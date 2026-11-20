Chuyển nhầm 144.320.000 đồng vào tài khoản của người khác, chàng trai ở Hà Nội đã liên hệ với người nhận để đề nghị hoàn trả. Sau đó, cả hai cùng đến Công an xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ trình báo và được hỗ trợ giải quyết. Người nhận tiền đã tự nguyện trả lại đầy đủ số tiền.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 15/11/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Nguyễn Minh Đức, sinh năm 2001, trú tại thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, TP Hà Nội, đã chuyển nhầm 144.320.000 đồng vào tài khoản của anh Lưu Văn Nam, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ. Sau khi phát hiện sự việc, anh Đức chủ động liên hệ với anh Nam để đề nghị hoàn trả số tiền.

Sáng 16/11/2026, anh Đức và anh Nam cùng đến trụ sở Công an xã Xuân Lãng trình báo, đề nghị hỗ trợ giải quyết. Tiếp nhận thông tin, Công an xã đã phân công cán bộ phối hợp với những người liên quan, hướng dẫn các thủ tục cần thiết để xác minh và xử lý vụ việc.

Với tinh thần trung thực, trách nhiệm, anh Lưu Văn Nam đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ 144.320.000 đồng cho anh Nguyễn Minh Đức. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng Công an cùng sự hợp tác của hai bên, vụ việc được giải quyết nhanh chóng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền, anh Nguyễn Minh Đức xúc động viết thư cảm ơn tập thể Công an xã Xuân Lãng vì sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến anh Lưu Văn Nam vì đã tự nguyện hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Vụ việc không chỉ thể hiện vai trò hỗ trợ người dân của lực lượng Công an cơ sở mà còn ghi nhận hành động trung thực, có trách nhiệm của người nhận tiền, góp phần lan tỏa những nghĩa cử đẹp trong cuộc sống.

Qua sự việc, Công an xã Xuân Lãng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Trường hợp chuyển tiền nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn xử lý, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an khi cần hỗ trợ xác minh, giải quyết.

(Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ)