Những thửa đất này đã xuất hiện công trình xây dựng và sử dụng.

UBND thành phố Đồng Nai mới đây đã có thông tin chính thức liên quan đến việc rà soát các dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng tại khu vực hồ Sông Ray do bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ) đứng tên và sử dụng.

Theo đó, phía UBND xã Sông Ranh đã khẩn trương vào cuộc để kiểm tra, xác minh thông tin liên quan. Quan điểm là phải rà soát toàn diện, tuyệt đối không dung túng và kiên quyết buộc khôi phục hiện trạng nếu phát hiện sai phạm.

Khu vực cần kiểm tra gồm 15 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, với tổng diện tích 43.790m² (gần 4,4ha), được cấp quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh Nhàn. Tại 15 thửa đất (thuộc tờ bản đồ số 90, xã Sông Ray) do bà Trần Thị Thanh Nhàn làm chủ, đã xuất hiện công trình xây dựng và sử dụng.

Về hướng xử lý đối với khu đất 4,37ha có dấu hiệu vi phạm, ông Phan Tấn Tài Chủ tịch UBND xã Sông Ray cho biết, địa phương đã thành lập tổ kiểm tra do một Phó chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng. Tổ công tác đang phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát kỹ hồ sơ, hiện trạng 15 thửa đất liên quan để báo cáo đúng thời hạn.

Vị lãnh đạo này chia sẻ thêm, trước thời điểm Tết Nguyên đán 2026, khi phát hiện chủ đất dựng tôn rào chắn, lực lượng chức năng của xã đã trực tiếp xuống làm việc, vận động và họ tự nguyện tháo dỡ. Qua rà soát hiện nay, khu vực này không có hoạt động kinh doanh dịch vụ, trên đất chỉ có vài phòng ở và một hồ bơi trong phạm vi thửa đất 150m2.

“Tuy nhiên, nếu qua kiểm tra phát hiện có sai phạm, bắt buộc phải xử lý vi phạm hành chính và trả lại hiện trạng ban đầu, không có bất kỳ ngoại lệ nào”, ông Tài nhấn mạnh.

Khu nhà ở, hồ bơi, thảm cỏ được xây dựng trên khu đất. Bên ven hồ, có ca nô và các bè mảng, phía trên là các ghế bố dài.

Từ thời điểm còn đơn vị hành chính cấp huyện (huyện Cẩm Mỹ trước đây), toàn bộ dải đất quanh lòng hồ đã được quy hoạch đất thương mại, dịch vụ. “Nhưng muốn xây dựng, chủ đất phải lập phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt và được cấp phép. Đến nay, chưa có phương án nào được duyệt, do đó, địa phương tuyệt đối không cho phép xây dựng bất cứ công trình nào trên các khu đất ở lòng hồ Sông Ray” - ông Phan Tấn Tài khẳng định.

Về tiến trình kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu xã Sông Ray chủ trì, khẩn trương kiểm tra hiện trạng, đối chiếu pháp luật để xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có), buộc khôi phục tình trạng ban đầu và báo cáo kết quả trước ngày 22/11/2026.

Một quầy bar được xây dựng trong khu đất.

Hồ Sông Ray là hồ chứa nước nhân tạo quy mô lớn. Công trình này nằm giáp ranh giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, được hoàn thành năm 2011. Hồ có diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m2 (hiện thuộc quản lý của Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh). Nhờ cảnh quan đẹp, khu vực ven hồ thuộc thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Ảnh: Báo Đồng Nai