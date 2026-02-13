Cảnh tượng ở bến xe miền Tây chiều 26 Tết!

Chiều 26 Tết, khi nhiều người ở các thành phố chưa kịp tắt máy tính, thu dọn đồ đạc, gửi nốt email cuối cùng của năm thì ngoài kia, đường phố gần như đã “full slot”.

Ngay trong giờ cao điểm chiều ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, dòng xe từ trung tâm Hà Nội đổ dồn ra các trục chính, hướng về cửa ngõ phía Nam và phía Đông tăng đột biến. Đường Vành đai 3 ùn ứ kéo dài nhiều cây số, phương tiện nhích từng mét, có thời điểm gần như đứng yên. Không khí vội vã, nôn nao về quê sum họp khiến áp lực giao thông dồn vào cùng một khung giờ, biến buổi chiều tan sở thành hành trình chậm rãi nhưng đầy háo hức trên đường trở về nhà.

Không chỉ Vành đai 3, nhiều tuyến đường dẫn ra cao tốc và quốc lộ cũng ghi nhận mật độ phương tiện tăng cao. Người dân tranh thủ kết thúc công việc sớm để về quê đón Tết, khiến áp lực giao thông dồn vào cùng một khung giờ.

Nhiều tuyến đường đã xảy ra tình trạng ùn tắc vào ngày làm việc cuối năm (Ảnh: Như Hoàn)

Theo dự báo, từ tối nay và trong ngày 14/2, lượng người rời Hà Nội sẽ tiếp tục gia tăng. Áp lực giao thông trên các tuyến trục chính, đường vành đai và khu vực bến xe, cửa ngõ thành phố được dự báo còn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, cân nhắc lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh các điểm nóng ùn tắc. Người dân cần tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn và giảm áp lực cho hạ tầng giao thông.

Trong trường hợp xảy ra ùn tắc, tài xế được khuyến cáo giữ bình tĩnh, không chen lấn, không đi vào làn khẩn cấp và chấp hành nghiêm quy định giao thông để tránh làm tình hình thêm phức tạp.

Trong khi đó ở TP.HCM, khu vực Bến xe Miền Tây gần như "vỡ sóng" người. Từng dòng người tay xách nách mang, ôm balo, kéo vali nối dài từ cổng vào đến khu vực chờ xe. Không khí rộn ràng xen lẫn chút mệt mỏi khi nhiều chuyến bị delay hơn 2 tiếng vẫn chưa lăn bánh, nhưng ai nấy đều kiên nhẫn xếp hàng, mắt dõi về bảng thông báo, lòng hướng về quê nhà.

Dòng người đổ về Bến xe Miền Tây sau ngày làm việc cuối cùng, ai cũng mong sớm được về nhà.

Nhiều người gửi xe máy về quê

Giữa dòng người đông đúc ấy, bạn Trần Vũ Luân (quê An Giang), hiện làm phụ bếp tại TP.HCM, cho biết chuyến xe của mình đã trễ hơn 2 tiếng và vẫn chưa có thông báo mới. Dù vậy, Luân vẫn vui vẻ chờ đợi: "Ai cũng như ai nên em thấy bình thường thôi. Miễn sao về được nhà là vui rồi".

Bạn Trần Vũ Luân (quê An Giang) vui vẻ chờ xe dù chuyến về quê đã trễ hơn 2 tiếng.

Luân kể, năm nay không có quà cáp gì cao sang mang về quê, chỉ chuẩn bị vài món ăn tự tay làm. "Em làm ngành bếp nên cũng biết nấu chút chút. Tết này về quê chắc em sẽ vào bếp trổ tài nhiều hơn để ba mẹ thưởng thức những món do con trai nấu".

Nhiều chuyến xe delay hơn 2 tiếng, hành khách vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt.

Vali, balo, thùng quà xếp dài theo lối đi – “hành lý” mang theo cả một năm mưu sinh.