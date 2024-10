Cuộc tranh cãi mới nhất xoay quanh bài hát "APT." của Rosé (BLACKPINK) đã nổ ra tại Nhật Bản, nơi những cáo buộc đạo nhạc xuất hiện. Trong khi một số người cho rằng có điểm tương đồng với ca khúc "Sorry, I Can't Be a Good Child" của Miku Sawai phát hành năm 2013, những người trong ngành cho rằng những điểm tương đồng này rất nhỏ và bắt nguồn từ các tiến trình hợp âm được sử dụng rộng rãi, khiến những cáo buộc này có vẻ vô căn cứ.

Các nhà phê bình chỉ ra rằng phần điệp khúc "APT." của Rosé ở giây thứ 32 có điểm tương đồng với giai điệu bài hát của Sawai bắt đầu từ giây thứ 41. Mặc dù một số người nghe có thể nhận thấy những điểm tương đồng này, các chuyên gia âm nhạc nhấn mạnh rằng các tiến trình hợp âm này rất phổ biến trong ngành.

Hơn nữa, các tiến trình hợp âm tương tự cũng có thể được tìm thấy trong các bài hát nổi tiếng như "Viva La Vida" (2008) của Coldplay và "Night Changes" (2014) của One Direction, cũng như các bản nhạc của các nhóm như IVE và Baby Monster.

Một nguồn tin trong ngành âm nhạc Hàn Quốc nói với Ten Asia rằng yếu tố chính để xác định đạo nhạc là liệu một bài hát có tiến trình độc đáo hay không, đồng thời nói thêm rằng "APT." có những đặc điểm riêng biệt ngoài một số điểm tương đồng. Họ cũng lưu ý rằng có nhiều tiền lệ pháp lý mà đạo nhạc không được công nhận do sự tương đồng về thể loại.

Hơn nữa, nguồn tin cho rằng các cáo buộc có thể xuất phát từ sự ghen tị vì thành công toàn cầu của Rosé, đồng thời nhấn mạnh rằng các khiếu nại bắt nguồn từ các cộng đồng trực tuyến của Nhật Bản. Họ nhắc đến những cáo buộc đạo nhạc trước đây đối với "Gangnam Style" của Psy trong thời kỳ thành công vang dội của ca khúc này, cho rằng tình huống này có thể là sự tiếp nối của xu hướng đó, đồng thời mô tả đây là một cuộc tranh cãi vô lý.

Ca khúc mới của Rosé và Bruno đang khuấy đảo các bảng xếp hạng toàn cầu. (Ảnh: Kbizoom)

Trước đó, khi cộng đồng mạng nổ ra cuộc tranh luận về ca khúc mới "APT." của Rosé và ca khúc "Sorry, I Can't Be a Good Child" của Miku Sawai, một người nghe đã bình luận: "Rosé đã sử dụng một giai điệu có vấn đề... Tuy nhiên, phần điệp khúc quan trọng được sử dụng quá nhiều đến nỗi khó có thể biết ai là người sáng tác ban đầu...".

"Khi khó có thể tìm ra tác giả ban đầu của một giai điệu chung, cách tiếp cận đúng đắn là lấy mẫu từ các bài hát đã có từ trước" - người nghe này nói tiếp - "Việc sử dụng một giai điệu đã có không thể được coi là sáng tác và dù là vô thức hay cố ý, thì nó cũng đủ điều kiện là đạo nhạc. Bài hát tiếng Nhật này chỉ là một ví dụ để so sánh, nhưng không chắc đây là bài hát duy nhất có giai điệu tương tự như "APT."".

Người nghe này sau đó nói thêm: "May mắn thay, giai điệu này đã tồn tại từ rất lâu nên ngay cả những người đã từng sử dụng nó trước đây cũng có thể không biết ai là người sáng tác ban đầu, vì vậy không có khả năng ai sẽ đệ đơn kiện Rosé".