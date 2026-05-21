Cấp cứu người đàn ông bị tai nạn giao thông rớt tinh hoàn

Ngày 21-5, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết vừa điều trị thành công và cho xuất viện một trường hợp đa chấn thương cực kỳ phức tạp.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 phẫu thuật cho bệnh nhân

Trước đó, vào tối ngày 28-3, anh P.M.K. (30 tuổi, ở TPHCM) nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Các tổn thương tập trung ở vùng bẹn đùi trái với mức độ dập nát nặng nề: Vết thương phức tạp vùng bẹn đùi bên trái, tổn thương dập nát động mạch chậu ngoài đến động mạch đùi chung, tĩnh mạch chậu, lóc da diện rộng vùng xuơng mu, bẹn đùi bên trái, tổn thương dương vật lóc da hoàn toàn và tinh hoàn phải đứt rời, tinh hoàn trái còn cuống mạch, vết thương phức tạp bàn tay trái, vết thương nhiễm trùng.

Ngay lập tức, bệnh viện đã huy động phối hợp đa chuyên khoa tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân.

Đến ngày 3-4, người bệnh tiếp tục trải qua cuộc phẫu thuật lần 2 nhằm cắt lọc mô nhiễm trùng, khâu che phủ mạch máu và vùi dương vật cùng tinh hoàn trái vào dưới da đùi phải.

Nhờ sự nỗ lực phẫu thuật và chăm sóc tích cực, người bệnh đã vượt qua cơn nguy kịch và phục hồi ngoạn mục, sức khoẻ hoàn toàn ổn định.