Cận cảnh nhiều nhà dân ở Đồng Nai nằm cheo leo bên mép vực do hạ cốt nền thi công đường

Lo lắng, bất an khi nhà ở nằm cheo leo bên vực sâu, trước đó ngày 15-1, các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đã làm đơn tập thể phán ánh sự việc đến UBND xã Tân Lợi. Đồng thời, kiến nghị đơn vị thi công sớm có giải pháp khắc phục, đảm bảo lối đi cho người dân cũng như xem xét trách nhiệm, hỗ trợ bồi thường thiệt hại theo quy định cho các hộ bị ảnh hưởng.

Các ngôi nhà của người dân nằm cheo leo bên mép vực sau khi đơn vị thi công hạ cốt nền nâng cấp, mở rộng đường ĐT753

Bà Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai, cho biết: Vừa qua, chính quyền địa phương cũng đã tiếp nhận kiến nghị phản ánh của 8 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 đoạn qua địa bàn xã. Sau khi nhận được phản ánh, địa phương đã đi khảo khát thực tế và xác định những phản ánh của người dân là đúng.

"Về phía xã, chúng tôi cũng đã làm việc với đơn vị chủ đầu tư để thống nhất giải pháp, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, đi lại. Xã cũng đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh xem xét, có các biện pháp tốt nhất hỗ trợ cho bà con, đồng thời phối hợp các đơn vị rà soát và xây dựng lại phương án áp giá bồi thường theo đúng quy định"- bà Hiền cho hay.

Anh Dường A Ửng, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai cho biết: Trước đây, ngôi nhà của gia đình chỉ cách mặt đường chừng 1 mét, từ ngày đơn vị thi công múc đất để hạ cốt nền, ngôi nhà của gia đình anh mất hết đường đi, phải đi nhờ qua nhà hàng xóm. Không những thế, việc hạ cốt nền gần 6 m phía trước và bên hông, lại sát với chân tường khiến ngôi nhà nằm cheo leo bên mép vực, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Mưu sinh bằng việc kinh doanh quán tạp hóa, từ ngày đơn vị thi công hạ cốt nền đường để đảm bảo cao độ kỹ thuật, ngôi nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Cầm, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai bỗng chốc trở thành "ốc đảo" trên cao. Không có lối đi, gia đình chị đã phải nhờ đơn vị thi công móc đất bên cạnh để làm lối đi lên nhà.

"Từ ngày làm đường, quán tạp hóa của gia đình đành phải đóng cửa. Hiện nhà cách mặt đường gần 8 m, lại nằm sát mép vực, ở còn lo lắng, bất an nói gì đến việc kinh doanh buôn bán. Các cháu nhỏ đi học về chỉ biết đóng cửa ở trong nhà, không dám ra ngoài chơi vì sợ không may rơi xuống vực chỉ có chết. Mong muốn chính quyền các cấp xem xét làm sao cho dân đỡ khổ" - chị Cầm bức xúc nói.

Được biết dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 được phê duyệt đầu tư xây dựng vào cuối năm 2023. Dự án có chiều dài 13 km đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước, gồm 4 gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư 480 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2025. Hiện dự án đang trong quá trình chạy nước rút để hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Một ngôi nhà của người dân bị múc hạ cốt nền sát vách tường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mất cứ lúc nào

Các ngôi nhà của người dân đều bị múc sát vách, mất hết đường đi nên việc di chuyển vào nhà gặp rất nhiều khó khăn

Tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình chị Cầm nằm cheo leo bên mép vực sau khi đơn vị thi công hạ cốt nền nâng cấp, mở rộng dự án

Anh Ửng bất an, lo lắng khi ngôi nhà của gia đình nằm ở độ cao hơn mặt đường hơn 6 m