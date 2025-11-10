Cặp đôi "thân mật" trên ghế bị người đi đường dùng điện thoại ghi hình và thông báo từ chính quyền

Gần đây, một đoạn video do người đi đường quay lại đã lan truyền và thu hút sự chú ý của người dân Hồng Kông (Trung Quốc), ghi lại cảnh một cặp đôi ngoài 60 tuổi đang có những hành vi nhạy cảm tại bến tàu Trường Châu, một địa điểm nổi tiếng với khách du lịch và người dân địa phương tại đây.

Trong video, cặp đôi này được nhìn thấy ngồi trên một chiếc ghế dài tại bến tàu, người phụ nữ 61 tuổi nằm ngửa, chân gác lên đùi người đàn ông 63 tuổi. Sau đó, người đàn ông đã thực hiện một số hành vi khiếm nhã với người phụ nữ ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Có thể thấy trong video, một người đàn ông đang đi qua nhưng điều này cũng không khiến cặp đôi cảm thấy xấu hổ và dừng lại.

Cặp đôi có tuổi với hành vi khiếm nhã khiến người xem phẫn nộ.

Ngay sau khi đoạn video trở nên viral, cặp đôi này đã bị bắt giữ trong vòng hai ngày.

Nếu bị kết án, cặp đôi sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa là 7 năm tù.

Sau khi video lan truyền trên mạng và gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng, cảnh sát đã lập biên bản điều tra cặp đôi này vào ngày 29 tháng 10. Trong vòng 2 ngày, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ cặp đôi này trên đảo Trường Châu. Người phụ nữ bị bắt ngay trong ngày biên bản được lập, trong khi người đàn ông bị bắt vào ngày hôm sau. Theo tờ The Standard của Hồng Kông, cả hai đã được tại ngoại chờ điều tra thêm.

Được biết, cặp đôi cũng được yêu cầu trình diện cảnh sát vào cuối tháng 11 này và đối mặt với hình phạt nghiêm khắc để làm gương cho những kẻ coi thường pháp luật.

Chính quyền địa phương nhấn mạnh rằng hành vi phạm tội của cặp đôi này có thể khiến họ phải chịu mức án tối đa là 7 năm tù nếu bị kết án. Bên cạnh đó, họ kêu gọi người dân tuân thủ pháp luật, song song với việc chính quyền cũng cam kết tăng cường việc tuần tra mặc đồng phục và thường phục để ngăn chặn các vụ việc tương tự.