Tương lai đầy mơ hồ của DCU sau khi hủy bỏ Wonder Woman 3 cùng loạt dự án lớn

Vũ trụ điện ảnh DC đã phải trải qua một năm đầy biến động, với những thay đổi rất lớn trên màn ảnh lẫn trong bộ máy vận hành của Warner Bros. Trước hết, cái tên “vũ trụ điện ảnh DC mở rộng” (DCEU) đã đi vào dĩ vãng, với sự thay thế là “vũ trụ DC” (DCU).

Đây được xem là hướng đi mới giúp mảng phim siêu anh hùng của họ có thể khởi sắc hơn, đủ sức để cạnh tranh với Marvel và những đối thủ khác trong tương lai gần.

Vũ trụ điện ảnh DC đang trải qua những thay đổi rất lớn - Ảnh: The Direct

Tiếp đến, kể từ ngày 1/11/2022, James Gunn và Peter Safran đã chính thức trở thành chủ tịch của DC Studios (tên cũ DC Films, thuộc Warner Bros.), đơn vị trực tiếp giám sát và sản xuất mảng phim ảnh liên quan đến các siêu anh hùng của DC. Trước đó, bộ đôi này đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét với hàng loạt dự án đình đám như The Suicide Squad, Peacemaker do James Gunn giữ vai trò đạo diễn; hay Aquaman, Shazam! với Peter Safran trong vai trò nhà sản xuất.

Thay đổi trong mục tiêu hoạt động đồng nghĩa với việc rất nhiều dự án tại DC cũng bị ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau và khiến cho tương lai của DCU đang trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.

Dự án điện ảnh Wonder Woman 3 bị hủy bỏ

Wonder Woman 3 không nằm trong kế hoạch tương lai của DCU - Ảnh: Warner Bros.

Vào ngày 8/12 vừa qua, chuyên trang uy tín The Hollywood Reporter đã bất ngờ đưa tin Wonder Woman 3 không còn nằm trong kế hoạch tương lai của DC Studios, bất chấp việc bộ phim này đã được phát triển từ năm 2020 đến nay. Một số nguồn tin chỉ ra rằng đội ngũ lãnh đạo của Warner Bro. Film Group cho rằng hướng đi của bộ phim này không còn phù hợp với mục tiêu mới của họ. Điều đó khiến cho đạo diễn Patty Jenkins đã chủ động rút lui khỏi dự án, đồng thời đặt dấu chấm hết cho phần phim thứ 3 của Wonder Woman.

Điều trùng hợp là sự việc đáng tiếc này xảy ra chỉ 1 ngày sau khi nữ diễn viên Gal Gadot đăng tải bài viết nhân dịp kỷ niệm ngày cô chính thức được DC lựa chọn để trở thành Wonder Woman. Trên Twitter cá nhân, Gadot cho biết: “Tôi rất biết ơn cơ hội được vào vai một nhân vật kinh điển và tuyệt vời như vậy. Và hơn tất cả, tôi cũng đặc biệt trân quý người hâm mộ của mình. Tôi rất háo hức được chia sẻ hành trình tiếp theo của Wonder Woman với tất cả mọi người”.

Mặc dù dự án Wonder Woman 3 của đạo diễn Patty Jenkins đã bị hủy bỏ, nhưng đây chưa chắc đã là kết thúc dành cho siêu anh hùng Diana Prince trong DCU. Với việc James Gunn và Peter Safran đang tích cực “đập đi xây lại” vũ trụ điện ảnh này, Wonder Woman hoàn toàn có thể có một hướng mới trong tương lai, hoặc góp mặt trong các dự án của một số siêu anh hùng khác. Ở thời điểm hiện tại, DCU vẫn đang trong thời kỳ phát triển sơ khai, và rất khó để khẳng định Gunn và Safran sẽ nhào nặn vũ trụ này theo chiều hướng nào.

Wonder Woman 3 không phải nạn nhân duy nhất trong kế hoạch "khai tử" của DCU

DC từng hủy bỏ rất nhiều dự án lớn - Ảnh: Warner Bros.

