Cặp đôi nổi nhất phim Hàn hiện tại gây ý kiến trái chiều: Lệch tuổi nhiều nên phản ứng hóa học chẳng tự nhiên?

Khóa Học Yêu Cấp Tốc hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, cả Hàn Quốc lẫn quốc tế. Rating phim hiện đã lên tới con số 13,5%, là thành tích cao nhất của phim Hàn chiếu trên đài cáp đầu 2023. Nội dung hài hước, gần gũi, diễn xuất tuyệt vời của cả dàn diễn viên là điều khiến Khóa Học Yêu Cấp Tốc giữ chân được khán giả.



Bình luận khen ngợi nhiều nhưng bên cạnh đó, Khóa Học Yêu Cấp Tốc cũng là bộ phim gây nhiều tranh cãi nhất đầu 2023. Không ít bình luận cho rằng tạo hình của nữ chính Jeon Do Yeon trông quá chững chạc so với nam chính Jung Kyung Ho dù hai nhân vật có độ tuổi gần nhau. Dù có giải thích rằng hai nhân vật có hoàn cảnh sống khác nhau thì khán giả cũng khó có thể chấp nhận được, nhất là khi nhân vật của Jung Kyung Ho còn từng cho rằng nhân vật của Jeon Do Yeon trông quá trẻ để làm mẹ.

Khen chê nhan sắc là cảm nhận cá nhân của mọi người, trên thực tế điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chất lượng cũng như sự thành công của phim. Đáng nói hơn khi gần đây, ở Hàn Quốc còn có những cuộc thảo luận nhận về tương tác "khủng" xoay quanh phản ứng hóa học của hai diễn viên chính. Cụ thể những cuộc thảo luận này chỉ ra rằng vì khoảng cách tuổi tác quá lớn (cụ thể Jeon Do Yeon hơn Jung Kyung Ho 10 tuổi) nên giữa hai người không có phản ứng hóa học.

Ngay lập tức, cư dân mạng đưa ra hàng loạt ý kiến phản bác, cho rằng dù có vì bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì cũng không thể chê bai phản ứng hóa học cũng như diễn xuất của hai người này. Và rõ ràng có thể thấy, Jeon Do Yeon và Jung Kyung Ho đã thực sự mang tới cảm giác của "một cặp đôi" dù ở nửa đầu phim, nhân vật của họ không có những cảnh tình cảm nồng cháy. Đặc biệt, nụ hôn ở cuối tập 10 cũng là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cặp chị em đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội bởi nó quá ngọt ngào, cháy bỏng, đầy cảm xúc. Rõ ràng diễn xuất của họ đã làm xóa nhòa đi khoảng cách về tuổi tác cũng như sự chênh lệch về tạo hình.

Cảnh hôn bùng nổ cảm xúc ở cuối tập 10

Bình luận của khán giả: - Tôi không muốn xem phim nữa vì cả hai quá chênh lệch tuổi tác, cảm giác không có chút phản ứng hóa học

- Đối với tôi, cả hai rất hợp nhau… Sức hút của họ không phải ở ngoại hình hay tuổi tác mà là ở tiềm thức. Một người đàn ông có tất cả mọi thứ có thể bị thu hút bởi những điều kỳ quặc ở một người phụ nữ - Phim hay nhưng công nhận nữ chính già hơn nhiều quá, cảm giác đứng cạnh nhau cứ bị gượng - Ai nói không có phản ứng hóa học, tui vẫn còn đang ngụp lặn trong cảnh hôn tập 10 đây này, quá đỉnh - Diễn viên hợp dã man, nữ chính kiểu đứng tuổi do bươn chải, gồng gánh gia đình, gu thời trang bình thường, không bánh bèo nhưng vẫn có nét duyên và xem lâu tự dưng thấy dễ thương. Còn chênh lệch tuổi tác thì tất yếu vì ngoài đời Jeon Do Yeon cũng 49 tuổi rồi, đóng vai tầm 40 tuổi thì vẫn hợp và cảnh hôn thì vẫn ngọt như thường nha - Chê tạo hình thì được (dù với tui tạo hình này cực chuẩn nha) nhưng chê diễn xuất, phản ứng hóa học thì làm ơn đi, chị ấy là ảnh hậu Cannes đấy!!!

Nguồn ảnh: tvN