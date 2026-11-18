Ông H.T.D. lái ô tô vừa dừng chờ đèn đỏ tại ngã ba Khu công nghệ cao (phường Linh Xuân) thì bất ngờ lên cơn co giật dữ dội trong cabin và tử vong ngay sau đó trong sự bàng hoàng của người đi đường.

Trưa 18/11, Công an phường Linh Xuân cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong ô tô trên đường song hành Xa lộ Hà Nội.

Hiện trường sự việc (Ảnh: CACC)

Trước đó, sáng cùng ngày, ông H.T.D. (44 tuổi, ngụ phường Dĩ An) điều khiển xe ô tô mang biển số 61K… chạy trên đường song hành xa lộ Hà Nội, theo hướng từ ngã tư Thủ Đức đi ngã ba khu công nghệ cao. Khi đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã ba Khu công nghệ cao (phường Linh Xuân), ông D. bất ngờ có biểu hiện co giật.

Người dân phát hiện vụ việc tìm cách hỗ trợ sơ cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Thời điểm trên, ông D. đang trên đường lái ô tô từ nhà đến công ty ở Khu công nghệ cao.