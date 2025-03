Trong tập đầu tiên của chương trình âm nhạc Mini Palette, IU đã mời Park Bo Gum làm khách mời đặc biệt. Tại đây, cả hai cùng thể hiện ca khúc Midnight Walk, một bản nhạc phim nằm trong album OST của When Life Gives You Tangerines - Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Đặc biệt, IU cũng chính là người thể hiện ca khúc này trong album, khiến màn song ca giữa cô và Park Bo Gum càng trở nên ý nghĩa.

Midnight Walk do IU và Park Bo Gum thể hiện trong tập 1 chương trình Mini Palette

Ngay khi đoạn video prerelease của chương trình được tung ra, khán giả đã vô cùng phấn khích trước sự kết hợp ăn ý của hai nghệ sĩ. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu IU và Park Bo Gum song ca cùng nhau. Trước đó, cả hai đã có màn hòa giọng trong chương trình Gayo Stage với ca khúc A Country Boy's Love Story. Lần trở lại này, giọng hát của họ một lần nữa hòa quyện, tạo nên một bản phối đầy cảm xúc, khiến fan không khỏi xuýt xoa.

Park Bo Gum và IU ăn ý từ diễn xuất đến ca hát

Khung hình đẹp như mơ

Một điểm thú vị là Midnight Walk từng xuất hiện trong phần OST đầu tiên của bộ phim với bản gốc do nhạc sĩ kiêm ca sĩ d.ear thể hiện. Tuy nhiên, phiên bản mới trong phần 3 lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Nếu Midnight Walk (Vol.1) gợi nhớ về tuổi trẻ vô tư của Ae Sun, thì phiên bản trong Vol.3 lại phản ánh tâm sự của cô con gái cả - Geum Myeong khi đã trưởng thành, sống giữa thành phố đông đúc nhưng luôn mang trong mình nhiều nỗi niềm trong cuộc sống. Sự kết nối giữa hai phiên bản của Midnight Walk tạo nên một điểm nhấn đầy ý nghĩa, như một sợi dây liên kết giữa Ae Sun và Geum Myeong.

Không nằm ngoài dự đoán, màn thể hiện của IU tiếp tục khẳng định vị thế “quái vật nhạc số” của cô trong làng nhạc Hàn Quốc. Ngay khi ca khúc Midnight Walk ra mắt vào ngày 22/3, cái tên IU đã nhanh chóng đứng đầu danh sách tìm kiếm trên BXH thời gian thực của MelOn. Đồng thời, Midnight Walk và When Life Gives You Tangerines cũng lần lượt giữ vị trí #3 và #4 trên bảng xếp hạng, chứng minh sức hút không thể phủ nhận của IU cũng như tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của cô trong làng nhạc.

IU cứ hát nhạc phim là gây sốt

Bên cạnh Midnight Walk, album OST của phim còn gây chú ý với một ca khúc khác – My Love by My Side, từng được IU cover trong chương trình Gayo Daejun 2017 để tưởng nhớ cố ca sĩ Jonghyun (SHINee). Ca khúc này vốn là bản remake từ bài hát cùng tên của cố ca sĩ Kim Hyun Sik (1991), càng làm tăng thêm giá trị hoài niệm và cảm xúc cho bộ phim.

When Life Gives You Tangerines - Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt không còn là một cái tên quá xa lạ với hội mê phim hiện nay. Nhờ nội dung phim thu hút và độc đáo, bộ phim liên tục mang về nhiều thành tích đáng tự hào. Tính đến ngày 15/3, bộ phim đã lọt Top 5 tác phẩm được xem nhiều nhất trên Netflix (theo FlixPatrol), đồng thời nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Một trong những yếu tố giúp bộ phim chinh phục người xem chính là phần âm nhạc được đầu tư công phu, đóng vai trò như một chất xúc tác đẩy cảm xúc lên cao trào theo từng diễn biến của câu chuyện.

Với ngân sách khổng lồ lên tới 60 tỷ won (khoảng 1.000 tỷ đồng), bộ phim không chỉ chăm chút về hình ảnh, kịch bản mà còn đầu tư mạnh vào phần âm nhạc. Đặc biệt, mỗi phần phim ra mắt đều đi kèm với một album OST riêng, như một cuốn nhật ký âm nhạc ghi lại từng chặng đường của nhân vật.

When Life Gives You Tangerines đã ra mắt tổng cộng 8 ca khúc OST

Tính đến thời điểm hiện tại, When Life Gives You Tangerines đã ra mắt tổng cộng 8 ca khúc OST, mỗi bài hát mang một màu sắc cảm xúc riêng, góp phần tạo nên chiều sâu cho bộ phim. Đặc biệt, nhạc phim còn khéo léo lồng ghép chất liệu âm nhạc truyền thống Hàn Quốc để phù hợp với bối cảnh làng chài những năm 1960. Tiêu biểu có thể kể đến Ode to the Green Spring do Chu Da Hye thể hiện, hay bản nhạc không lời duy nhất trong album - Neoyeong Nayeong, sử dụng các nhạc cụ dân gian như sáo, đàn geomungo và trống janggo, mang đến không khí hoài niệm và đầy cảm xúc.

Hành trình của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt sắp khép lại

Chỉ còn 4 tập phim nữa trước khi When Life Gives You Tangerines chính thức khép lại, khán giả không chỉ háo hức chờ đón những diễn biến cuối cùng của câu chuyện mà còn kỳ vọng vào một album nhạc phim đầy bùng nổ. Một bản OST trọn vẹn, kết hợp giữa giai điệu sâu lắng và cảm xúc dâng trào, chắc chắn sẽ là dấu ấn hoàn hảo khép lại hành trình đầy cảm xúc của bộ phim.