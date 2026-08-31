Cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc, bệnh đường ruột dịp nghỉ lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ là thời điểm người dân dễ thay đổi thói quen ăn uống, dùng thực phẩm lạ, bia rượu, từ đó gia tăng nguy cơ ngộ độc và các bệnh đường ruột.

Chị C.T.B.T. (34 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng bụng đau quặn, nôn ói và đi ngoài liên tục.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, kết quả thăm khám xác định bệnh nhân bị viêm ruột nặng. Chị T. cho biết trước khi nhập viện, chị hoàn toàn khoẻ mạnh và vẫn đi làm bình thường.

“Sau khi ăn cơm sườn khoảng 30 phút ở một quán gần chỗ làm, tôi đau bụng dữ dội, kèm nôn ói và đi ngoài. Tôi có uống thuốc nhưng cơn đau không giảm nên xin nghỉ làm tới bệnh viện khám”, chị T. cho biết.

Trường hợp khác là bà N.T.T.T. (61 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm đi ngoài.

Trước đó, bà T. đau bụng và đi ngoài liên tục trong 3 ngày tại nhà, gia đình có cho uống thuốc nhưng cơn đau ngày càng dồn dập. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm đường ruột nặng, phải truyền dịch và theo dõi sát sao.

Bệnh nhân viêm đường ruột điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Theo ThS.BS.CK1 Đặng Nam Long, Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, vào các dịp nghỉ lễ, số bệnh nhân mắc các bệnh lý đường tiêu hóa có xu hướng tăng do người dân được nghỉ, đi du lịch, ăn uống tại nhà hàng, dự tiệc hoặc sử dụng bia rượu.

“Trong những dịp này, các bệnh lý liên quan đến ăn uống như nhiễm trùng đường ruột, viêm dạ dày và viêm tụy có thể gia tăng. Đặc biệt, tại các điểm du lịch thường có nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm do lượng khách đông, việc chuẩn bị và chế biến thức ăn tăng cao”, BS Long nói.

Bên cạnh đó, khi đến những nơi xa lạ, người dân có thể sử dụng các loại thực phẩm hoặc món ăn mới. Nếu thực phẩm không đảm bảo vệ sinh hoặc cơ thể chưa quen với thức ăn, người ăn có thể bị khó chịu, đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy.

Theo bác sĩ, nhóm nguy cơ ngộ độc là người lớn tuổi, người có nhiều bệnh nền như suy tim, suy thận, tiểu đường hoặc ung thư thường có hệ miễn dịch yếu hơn. Chỉ một lượng vi khuẩn nhỏ trong thức ăn cũng có thể trở thành gánh nặng và gây nhiễm trùng nặng. Trong khi đó, người trẻ, khỏe mạnh có thể không xuất hiện triệu chứng hoặc chỉ bị nhẹ.

Bác sĩ CKII Mã Phước Nguyên, Phó khoa Nội Tiêu hoá, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, bệnh nhân thường nhập viện với 2 nhóm triệu chứng chính. Nhóm triệu chứng tại đường tiêu hóa gồm buồn nôn, nôn ói, đau bụng quặn cơn, tiêu chảy. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể xuất hiện các triệu chứng toàn thân như sốt, đau đầu, vã mồ hôi, tay chân lạnh, mệt lả. Những trường hợp nặng có thể khó thở, tụt huyết áp, rối loạn ý thức và nguy cơ sốc nhiễm trùng.

“Thời gian khởi phát triệu chứng ngộ độc thực phẩm có thể khác nhau. Một số trường hợp xuất hiện triệu chứng chỉ sau vài phút đến vài giờ do nhiễm độc tố sẵn có trong thức ăn. Trong khi đó, nhiều trường hợp khác phải sau 6 -12 giờ, thậm chí 1 - 2 ngày mới khởi phát triệu chứng do vi khuẩn cần thời gian tăng sinh đủ số lượng để gây bệnh. Có những tình huống vừa nhiễm vi khuẩn vừa nhiễm độc tố nên diễn tiến kéo dài và nặng hơn”, BS Nguyên nhấn mạnh.

Ngoài ra, mức độ bệnh còn phụ thuộc vào lượng thức ăn đưa vào cơ thể. Một người ăn ít thực phẩm nhiễm khuẩn có thể không biểu hiện triệu chứng, nhưng nếu ăn với lượng nhiều hơn, lượng độc tố đưa vào cơ thể cao hơn và có thể gây bệnh dù người đó khỏe mạnh.

Khuyến cáo của bác sĩ

Bác sĩ khuyến cáo, khi đi du lịch hoặc tổ chức tiệc, người dân nên thận trọng với những món ăn, thức uống lần đầu sử dụng. Với thực phẩm mới, nên thử một lượng nhỏ trước để theo dõi cơ thể có xuất hiện dấu hiệu khó chịu hoặc dị ứng hay không.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cẩn trọng với ngộ độc thực phẩm dịp nghỉ lễ.

Khi chuẩn bị thức ăn hoặc ăn uống tại những nơi xa lạ, cần chú ý các dấu hiệu bất thường của thực phẩm như có mùi hôi, chảy nước hoặc thay đổi màu sắc. Nếu phát hiện những dấu hiệu này, nên tránh sử dụng hoặc loại bỏ thực phẩm.

Không chỉ trong dịp lễ, trong sinh hoạt hằng ngày, khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường so với thông thường, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Đặc biệt, nếu nôn từ 2-3 lần trở lên, tiêu lỏng từ 3-5 lần trở lên hoặc có biểu hiện sốt, đừ người, cần đi khám sớm, không nên tiếp tục tự theo dõi tại nhà hoặc tại nơi đang du lịch.

Các bệnh lý đường tiêu hóa như nhiễm trùng đường ruột , tiêu chảy, nôn ói nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể khiến người bệnh mất nước, dẫn đến suy thận. Nhiễm trùng không được kiểm soát còn có thể tiến triển thành nhiễm trùng huyết, từ một bệnh lý có thể điều trị trong vài ngày trở thành tình trạng phải nằm viện 1-2 tuần.

Người lớn tuổi và người có bệnh nền như suy tim, suy thận, xơ gan, tiểu đường hoặc ung thư cần đặc biệt thận trọng. Đây là nhóm có hệ miễn dịch yếu hơn, nguy cơ nhiễm trùng máu, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy các cơ quan như gan, thận cao hơn. Trường hợp nặng, người bệnh có thể tử vong.

Bác sĩ cũng lưu ý người có bệnh nền cần tiếp tục điều trị và sử dụng thuốc đúng theo chỉ định trong dịp lễ, Tết. Không nên vì đi chơi, du lịch hoặc sinh hoạt thay đổi mà quên thuốc, tự ý kiêng hoặc ngừng thuốc.