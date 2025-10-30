Cao thủ Thái Lan giải nghệ làm trùm cá độ online

Cảnh sát Điều tra Tội phạm Công nghệ Thái Lan (CCIB) thông báo bắt giữ Weerapong Unlamai cùng 7 người khác trong mạng lưới điều hành trang web cờ bạc trực tuyến. Weerapong Unlamai được biết đến với biệt danh Puenkon T. Surath, là võ sĩ muay Thái nổi tiếng, nay đã giải nghệ. Đường dây cá độ bất hợp pháp của Weerapong kiếm về hơn 100 triệu baht (hơn 80 tỷ đồng) mỗi năm.

Theo CCIB, lực lượng chức năng khám xét 9 địa điểm ở Chonburi và Lamphun (Thái Lan), thu giữ thẻ ATM, điện thoại, sổ tài khoản ngân hàng và thiết bị điện tử phục vụ vận hành hệ thống. Kết quả điều tra sơ bộ xác định trang web của Weerapong cung cấp nhiều dịch vụ cá cược bất hợp pháp. Nhóm 7 người nêu trên, bao gồm cả Weerapong Unlamai, chia nhau các công việc quản trị, vận hành và rửa tiền.

Weerapong Unlamai trở thành "trùm" cá độ bất hợp pháp sau khi giải nghệ.

Theo tờ Thairath, Weerapong khai đã mở trang web này trong 3 năm, bắt đầu từ 2022 cũng là năm anh giải nghệ. Võ sĩ này khai rằng anh làm điều đó nhằm tăng thu nhập, sau chuyển sang làm chính khi lịch thi đấu giảm.

Weerapong Unlamai sinh ngày 30/1/1997 ở Rayong (Thái Lan). Anh bắt đầu tập và thi đấu Muay Thái từ nhỏ và kiếm sống nhờ việc thi đấu võ đài với mức thù lao rẻ mạt (chỉ 300 baht, tương đương hơn 200 nghìn đồng) từ thuở thiếu niên. Khi đủ tuổi thi đấu chuyên nghiệp, anh lấy tên Puenkon T. Surath, dần nổi lên ở giải Rajadamnern - một trong 4 giải muay Thái danh giá nhất ở quê hương môn võ này.

Năm 2016, Weerapong Unlamai đoạt đai vô địch hạng super flyweight (hạng siêu ruồi, giới hạn cân nặng tối đa 52 kg) của giải Rajadamnern. Thành tích này giúp anh được bình chọn là võ sĩ xuất sắc nhất năm.

Anh bảo vệ thành công danh hiệu một vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, Weerapong Unlamai tụt dốc nhanh chóng sau đó. Tần suất thua của võ sĩ sinh năm 1997 tăng lên. Trong 4 trận cuối cùng của sự nghiệp, anh đều thua tính điểm. Võ sĩ này giải nghệ với thành tích 28 chiến thắng và 19 thất bại.

Trong năm 2025, Weerapong Unlamai xuất hiện trên mạng xã hội qua một số clip đấu đường phố/biểu diễn, thu hút lượng xem lớn. Tuy nhiên, ngay khi danh tiếng được nhắc đến trở lại, võ sĩ này lại bị phát hiện là tội phạm cá độ, cờ bạc trực tuyến.