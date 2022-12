DC sẽ không sản xuất Wonder Woman phần 3

Theo nguồn tin của Hollywood Reporter, Wonder Woman của đạo diễn Patty Jenkins sẽ không có phần phim thứ 3 như dự định trước đó. Điều này khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi phần 3 vốn đã được cho là vào giai đoạn sản xuất từ năm 2020.

Cũng theo nguồn tin này, đạo diễn Patty Jenkins đã nộp kịch bản tới hãng phim DC để chờ phê duyệt. Tuy nhiên, DC và Warner Bros sau đó đã thông báo lại về việc hoãn sản xuất phần 3 của bộ phim. Nguyên nhân được đưa ra là do hai hãng phim hiện đang "có những kế hoạch mới và huonwsg đi mới" dành cho Vũ trụ điện ảnh DC.

Điều này cũng đặt ra câu hỏi rằng liệu Gal Gadot liệu có còn là Wonder Woman của series siêu anh hùng này nữa không và liệu khi nào thì nhân vật này quay trở lại trên màn ảnh rộng. Thế nhưng có vẻ như hãng phim vẫn chưa có bất kì câu trả lời nào thích đáng dành cho những người hâm mộ. Vẫn sẽ có khả năng Wonder Woman trở lại nếu như khán giả yêu thích, tuy nhiên, việc này chắc chắn sẽ không diễn ra ngay lập tức trong thời gian tới.

Trong nhiều năm qua, những người hâm mộ đã quen với hình ảnh kinh điển của Gal Gadot trong vai Wonder Woman. Phần đầu tiên của bộ phim được coi là bom tấn phòng vé ở thời điểm ra mắt, thậm chí cứu rỗi DC trong khoảng thời gian "ngán ngẩm" và "chán nản" nhất. Chính vì vậy, những người hâm mộ vẫn hi vọng việc tạm dừng sản xuất phần 3 của Wonder Woman chỉ là tạm thời mà thôi.