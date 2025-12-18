Cầm lòng hổng đặng với loạt hoạt động cực xôm tại Awesome Immersive Tour

Thổi công nghệ vào những nét văn hoá thân thuộc

Trong dòng chảy văn hoá của miền Tây sông nước, những gánh lô tô hay quẻ xăm luôn có sức hút đặc biệt với người dân nơi đây. Không khí sôi động, sự duyên dáng khi hô số của các nghệ sĩ, niềm hạnh phúc khi trúng giải trở thành chất xúc tác cho niềm vui, xua tan đi áp lực sau một năm dài. Đây cũng chính là những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Awesome Immersive Tour, nơi người trẻ và các gia đình có thể hòa mình vào nhiều hoạt động sinh hoạt văn hoá quen thuộc, được làm mới thông qua sự trợ giúp của công nghệ. Chương trình đang được tổ chức tại các chuỗi cửa hàng di động lớn trên toàn quốc trong tháng 12 năm 2025.

Hành trình Awesome Immersive Tour được dẫn dắt bởi các thiết bị thuộc dòng sản phẩm Galaxy A series như Galaxy A56/A36 5G, vượt trội so với đối thủ cùng phân khúc nhờ bộ công cụ Awesome Intelligence (AI) thông thái. Thay vì phải chờ thầy giải xăm, người dân miền Tây có thể trực tiếp sử dụng Gemini Live trên Galaxy A56/A36 để hỏi đáp thông tin quẻ xăm cũng như ảnh hưởng của chúng đến vận mệnh trong năm 2026 một cách dễ dàng. Chỉ với thao tác Chia sẻ camera, Gemini Live có thể "nhìn" rõ nội dung in trên quẻ xăm để đưa ra lời phán cá nhân hoá cho riêng bạn.

Cuối năm đi Awesome Immersive Tour xin một quẻ, cho cả năm vạn sự hanh thông

Hấp dẫn nhất phải kể đến khung giờ Lô tô, nơi các nghệ sĩ khuấy động không khí bằng lời ca tiếng hát, những con số may mắn và nhiều câu hỏi giao lưu bất ngờ. Không chỉ có dịp thử tài may mắn với các bộ số ngẫu nhiên, người dân miền Tây khi tham gia Lô tô tại Awesome Immersive Tour còn có thể thể hiện vốn hiểu biết về công nghệ thông qua các câu hỏi bất ngờ được nghệ sĩ đưa ra. Những phần quà hấp dẫn sẽ dành tặng ngay người có câu trả lời đúng, tạo nên sức hút và sự quan tâm lớn với tất cả khách tham gia.

Các nghệ sĩ Lô tô đã sẵn sàng khuấy động không khí tại miền Tây trong dịp cuối năm

Linh đình không khí lễ hội cuối năm

Lý do quan trọng khác khiến Awesome Immersive Tour trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho các gia đình miền Tây trong dịp cuối năm chính là không khí lễ hội mà nó mang lại. Đây là nơi bạn có thể bắt gặp những dòng người tấp nập ghé vào chơi game, thu thập tem thưởng, quay số may mắn và nhận về các phần quà hấp dẫn. Đây cũng mà người trẻ có thể dành tặng cho mình một món quà công nghệ ý nghĩa như Galaxy A56/A36 5G sau một năm dài chăm chỉ tích lũy, đi kèm hàng loạt quà tặng và deal hời hiếm có khó tìm.

Ngoài việc xin xăm, giải xăm bằng Gemini Live, người trẻ còn có thể thỏa thích chụp ảnh xinh lung linh với camera AI của Galaxy A56/A36 5G, với background lễ hội được đầu tư chỉn chu. Khu vực này sẽ là nơi Gen Z khám phá các tính năng AI như Best Face (Chân dung đẹp nhất), cho phép chọn biểu cảm, góc mặt ngay cả khi đã chụp xong, hoặc Create Filter (Tạo bộ lọc) từ một tấm ảnh mẫu có sẵn. Tất nhiên, bức ảnh ưng ý nhất sẽ được in ngay tại chỗ và dành tặng bạn để làm kỷ niệm cho chuyến trải nghiệm lý thú này.

Camera 50MP cùng nhiều tính năng AI trên Galaxy A series giúp Gen Z thoả mãn đam mê chụp ảnh bất tận của mình

Với những bạn trẻ đang nhắm đến Galaxy A series, những thiết bị nằm trong Top 10 smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong nửa cuối năm 2025 thì Awesome Immersive Tour chắc chắn không làm bạn thất vọng. Tìm đâu ra một nơi mà người trẻ có thể thoả thích trên tay sản phẩm, ngắm nghía bộ sưu tập màu sắc, soi kỹ thiết kế và tính năng của Galaxy A series như sự kiện này.

Vừa chụp ảnh đẹp, vừa có ảnh xịn mang về, không đâu chiều người trẻ như Awesome Immersive Tour

Vừa được chơi vui, trải nghiệm đã, lại có quà mang về chính là cách Awesome Immersive Tour "đốn tim" người trẻ miền Tây. Sau khi đã thu thập đủ tem trải nghiệm, bạn sẽ được tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội trúng nhiều phần quà hấp dẫn như túi tote, voucher mua sắm 500.000 đồng, nón, móc khoá điện thoại,… Ngoài ra, người dùng mua sắm Galaxy A series tại Awesome Immersive Tour trong giai đoạn từ 15/12 đến 31/12/2025 còn nhận được nhiều ưu đãi như: thu cũ đổi mới hỗ trợ đến 1 triệu, mua kèm Buds Core giảm ngay 200K, hàng trăm quà tặng hấp dẫn (mũ, buds core, túi,..)

Rất nhiều phần quà cực cool đang chờ đợi tín đồ Galaxy A series rinh về

Kiều Nhi (19 tuổi, Vĩnh Long) hào hứng kể: "Cuối tuần mình với mấy đứa em có ghé qua Thế Giới Di Động để Awesome Immersive Tour. Tính chơi cho vui, trúng được túi tote hay nón là vui lắm rồi. Ai dè may mắn hốt luôn em tai nghe Buds Core. Kiểu lúc đó vui không nói nên lời luôn, coi bộ rút quẻ Đại Cát là linh lắm rồi đó".

Hiện Awesome Immersive Tour vẫn được tổ chức tại nhiều hệ thống điện máy lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Viettel, CellphoneS cho đến cuối tháng 12 năm 2025. Nhanh chân ghé thăm sự kiện, trải nghiệm sức mạnh Awesome Intelligence trên Galaxy A series và rinh về nhiều phần quà may mắn trước thềm năm mới. Danh sách các cửa hàng triển khai chương trình: http://smsng.co/60047NTN2