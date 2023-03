Cảnh tỏ tình ngọt nhất The Glory 2 lại gây khó hiểu vì một lời thoại, ý nghĩa thực sự là gì?

The Glory 2 (Vinh Quang Trong Thù Hận 2) là "con đẻ" của biên kịch Kim Eun Sook, một người nổi tiếng với những kịch bản có loạt lời thoại cực khó nhằn. Với The Glory, bà một lần nữa "múa bút", đem đến cho khán giả những lời thoại vô cùng sâu cay và cũng mang nhiều tầng ý nghĩa. Một trong số những lời thoại được nhiều khán giả tâm đắc nhất là khi Yeo Jeong (Lee Do Hyun) nói về tình cảm của mình dành cho Dong Eun (Song Hye Kyo).



Lúc này anh bị Dong Eun hỏi rằng nếu gặp nhau bằng một cách khác, trong tình huống khác thì liệu mối quan hệ của hai người có khác đi hay không. Ngay lập tức, lời phản hồi của Yeo Jeong cũng giống như một lời tỏ tình đầy ấm áp: "Ta vẫn thế thôi. Tôi vẫn sẽ thích hậu bối Dong Eun dù cô có như thế nào. Tôi chắc chắn 99%". Câu trả lời khiến Dong Eun hoài nghi rằng tại sao Yeo Jeong lại chừa lại 1%. Và lời phản hồi của Yeo Jeong khiến nhiều khán giả không thực sự hiểu được ý nghĩa của nó: "Vì ngay lúc này nó là 100%".

Phân đoạn bày tỏ tình cảm của Yeo Jeong

Sau khi xem phân cảnh này, khán giả đặt ra những câu hỏi rằng 99% trong lời thoại của Yeo Jeong mang ý nghĩa gì. Có không ít bình luận đưa ra để giải thích cho câu hỏi hóc búa này, rằng phải chăng 1% đó là sai số mà Yeo Jeong đợi Dong Eun bù vào? Nếu theo dõi hành trình Yeo Jeong ở cạnh Dong Eun suốt từ thời sinh viên đến khi cả hai đã ngoài 30, gần 40 tuổi thì có lẽ khán giả sẽ nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Khoảnh khắc Yeo Jeong nhắc tới con số 99% là khi anh chưa chắc chắn về tình cảm của Dong Eun, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy. Nhưng khi Dong Eun hỏi lại về con số đó, Yeo Jeong đã chắc chắn rằng cô gái này có để tâm đến mình, chính bởi vậy ở khoảnh khắc đó, con số đã trở nên trọn vẹn 100%.

Yeo Jeong và Dong Eun là những người có hoàn cảnh xuất thân khác nhau nhưng họ đều trải qua tuổi trẻ đầy biến động và cô độc. Họ trở thành 1% mà đối phương còn thiếu, giống như cách Dong Eun đã từ bỏ ý định tử tự ở tập cuối để trở thành 1% mà Yeo Jeong tìm kiếm cho hành trình báo thù và cuộc đời của riêng mình. Có lẽ đây là lời giải thích hợp nhất cho lời thoại có phần gây khó hiểu này.