Tháng 8/2022, Warner Bros. đã khiến người hâm mộ DC hụt hẫng khi bất ngờ thông báo hủy bỏ dự án điện ảnh Batgirl do Leslie Grace thủ vai chính. Bộ phim này gần như đã hoàn tất quá trình sản xuất, được dự kiến sẽ phát hành trên HBO Max và là một phần của DCEU lúc bấy giờ. Tuy nhiên, kế hoạch cắt giảm chi phí cũng như thay đổi về mục tiêu đường dài dành cho DC của Warner Bros. đã tước đi cơ hội được bước lên màn bạc của Batgirl.

Trên thực tế, DCEU từng ôm rất nhiều tham vọng lớn, với kế hoạch sản xuất hàng loạt bom tấn để cạnh tranh với vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Tuy nhiên, những tác phẩm của họ lại không đạt được thành công như kỳ vọng, với những số liệu về doanh thu khá khiêm tốn so với đối thủ, cộng với không ít lùm xùm không đáng có ở hậu trường. Điều đó đã khiến cho hàng loạt dự án mà họ ấp ủ cũng buộc phải hủy bỏ.

Trong đó, chúng ta có thể kể đến một vài cái tên rất hứa hẹn như Harley Quinn vs. The Joker, Gotham City Sirens hay The Joker do Jared Leto thủ vai. Cả 3 bộ phim này vốn đều là những tác phẩm ăn theo Suicide Squad (2016) của đạo diễn David Ayer - một trong những “quả bom xịt” đáng quên nhất của DCEU. Cuối cùng, 3 dự án này được gộp thành một tác phẩm duy nhất với tựa đề Harley Quinn: Birds of Prey, phát hành năm 2020 nhưng cũng không đạt được thành công như kỳ vọng khi chỉ thu về vỏn vẹn 205,3 triệu USD.

Justice League 2 và 3 cũng đã bị hủy bỏ vì Warner Bros. không có hứng thú trong việc hồi sinh vũ trụ điện ảnh của đạo diễn Zack Snyder - Ảnh: Warner Bros.

Không những vậy, toàn bộ các dự án nằm trong kế hoạch của đạo diễn Zack Snyder cũng đã bị Warner Bros. thẳng tay gạt ra khỏi DCEU, bất chấp phiên bản Justice League của ông được đón nhận rất tích cực khi phát hành trên HBO Max vào năm 2021. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến 2 phần hậu truyện của Liên Minh Công Lý, và bộ phim solo dành cho Batman của Ben Affleck, với phản diện chính là Deathstroke. Với việc DC đang được tái thiết lại dưới bàn tay của James Gunn, có thể nói cơ hội để vũ trụ điện ảnh Snyder (Snyder-verse) hồi sinh gần như đã không còn nữa.

Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều cái tên khác trong danh sách những dự án “đứt gánh giữa chừng” tại DC. Từ Green Lantern Corps, Cyborg, Deathstroke, The Trench cho đến New Gods, Deadshot hay Wonder Twins, tất cả đều chỉ dừng lại ở giai đoạn ý tưởng - đang phát triển, và chưa bao giờ được hiện thực hóa trên màn ảnh.

Tương lai của DCU vẫn còn rất mơ hồ và thiếu chắc chắn

Ngay sau khi nhận chức chủ tịch của DC Studios, James Gunn lập tức hé lộ ông đã lên kế hoạch cho 10 năm tiếp theo của DCU, với rất nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Trong đó, Black Adam được xem là một trong những nhân vật trung tâm của vũ trụ mới này, với phần phim solo đầu tiên đã công chiếu vào cuối tháng 10 vừa qua.

Phiên bản Superman do Henry Cavill thủ vai cũng đã trở lại trong bom tấn này, và cuộc đối đầu giữa chàng Siêu Nhân với Black Adam được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong tương lai gần của DCU.

Black Adam được xem là khởi đầu mới cho DCU - Ảnh: Warner Bros.

Tuy nhiên, những số liệu về doanh thu phòng vé của Black Adam cho thấy kế hoạch của James Gunn dường như đang có khởi đầu không hề thuận lợi một chút nào. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim này mới chỉ thu về gần 385 triệu USD (theo BoxOfficeMojo) sau gần 2 tháng ra mắt.

