Cặp đôi Baifern Pimchanok và Nine Naphat lại gây sốt với hình ảnh hẹn hò ở trời Tây

Truyền thông Thái Lan mới đây đưa tin liên quan tới cặp đôi đình đám là Baifern Pimchanok và Nine Naphat. Theo đó, cả hai đã có chuyến đi chung với nhau tới Scotland.

Cụ thể, một cư dân mạng đã tình cờ bắt gặp Baifern và Nine cùng nhau đi dạo trên phố ở Scotland. Trong hình được chụp từ sau lưng có thể thấy, Nine Naphat rất chăm sóc bạn gái khi ôm chặt vai Baifern Pimchanok khi cả hai sánh bước trên phố ở trời Tây. Hình ảnh này nhanh chóng gây sốt cõi. Công chúng nhận xét rằng, Nine Naphat quả là anh bạn trai "trong mơ" của các cô gái nhờ hành động bảo vệ bạn gái.

Hình ảnh Nine Naphat ôm chặt Baifern Pimchanok trên phố ở trời Tây.

Không những vậy, dù không đăng ảnh chung nhưng cả hai đều lộ những chi tiết vô cùng ngọt ngào. Điển hình chính là việc cả hai đều check in tại một địa điểm là Edinburgh, Scotland.

Ngoài ra, cư dân mạng còn thích thú khi phát hiện ra rằng, Nine Naphat cực kỳ ga lăng khi sẵn sàng sách cầm hộ Baifern Pimchanok để cô sống ảo. Hành động nhỏ này của Nine Naphat tiếp tục lại ghi điểm trong mắt công chúng.

Nine Naphat và Baifern Pimchanok check in cùng một địa điểm.

Nine Naphat cầm túi hộ Baifern Pimchanok.

Nguồn: Daradaily