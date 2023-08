Sau "cơn địa chấn" ở LHP Cannes, đạo diễn Trần Anh Hùng được kỳ vọng làm nên chuyện tại Oscar

Theo Variety, The Pot-au-Feu - bộ phim từng giúp Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn Xuất sắc tại LHP Cannes 2023 - sẽ được phát hành tại Mỹ với nhan đề tiếng Anh The Taste of Things. Tạp chí điện ảnh uy tín của Mỹ cho biết đây là động thái giúp tác phẩm đạt đủ tiêu chuẩn để tranh tài tài các hạng mục chính của Oscar tới, bao gồm cả giải Phim hay nhất.

The Pot-au-Feu của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Dự án của Trần Anh Hùng quy tụ dàn sao đình đám gồm minh tinh từng đoạt giải Oscar Juliette Binoche (phim The English Patient) và tài tử từng thắng giải Cesar Benoît Magime. Tác phẩm nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn và phê bình sau khi ra mắt tại LHP Cannes 2023 hồi tháng 5.



Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, chiến thắng của Trần Anh Hùng thuyết phục vì nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía, từ khán giả lẫn giới phê bình. Đây được xem là sự trở lại ngoạn mục của vị đạo diễn người Pháp gốc Việt sau nhiều năm kín tiếng.

Đạo diễn Trần Anh Hùng nhận giải Đạo diễn Xuất sắc tại LHP Cannes 2023.

Kịch bản phim do chính Trần Anh Hùng chuyển thể dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng The Passionate Epicure của nhà văn Marcel Rouff. Nội dung kể lại mối quan hệ giữa 2 nhân vật có niềm đam mê ẩm thực. Một người là quý ông Dodin (Benoît Magimel) sành ăn, luôn ám ảnh về những món ăn chất lượng hàng đầu. Người kia là nữ đầu bếp Eugénie (Juliette Binoche) có vị giác tuyệt vời và khả năng nấu những món xuất chúng.



The Pot-au-Feu hiện là một trong những ứng viên sáng giá để đại diện nước Pháp tranh tài tại hạng mục Phim quốc tế hay nhất của Oscar 2024. Tuy nhiên, Variety nhận định trong trường hợp không được chọn, tác phẩm nhiều khả năng vẫn giành được đề cử tại các hạng mục cho diễn viên, biên kịch và quay phim.

Trong quá khứ, Trần Anh Hùng cũng từng có tác phẩm Mùi Đu Đủ Xanh từng nhận đề cử giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất (tên gọi cũ của hạng mục Phim quốc tế hay nhất) tại Oscar 1994. Đây cũng là dự án điện ảnh tiếng Việt duy nhất nhận vinh dự này tính cho đến nay.