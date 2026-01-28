Cảnh báo bỏng hóa chất từ nước tẩy bồn cầu trong gia đình

Khoa Bỏng - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa tiếp nhận một bệnh nhi bị bỏng hóa chất nặng do tai nạn với dung dịch tẩy rửa bồn cầu, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ từ các hóa chất gia dụng.

Theo gia đình, trong lúc di chuyển chai nước tẩy bồn cầu mới mua, nắp chai bất ngờ bật ra khiến hóa chất bắn trực tiếp vào người trẻ. Sau tai nạn, người nhà tự xử lý tại nhà mà không đưa đi cấp cứu ngay.

Mười ngày sau, do vết thương không cải thiện, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng độ 2-3 vùng mông, tầng sinh môn và hai bên đùi. Vết thương nhiễm trùng nặng, xuất hiện hoại tử đen, rỉ dịch mủ. Các tổn thương dạng giọt bắn tạo thành mảng vảy khô, bên dưới có mủ. Bệnh nhi đã phải phẫu thuật cắt bỏ tổ chức hoại tử, thay băng hằng ngày, dùng kháng sinh và giảm đau.

Theo các bác sĩ, nhiều sản phẩm tẩy rửa bồn cầu hoặc thông cống chứa axit mạnh như sulfuric hoặc chất kiềm mạnh như sodium hydroxide. Khi tiếp xúc với da, các hóa chất này gây phản ứng sinh nhiệt và ăn mòn mô nhanh chóng, có thể dẫn đến bỏng sâu chỉ trong thời gian ngắn. Hậu quả lâu dài gồm sẹo xấu, sẹo co rút hạn chế vận động và ảnh hưởng tâm lý, đặc biệt với tổn thương vùng kín.

Chuyên gia khuyến cáo, khi sử dụng hóa chất tẩy rửa cần đeo găng tay, kính bảo hộ, mặc quần áo dài tay và đọc kỹ hướng dẫn. Sản phẩm phải được bảo quản xa tầm tay trẻ em.

Nếu bị bỏng hóa chất, cần nhanh chóng loại bỏ quần áo dính hóa chất, rửa vùng da tổn thương dưới vòi nước chảy liên tục ít nhất 20-60 phút, sau đó che phủ bằng gạc sạch và đưa đến cơ sở y tế sớm nhất. Tuyệt đối không bôi kem đánh răng, nước mắm, lá cây hay các mẹo dân gian lên vết bỏng vì có thể làm tổn thương nặng hơn.