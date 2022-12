Wonder Woman bị "khai tử", Gal Gadot vẫn có khả năng trở lại?

(Ảnh: Warner Bros)

Trong những tuần gần đây, đạo diễn James Gunn và nhà sản xuất Peter Safran đang bị khán giả chí trích thậm tệ khi tiết lộ những ý tưởng mới cho phim siêu anh hùng DC. Nguyên nhân là James Gunn tuyên bố sẽ không sản xuất tiếp phần 3 của Wonder Woman và sa thải Henry Cavill trong vai diễn Superman.

Đầu tuần này, một người hâm mộ đã tỏ ra phẫn nộ và bình luận vào bài đăng của James Gunn rằng đây là động thái của đạo diễn nhằm "loại bỏ Henry Cavill và Gal Gadot" và rằng động thái này không khiến tương lai của DC "rộng mở" hơn.

Ngay sau đó, đạo diễn 56 tuổi đã trả lời lại: "Tôi không rõ bạn nghe ở đâu thông tin rằng chúng tôi sẽ bỏ rơi Gal Gadot". Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến khán giả có thêm hi vọng rằng nữ diễn viên vẫn có thể trở lại với Vũ trụ điện ảnh DC trong thời gian tới, khác với Henry Cavill.

(Ảnh: Warner Bros)

Thực tế, trước khi phần 3 của Wonder Woman bị thông báo "khai tử", Gal Gadot đã bày tỏ sự biết ơn của mình khi được đồng hành cùng DC với vai diễn kinh điển này.

"Tôi hoàn toàn biết ơn khi có cơ hội vào vai nhân vật tuyệt vời và tôi biết ơn cả những người hâm mộ. Tôi vẫn tự hỏi xem liệu đây là sự thật hay chỉ là giấc mơ mà tôi phải tỉnh dậy", Gal Gadot chia sẻ.

Như vậy, rất có thể Gal Gadot vẫn sẽ trở lại với vai trò Wonder Woman trong các dự án mới của DC. Trong nhiều năm qua, những người hâm mộ đã quen với hình ảnh kinh điển của người đẹp Hollywood trong vai Wonder Woman. Phần đầu tiên của bộ phim được coi là bom tấn phòng vé ở thời điểm ra mắt, thậm chí cứu rỗi DC trong khoảng thời gian "ngán ngẩm" và "chán nản" nhất. Chính vì vậy, những người hâm mộ vẫn hi vọng có thể nhìn thấy Gal Gadot trong trang phục nữ siêu anh hùng này.