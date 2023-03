Không thể ngờ sao nữ The Glory này đã gần 40 tuổi, đóng bạn Song Hye Kyo mà nhìn cứ như học sinh

Ngoài nội dung kịch tính, hấp dẫn, The Glory 2 (Vinh Quang Trong Thù Hận 2) còn được khen hết lời bởi màn lựa chọn diễn viên ngày ấy - bây giờ quá đỉnh. Các diễn viên ở hai độ tuổi khác nhau, đảm nhận tuyến nhân vật chính giai đoạn học sinh và trưởng thành được cho là có nét tương đồng về cả ngoại hình lẫn diễn xuất. Đặc biệt nhất là trường hợp của nhân vật Kim Gyeong Ran - bạn học cũng bị bạo lực học đường của Dong Eun (Song Hye Kyo). Hai diễn viên đảm nhận hai phiên bản của nhân vật này giống nhau tới nỗi khán giả tưởng là một người. Thậm chí nhiều người còn lầm tưởng rằng đạo diễn cố tình dùng một diễn viên đóng nhân vật này để ẩn ý rằng Gyeong Ran chọn cách "không lớn lên" vì tổn thương từ bạo lực học đường.



Lee Seo Young đảm nhận vai Gyeong Ran thời trung học... (Ảnh: Netflix)

Ahn So Yo là Gyeong Ran phiên bản U40 (Ảnh: Netflix)

Đảm nhận phiên bản Gyeong Ran "gây lú" ở giai đoạn gần 40 tuổi là nữ diễn viên Ahn So Yo. Chính diện mạo quá trẻ trung của cô đã khiến cô trông không hề giống bạn bè cùng lứa với Dong Eun và hội phản diện. Càng bất ngờ hơn khi khán giả tìm hiểu tuổi thật của Ahn So Yo và phát hiện ra cô hiện tại đã 36 tuổi, hơn tuổi toàn bộ hội bạn phản diện. Trong khi Song Hye Kyo bị chê “hơi zừ” thì Ahn So Yo cứ như một học sinh và dư sức để đóng phiên bản học sinh của nhân vật Gyeong Ran.

Khán giả không ngờ rằng Ahn So Yo đã 36 tuổi (Ảnh: Netflix)

Trên phim là vậy, ở ngoài đời Ahn So Yo còn trẻ trung hơn thế. Một phần có lẽ cũng bởi cô vóc dáng tương đối nhỏ con, gương mặt cũng rất gọn nên trông lại càng trẻ trung.

Ai mà ngờ đây là một người phụ nữ 36 tuổi (Ảnh: Instagram nhân vật)

Về sự nghiệp diễn xuất, tuy đã 36 tuổi nhưng Ahn So Yo mới đóng phim truyền hình được 4 năm cũng không có vai diễn lớn nào. Những bộ phim cô tham gia bao gồm Beautiful World, Hospital Playlist, I Have Not Done My Best Yet và hiện tại là hai phần của The Glory.

(Ảnh: Instagram nhân vật)

