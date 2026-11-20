Trong lúc đi soi ếch ban đêm tại một khu rừng cao su ở Đà Nẵng, 3 người dân bất ngờ phát hiện bé gái sơ sinh nặng 2,7 kg, cuống rốn chưa rụng, bị bỏ rơi trong thùng xốp.

Ngày 20/11, UBND xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) đang thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng cao su trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20h20 tối 17/11, anh Hồ Văn Bình (SN 1985) cùng 2 người dân đi soi ếch tại khu vực rừng cao su thuộc thôn Lao Đu, xã Khâm Đức thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp.

Nhận được tin báo, UBND xã Khâm Đức chỉ đạo Công an xã lập biên bản sự việc, đồng thời đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn để kiểm tra sức khỏe.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng cao su giữa đêm. Ảnh: UBND xã Khâm Đức

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé gái nặng 2,7kg, dây rốn đã khô nhưng chưa rụng, mắt phải bị tổn thương nhẹ. Sức khỏe hiện tại của cháu bé bình thường.

Hiện, bé gái được Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục theo quy định.

UBND xã Khâm Đức đã phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé. Thời gian niêm yết công khai kéo dài 7 ngày, nếu đến hết 25/11, không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ thông báo cho tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cho nhận con nuôi theo quy định.