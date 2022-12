Căn bệnh Hari Won mắc phải rất dễ gặp trong mùa lạnh, không điều trị đúng có thể ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ

Vào tháng 8 năm nay, Hari Won đã chia sẻ cô bị liệt nửa mặt nên tạm phải hoãn lại các dự án đang thực hiện. Suốt quãng thời gian đó, bà xã Trấn Thành phải liên tục đi châm cứu, điều trị để phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, mới đây Hari đã chia sẻ dòng trạng thái tỏ rõ sự chán nản vì bệnh của cô vẫn chưa thực sự hồi phục.

Nữ ca sĩ buồn bã chia sẻ tâm trạng của mình trên trang cá nhân.

Trước đó, Hari Won cho biết, vì mắc bệnh nên cô không thể cười tươi: "Bác sĩ nói tôi bị liệt cơ mặt trái, dây thần kinh yếu quá nên không thể nâng cơ mặt lên được. Nguyên nhân có thể do stress hoặc thiếu ngủ".

Căn bệnh mà Hari Won mắc phải có tên gọi chính là liệt dây thần kinh số 7. Vào mùa lạnh thì căn bệnh này càng có nguy cơ mắc phải cao hơn. Theo Ths.BS Dương Văn Tâm - Trưởng khoa Liệt vận động và Ngôn ngữ (Bệnh viện Châm cứu Trung ương) cho biết thêm, điều trị liệt dây thần kinh số 7 không quá phức tạp, quan trọng phải tuân thủ điều trị đúng cách để tránh để lại di chứng. Bác sĩ Tâm nói rằng, nguyên nhân dẫn tới liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên 80% là do nhiễm lạnh, 15 - 20% là do virus và một số ít rất hiếm gặp là do bị tai nạn.

Liệt dây thần kinh số 7 là căn bệnh như thế nào?

Bệnh liệt dây thần kinh số 7 - liệt mặt (tên chuyên ngành là Bell’s Palsy) xảy ra khi dây thần kinh số 7 bị chèn ép và viêm sưng khiến khả năng điều khiển cơ một bên mặt bị hạn chế. Bệnh này có thể gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, thể trạng. Đặc biệt, bệnh rất dễ gặp phải vào những mùa thời tiết quá lạnh, điển hình ở người hay chủ quan không giữ ấm cơ thể đúng cách.

Liệt dây thần kinh số 7 được chia thành 2 loại: liệt dây thần kinh số 7 trung ương và liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Trong đó, liệt dây thần kinh số 7 trung ương thường xảy ra sau khi bị tai biến mạch máu não. Còn liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên lại phổ biến hơn, nguyên nhân thường đến từ một số thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày và có thể gặp phải ở cả nam giới lẫn nữ giới.



Một vài triệu chứng phổ biến của bệnh liệt dây thần kinh số 7

- Miệng bị lệch, răng và miệng không còn sức lực, trở nên yếu ớt.

- Một bên mắt nhắm chặt lại.

- Đau sau tai, thính giác giảm.

- Rối loạn tuyến nước mắt và nước bọt.

- Ăn uống không ngon miệng, vị giác gặp vấn đề.

Cần làm gì để đề phòng nguy cơ bị liệt dây thần kinh số 7 trong những ngày trời lạnh?

- Giữ ấm cơ thể là điều kiện cần thiết để giảm thiểu nguy cơ bị liệt mặt, méo miệng do trời lạnh. Đặc biệt, bạn nên nhớ chú trọng giữ ấm phần đầu, mặt, hai tai và cổ để tránh gió lạnh thổi vào làm tăng nguy cơ mắc bệnh

- Không chỉ những lúc đi ra đường mà ngay cả khi ngủ cũng cần phải làm ấm phòng, giữ ấm cơ thể bởi phần lớn bệnh liệt dây thần kinh số 7 diễn ra là do nhiệt độ về đêm giảm xuống bất ngờ.

- Không nên ra ngoài tập thể dục quá sớm vào những hôm trời lạnh. Tập khi nắng đã lên hoặc tốt nhất là vận động trong nhà để an toàn hơn cho sức khỏe.

- Không nên chủ quan tắm nước lạnh vào mùa đông, cơ thể nhiễm lạnh bất ngờ cũng có thể làm tăng nguy cơ liệt mặt, méo miệng.