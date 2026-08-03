Căn nhà thứ 2 của Cục trưởng Xuân Bắc

Không chỉ là nơi để nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn, ngôi nhà này của gia đình Cục trưởng Xuân Bắc còn khiến nhiều người bất ngờ bởi những chi tiết ít ai nghĩ tới.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng tất bật, nhiều người lựa chọn tìm về những không gian yên tĩnh ở ngoại ô để nghỉ ngơi, tận hưởng thiên nhiên và cân bằng cuộc sống. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn NSND Xuân Bắc cũng không ngoại lệ. Bên cạnh nơi ở trong nội thành, anh dành nhiều tâm huyết xây dựng một không gian riêng ở vùng ngoại ô Hà Nội. Với kiến trúc đậm chất truyền thống, không gian của nơi này phủ kín cây xanh cùng nhiều công trình nhỏ nằm xen giữa khuôn viên. Có thể thấy, ngôi nhà mang đến cảm giác bình yên, thư thái, trở thành chốn nghỉ dưỡng lý tưởng của cả gia đình sau những ngày làm việc bận rộn.

Được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ năm 2018, biệt thự ngoại ô của gia đình NSND Xuân Bắc gây ấn tượng với kiến trúc bề thế nhưng không hề tạo cảm giác phô trương. Ngôi nhà mang đậm hơi thở truyền thống khi sử dụng gỗ tự nhiên làm chất liệu chủ đạo, gồm hai tầng nổi và một tầng hầm. Thiết kế bốn mặt ốp gỗ không chỉ tôn lên vẻ sang trọng mà còn tạo cảm giác ấm áp, gần gũi, khiến tổng thể vừa có nét mộc mạc, vừa toát lên sự tinh tế. Điểm nhấn của căn biệt thự còn nằm ở khoảng sân vườn rộng rãi bao quanh. Cây xanh, hoa cỏ cùng hồ cá được bố trí hài hòa, mang đến không gian sống trong lành và thư thái. Nhờ sự kết hợp giữa kiến trúc gỗ và cảnh quan xanh mát, ngôi nhà luôn toát lên vẻ bình yên, trở thành chốn nghỉ ngơi lý tưởng của cả gia đình sau những bộn bề công việc.

Cơ ngơi của gia đình Xuân Bắc rộng hàng ngàn mét vuông

Không gian sống mang hơi thở truyền thống với thiết kế gỗ mộc mạc

Lối đi, sân vườn đều ngập tràn cây hoa

Mỗi góc trong biệt thự đều được chăm chút cẩn thận

Từ hiên nhà hướng tầm mắt ra có thể dễ dàng chiêm ngưỡng khu vườn rộng thoáng với thảm cỏ xanh mướt trải dài

Không chỉ có căn nhà gỗ chính, khuôn viên nhà NSND Xuân Bắc còn gây ấn tượng với một số ngôi nhà nhỏ được xây dựng xen giữa mảng xanh. Ý tưởng này bắt nguồn từ tình yêu của nam nghệ sĩ dành cho bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên", với mong muốn tái hiện một không gian sống bình yên, gần gũi thiên nhiên. Bao quanh những ngôi nhà là thảm cỏ xanh mướt, lối đi lát đá cuội cùng nhiều loại cây cảnh được chăm chút kỹ lưỡng. Tất cả hòa quyện tạo nên khung cảnh thơ mộng, mang hơi thở của một khu nghỉ dưỡng, giúp mỗi góc nhỏ trong khuôn viên đều trở thành nơi thư giãn lý tưởng.

Nhà nhỏ trong khuôn viên biệt thự của gia đình Xuân Bắc

Dù diện tích nhỏ nhưng được xây dựng với cảnh quan tuyệt đẹp, xung quanh là cỏ xanh, đá cuội và nhiều loại cây cảnh

Bên trong biệt thự của NSND Xuân Bắc gây ấn tượng với không gian sang trọng nhưng đậm chất truyền thống. Gỗ tự nhiên được sử dụng xuyên suốt, từ hệ trần, cột, sàn đến các món nội thất, mang lại cảm giác ấm áp và gần gũi. Thay vì chạy theo phong cách hiện đại cầu kỳ, ngôi nhà ưu tiên những giá trị bền vững với các món đồ mang dấu ấn thời gian như sập gụ, tủ thờ, bình gốm hay đồng hồ cổ. Mỗi chi tiết đều được bài trí tinh tế, tạo nên tổng thể hài hòa, vừa thể hiện gu thẩm mỹ của nam nghệ sĩ, vừa gìn giữ nét đẹp văn hóa trong không gian sống.

Không gian bên trong biệt thự

Nội thất ưu tiên chất liệu gỗ tạo sự ấm cúng mang đậm hơi thở truyền thống

Hoa tươi được trưng bày khắp nơi từ phòng khách đến bàn thờ