Trên Twitter cá nhân, nam diễn viên Dwayne Johnson đã tự tin chia sẻ rằng Black Adam sẽ sinh lời khoảng 52 - 72 triệu USD và sẽ từng bước xây dựng một kỷ nguyên mới cho tương lai của DC. Anh chàng thậm chí còn tự tin còn so sánh với bộ phim của mình với bom tấn Captain America: The First Avengers của MCU - bộ phim có doanh thu phòng vé 370 triệu USD.

Thế nhưng, có một điều mà Dwayne Johnson đã bỏ qua, đó chính là việc Captain America đã công chiếu từ hơn 1 thập kỷ trước. Vì vậy, mọi sự so sánh về lợi nhuận giữa 2 bộ phim này đều là khập khiễng. The Hollywood Reporter thậm chí còn phân tích rằng với doanh thu như hiện nay, Black Adam khó lòng có được bộ phim solo thứ 2, và những dự án “ăn theo” khác cũng gần như sẽ bị hủy bỏ.

Doanh thu không mấy ấn tượng của Black Adam có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho bộ phim solo thứ 2 dành cho siêu anh hùng này - Ảnh: Warner Bros.

Ngoài Black Adam, tương lai của Aquaman trong DCU cũng là một ẩn số, bất chấp việc bộ phim đầu tiên của siêu anh hùng này đã mang về doanh thu hơn 1 tỷ USD cho Warner Bros. The Hollywood Reporter cho biết Warner Bros. sẽ không sản xuất thêm bất kỳ phần hậu truyện nào sau khi Aquaman and the lost Kingdom ra mắt vào cuối năm 2023. Trong khi đó, nam chính Jason Momoa vẫn sẽ tiếp tục ở lại DCU với vai trò Lobo, một nhân vật nổi tiếng khác của DC.

Như đã nêu trên, Superman của Henry Cavill đã trở lại, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc DC sẽ sản xuất Man of Steel 2 hay các dự án solo dành cho chàng Siêu Nhân. Theo báo cáo của The Hollywood Reporter, tương lai của nhân vật này trong DCU vẫn còn rất mơ hồ, đặc biệt là khi vũ trụ điện ảnh này dường như đang gạt bỏ tất cả những nhân vật từng tồn tại trong DCEU và loạt phim của Zack Snyder, bao gồm cả bộ 3 Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck) và Wonder Woman (Gal Gadot). Trước mắt, Henry Cavill sẽ còn trở lại với một vai diễn khách mời trong bom tấn The Flash, dự kiến ra mắt trong năm 2023.

The Batman vẫn an toàn giữa những thay đổi lớn của DC - Ảnh: Warner Bros.

Trong giai đoạn đầy bất ổn như hiện nay, dường như chỉ có The Batman 2 của đạo diễn Matt Reeves là vẫn bình an vô sự. Sau khi công chiếu vào đầu năm nay, The Batman đã nhận được đánh giá rất tích cực từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả, đồng thời thu về hơn 770 triệu USD - con số rất ấn tượng trong bối cảnh thị trường điện ảnh đang khởi động một cách chậm chạp sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Phần hậu truyện tiếp theo của bộ phim này đã ngay lập tức được “bật đèn xanh” chỉ một tháng sau đó.

Quan trọng hơn cả, The Batman vốn là dự án khởi đầu cho một vũ trụ điện ảnh hoàn toàn mới, không liên quan đến Snyder-verse và cũng ít ảnh hưởng đến tương lai của DCU. James Gunn và Peter Safran có thể yên tâm phát triển các bộ phim liên quan đến The Batman một cách độc lập, song song với việc dọn dẹp đống ngổn ngang mà DCEU để lại và xây dựng một DCU hoàn toàn mới mẻ. Đó chính là lý do vì sao không chỉ The Batman 2, mà cả một số dự án “ăn theo” khác như series truyền hình The Penguin vẫn được tiếp tục sản xuất theo đúng kế hoạch ban đầu của đạo diễn Matt Reeves.

Ảnh: The Hollywood Reporter, Warner Bros.