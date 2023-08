Cảnh quay có kỹ xảo giả trân nhất phim Trung Quốc

Trong An Lạc truyện, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba và vao trại chủ thổ phỉ Nhậm An Lạc. Ngay từ những tập đầu, khán giả đã được chứng kiến màn thể hiện công phu "độc đáo" của Nhậm An Lạc. Cảnh đu trên cột buồm tàu ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của khán giả Trung Quốc bởi kỹ xảo giả trân, diễn xuất không cảm xúc của Nhiệt Ba. Phim lao dốc, trở thành dự án thất bại trong năm 2023.