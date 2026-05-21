Mỡ máu cao "rất sợ" loại đồ uống giá rẻ này: Từ người lớn đến trẻ nhỏ thích mê

Một loại đồ uống phổ biến có giá chỉ khoảng 20.000 đồng có thể mang lại lợi ích cho những người đang đối mặt với mỡ máu cao, theo một số nghiên cứu mới. Việc uống loại nước này như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng có thể giúp giảm mỡ máu hiệu quả.

Mỡ máu cao là một trong những vấn đề sức khỏe đáng lo ngại của xã hội hiện đại. Tình trạng này là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đau tim và đột quỵ. Từ lâu, giới chuyên gia đã công nhận rằng việc điều chỉnh chế độ ăn uống có thể giúp kiểm soát vấn đề.

Giảm chất béo bão hòa có thể giúp hạ cholesterol. Tuy nhiên, có một loại đồ uống được cho là có thể tác động tích cực đến chỉ số này: nước cam.

Các nghiên cứu cho thấy nước cam có thể hỗ trợ giảm mỡ máu hiệu quả.

Tác động đến mỡ máu

Một nghiên cứu năm 2023 đăng trên tạp chí Lipids in Health and Disease đã chỉ ra lợi ích tiềm năng của việc uống hai ly nước cam mỗi ngày.

Nghiên cứu theo dõi 129 người từ 18 đến 66 tuổi, trong đó 41% uống khoảng 480ml nước cam mỗi ngày liên tục trong ít nhất một năm.

Kết quả cho thấy những người uống nước cam thường xuyên có mức cholesterol toàn phần “thấp hơn đáng kể” vào cuối nghiên cứu. Hiệu quả này xuất hiện ở cả những người có mức cholesterol bình thường lẫn người bị cholesterol cao.

Ngược lại, nhóm không uống nước cam hằng ngày không ghi nhận sự cải thiện tương tự.

Ngoài ra, một phân tích tổng hợp khác cũng cho thấy việc uống nước cam thường xuyên có thể giúp giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) — thường được gọi là “cholesterol xấu”.

Để giảm cholesterol, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khuyến nghị:

- Ăn ít thực phẩm nhiều chất béo

- Tăng cường vận động

- Bỏ thuốc lá

- Hạn chế rượu bia

Nước cam là loại đồ uống quen thuộc với người Việt, trong đó cam sành là loại cam được ưa chuộng để sử dụng pha nước uống.

Hiện tại, nước cam ép được bán tại nhiều cửa hàng nước ép trái cây với giá chỉ từ 20.000-30.000 đồng/cốc. Tại nhiều quán cà phê, mức giá có thể lên 45.000-50.000 đồng/cốc.

Nhiều người Việt có thói quen uống nước cam hằng ngày như một cách tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, nước cam cũng thường được sử dụng cho người ốm như một cách để bồi bổ, giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng.

Tuy nhiên, khi sử dụng nước cam, bạn cũng cần lưu ý tới lượng đường bổ sung. Quá nhiều đường có thể ảnh hưởng tới những người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang muốn quản lý cân nặng.