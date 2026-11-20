Ngày mai (21/11), dự kiến Tổ công tác xã Sông Ray (TP Đồng Nai) sẽ hoàn tất kết quả kiểm tra hiện trạng 15 thửa đất của bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ) cạnh hồ Sông Ray theo chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai.

Ngày 20/11, ông Phan Tấn Tài, Chủ tịch UBND xã Sông Ray (TP Đồng Nai), cho biết, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát 15 thửa đất của bà Trần Thị Thanh Nhàn.

Ông Tài cho biết thêm, ngày 21/11, UBND xã sẽ có buổi làm việc với tổ công tác để hoàn thiện báo cáo gửi UBND TP Đồng Nai và thông tin kết quả đến phóng viên.

Trên 15 thửa đất tờ bản đồ 90 tại hồ Sông Ray có một số công trình xây dựng kiên cố.

Trước đó, UBND TP Đồng Nai đã ban hành công văn yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai tại khu vực quanh hồ Sông Ray.

Theo đó, 15 thửa đất (số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297, 295) thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, xã Sông Ray do bà Trần Thị Thanh Nhàn đứng tên quyền sử dụng đất, có tình trạng xây dựng một số công trình mang dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng và sử dụng đất sai mục đích.

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai, UBND xã Sông Ray đã thành lập Tổ kiểm tra do một Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, cùng đại diện các phòng, ban liên quan phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai TP Đồng Nai chi nhánh Cẩm Mỹ rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng 15 thửa đất liên quan đến bà Trần Thị Thanh Nhàn.