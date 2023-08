Mỹ nhân chuyên đóng phim dở: Diễn xuất gượng gạo nhưng vẫn được yêu thích vì quá đẹp

Heart of Stone là bộ phim hiện dẫn đầu lượt xem trực tuyến những ngày qua tại 93 quốc gia, theo thống kê của Flixpatrol. Tuy nhiên, tác phẩm nhận hàng loạt chỉ trích từ chính khán giả và giới phê bình khi chỉ đạt điểm Rotten Tomatoes 31%, bị xếp loại "cà chua thối".

Trong Heart of Stone, Gal Gadot hóa thân nhân viên tình báo quốc tế Rachel Stone thuộc đơn vị MI6 do đặc vụ Parker (Jamie Dornan) lãnh đạo. Tuy nhiên, điều mà các đồng đội không biết là cô thực chất làm việc cho The Charter - một tổ chức gìn giữ hòa bình bí mật, sử dụng công nghệ tiên tiến để vô hiệu hóa các mối đe dọa toàn cầu.

Dù được quảng cáo có tham vọng vươn lên ngang tầm với thương hiệu James Bond của dòng phim điệp viên, Heart of Stone nhận loạt gạch đá từ giới phê bình vì kịch bản quá ôm đồm, nhiều tình tiết bất hợp lý. Theo Screenrant, màn thể hiện của Gal Gadot được cho là tiến bộ hơn so với những bom tấn gần đây của cô. Tuy nhiên, ngôi sao người Israel bị nhận xét chưa đủ khả năng tự gánh một dự án hành động tầm cỡ với ngân sách hơn 130 triệu USD như Heart of Stone.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý từ khán giả về phim: - Không phải một bộ phim hay. - Chỉ một từ để miêu tả: Nhàm chán! - Tôi muốn xem Gal Gadot và Jamie Dornan trong một dự án khác. Có lẽ là thể loại hài hoặc tình cảm - lãng mạn sẽ phù hợp hơn. - Tôi chỉ xem được nửa phim. Tôi yêu Gal Gadot nhưng cô ấy cần phải cải thiện bản thân.

Tác phẩm nối dài chuỗi thành tích bết bát của "nữ thần" Gal Gadot sau khi rời các thương hiệu điện ảnh lớn. Minh tinh được biết đến với các vai Gisele trong loạt phim Fast & Furious và siêu anh hùng Wonder Woman của DCEU. Tuy nhiên, khi không có những "người khổng lồ" này chống lưng, Gal Gadot khó khăn trong việc chinh phục giới phê bình.



Trước Heart of Stone, bộ phim trinh thám Death on the Nile của cô chỉ đạt điểm Rotten Tomatoes 62%. Trong khi đó, bom tấn hài - hành động Red Notice đóng cùng The Rock và Ryan Reynolds cũng chỉ đạt điểm 37% trên Rotten Tomatoes dù có chiến dịch truyền thông rầm rộ.

Điểm yếu của Gal Gadot là khả năng diễn xuất một màu, thiếu đa dạng. Cô không giỏi bộc lộ cảm xúc của nhân vật trên màn ảnh, bị nhiều người chê "đẹp mà đơ". Tuy nhiên, nhờ visual không góc chết và tính cách thân thiện nên ngôi sao Israel vẫn được nhiều khán giả yêu quý.

Dù nhận đóng hàng loạt dự án chất lượng thấp, Gal Gadot hiện vẫn là một trong những tên tuổi được các nhà sản xuất phim ở Hollywood săn đón. Mới đây, minh tinh hé lộ đã gặp giới thượng tầng của DCEU để bàn bạc về khả năng tiếp tục vai Wonder Woman. Cô cũng sẽ có màn tái xuất trong tập cuối của thương hiệu Fast & Furious, dù nhân vật Gisele của cô từng bị khai tử ở phần trước đó. Ngoài ra, Gal Gadot cũng gây chú ý khi nhận vai Evil Queen trong bom tấn Snow White của nhà Disney.