những vậy, cư dân mạng còn tinh ý nhận ra khung hình chụp trong nhà cảu Hải Nam và Jun Vũ cũng tương đồng, từ đó đặt nghi vấn cặp đôi đã sống chung nhà. Trong dịp lễ Tình nhân, Hải Nam và Jun Vũ đăng ảnh riêng lẻ nhưng không quá khó để nhận cả hai đón Valentine cùng nhau.

Jun Vũ từng chia sẻ cả hai biết nhau từ năm 2019 khi hợp tác chung trong một dự án quảng cáo. Nhưng phải tới sau này khi học chung lớp diễn xuất mới bắt đầu gắn bó hơn. Dù vướng phải nghi vấn hẹn hò nhưng cả hai không ngại kè kè nhau. Không những thế trên nền tảng TikTok, Jun Vũ - Hải Nam cũng gia nhập "hội follow mình anh/em", thường có những màn tương tác hết sức thoải mái khiến netizen chắc mẩm về mối quan hệ của cả hai.

Hải Nam và Jun Vũ lộ hint hẹn hò từ tháng 8/2019