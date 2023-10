Cặp đôi tạo nên tuyệt phẩm lãng mạn của thời đại: Diễn xuất quá đỉnh, không cần tình tứ vẫn ngập tràn "chemistry"

Past Lives đang là bộ phim lãng mạn đáng chú ý nhất tại rạp, trở thành chủ đề bàn tán của đông đảo netizen trên các diễn đàn, hội nhóm về phim ảnh. Tác phẩm nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình quốc tế, được tạp chí The New Yorker mô tả là "tuyệt phẩm lãng mạn của thời đại". Yếu tố góp phần không nhỏ vào thành công đó chính là màn thể hiện của cặp đôi nam nữ chính Yoo Teo và Greta Lee.

Yoo Teo và Greta Lee trong Past Lives.

Trong phim, Greta Lee vào vai Moon Na Young - một phụ nữ Hàn Quốc di cư đến châu Mỹ cùng gia đình từ nhỏ. Cô khát khao trở thành một nhà văn và cố gắng nuôi giấc mơ bằng cách theo đuổi nghề biên kịch khi đến đất nước mới. Tài tử Yoo Teo hóa thân Jung Hae Sung - bạn trai của nữ chính từ lúc nhỏ và chưa bao giờ quên được mối tình đó dù xa xôi cách trở về địa lý.



Nội dung chính của Past Lives bắt đầu sau khoảng 24 năm kể từ ngày Moon Na Young di cư. Cô lúc này đã đổi tên thành Nora, là người phụ nữ có gia đình, có sự nghiệp và sống cuộc sống an phận tại New York. Một ngày, khi đang trục trặc với bạn gái ở quê nhà, Hae Sung ngỏ ý tới Mỹ thăm lại mối tình đầu. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc tái ngộ giữa cặp nhân vật chính sau quãng thời gian dài đằng đẵng. Họ chỉ có vài ngày ngắn ngủi để ở bên nhau, đi tham quan thành phố New York với tư cách bạn cũ. Đó cũng là lúc 2 người kể cho nhau nghe những câu chuyện cả trong quá khứ và hiện tại.

Tuy nhiên, Past Lives không phải câu lãng mạn thông thường, khi 2 người yêu nhau từ thuở niên thiếu gặp lại và có một cái kết viên mãn. Mối quan hệ của họ cũng rất khó có thể xếp loại là một mối tình thực sự. Nó bắt nguồn là những rung động đầu đời khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ban đầu, đến chính Nora cũng không ngờ cậu bạn của mình lại mang theo nỗi tương tư lâu dài đến thế.

Chính sự dang dở của cuộc tình đó tạo nên những điểm hấp dẫn rất riêng của Past lives . Cả Yoo Teo và Greta Lee đều làm xuất sắc phần việc của mình để truyền tải những thông điệp, cảm xúc cực kỳ độc đáo của bộ phim này tới khán giả. Nora là một cô gái hiện đại, độc lập nhưng bên trong cũng chứa đựng đầy tâm sự, nỗi niềm. Trong khi đó, nhân vật Hae Sung ghi điểm với tính cách có phần hồn nhiên, nhân hậu nhưng cũng cực kỳ hiểu chuyện và tinh tế.

Phản ứng hóa học của Yoo Teo và Greta Lee phần nào có thể xem là "nội dung chính" của Past lives . Trên màn ảnh, họ thể hiện cảm xúc của nhân vật một cách rất chân thực và khéo léo. Lần đầu gặp nhau, cả 2 gượng gạo đến khó thở, không biết phải ứng xử như thế nào cho phải phép. Trong suốt buổi đi chơi, họ chỉ nói về những câu chuyện rất xã giao về cuộc sống của nhau, như những người bạn hỏi thăm tình hình vì đã quá lâu chưa gặp lại. Thế nhưng, khán giả phần nào có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt 2 người dành cho nhau dù không có chung bất kỳ cảnh tình tứ nào suốt phim.

Cái ôm gượng gạo của 2 nhân vật chính trong lần đầu gặp lại nhau.

Nam chính Yoo Teo có tên thật là Kim Chi Hoon, sinh năm 1981 tại Cologne, Đức. Thời trung học, anh từng ước mơ trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một chấn thương dây chằng khiến Yoo Teo chuyển hướng sang thử sức ở lĩnh vực giải trí, phim ảnh. Anh xin cha mẹ cho sang Mỹ và Anh để học các lớp về diễn xuất trong hơn 3 năm.



Năm 2009, Yoo Teo quyết định trở về Hàn Quốc để tìm kiếm cơ hội đóng phim. Anh mất nhiều năm để hòa nhập và dần chiếm được sự tin tưởng của các đồng nghiệp tại quê nhà. Đến năm 2005, diễn viên mới có vai chính đầu tiên trong Seoul searching (2015) của đạo diễn Benson Lee, kể về những người Hàn Quốc xa xứ vô tình đoàn tụ tại Seoul.

Trước Past lives , Yoo Teo đã lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim Hàn Quốc và quốc tế khi hoá thân ca sĩ huyền thoại Victor Choi trong Leto - bộ phim tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes 2018. Anh gây ấn tượng với việc phải học tiếng Nga để tái hiện các ca khúc nổi tiếng của giọng ca này.

Gần đây hơn, Yoo Teo cũng từng chiến thắng hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh năm 2021 với bộ phim Vertigo . Anh cũng ghi dấu ấn với vai chính trong series ăn khách Love to hate you, từng xếp thứ 2 về lượt xem toàn cầu trên Netflix khi ra mắt hồi đầu năm nay.

Yoo Teo trong series ăn khách Love To Hate You.





Trong khi đó, nữ diễn viên Mỹ gốc Hàn Greta Lee được biết đến với các bộ phim như The Cobler, Money Monster và từng tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình đoạt giải Oscar Spider-Man: Into the Spider-Verse. Gần đây, cô cũng xuất hiện trong nhiều series ăn khách như Russian doll hay The morning show và dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu .

Không dừng lại ở đó, ngôi sao Past Lives đang ngày càng chứng tỏ được sức hút của mình. Mới đây, cô được mời đóng chính trong bom tấn khoa học viễn tưởng được trông đợi Tron 3, dự kiến ra mắt năm 2025. Đây được kỳ vọng là dự án giúp nâng tầm tên tuổi của nữ diễn viên gốc Hàn Quốc tại Hollywood.

Greta Lee trong series The Morning Show.