Đất Rừng Phương Nam vừa tung trailer đã gây tranh cãi: Cảnh đẹp nhưng vô hồn, không ra chất miền Tây xưa

Sau first look đầy ấn tượng, ekip Đất Rừng Phương Nam bản điện ảnh mới đây đã tiếp tục tung ra teaser trailer, hé lộ nhiều hình ảnh về bối cảnh và các nhân vật. Ngoài Út Lục Lâm (Tuấn Trần) đã được tiết lộ từ poster teaser thì teaser trailer mới cũng hé lộ thêm những nhân vật "cộm cán" đồng hành trên hành trình tìm cha của bé An (Hạo Khang thủ vai). Trong đó, những phân đoạn ấn tượng nhất là về khung cảnh thiên nhiên miền Tây xưa cùng đời sống của người dân nơi đây.

Tuy nhiên, nhiều khán giả lập tức có những nhận xét trái triều về phim. Đa số cho rằng phim có nhiều góc quay đẹp, ấn tượng nhưng tạo cảm giác xa lạ, không ra được chất miền Tây xưa. Một số cũng cho rằng ekip quá lạm dụng việc chỉnh màu dẫn đến hình ảnh trông bị giả tạo. Nhiều người còn đùa rằng đoàn phim đang cố gắng biến khung cảnh miền Tây thành "miền Tây hoang dã" giống trong các bom tấn Hollywood vì sử dụng quá nhiều màu vàng.

Dưới đây là một số bình luận của các netizen về trailer Đất Rừng Phương Nam:

Bên cạnh những lời góp ý về việc xây dựng bối cảnh, hóa trang nhân vật, nhiều khán giả cho biết rất hào hứng chờ đón dự án. Một số khen hình ảnh trong trailer đẹp và thơ mộng, hứa hẹn là một tác phẩm điện ảnh được làm chỉn chu, kỹ lưỡng.

Bản điện ảnh Đất Rừng Phương Nam có kinh phí 40 tỷ đồng, được quay ở miền Tây, dự kiến ra rạp vào tháng 10/2023. Quang Dũng giữ lại tên phim giống tiểu thuyết gốc, thay vì lược mất chữ "rừng" như bản truyền hình Đất Phương Nam năm 1997. Trấn Thành tham gia dự án với vai trò sản xuất và giữ vai bác Ba Phi. Nghệ sĩ Vinh Sơn - Đạo diễn Đất Phương Nam - làm cố vấn sản xuất. Diệp Thế Vinh làm đạo diễn hình ảnh, nhạc sĩ Đức Trí là giám đốc âm nhạc.