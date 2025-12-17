“Làm trước, nói sau” - PNJ công bố nền tảng truyền thông “Sống đẹp”

Ca sĩ Vũ Cát Tường, một trong những nghệ sĩ đồng hành lan toả tinh thần "Sống đẹp" cùng PNJ, chia sẻ tại sự kiện: ""Bên nhau mình là nhà" đã là dự án thứ 2 Tường đồng hành cùng PNJ nhưng Tường không biết là những bước đi cùng với Tường và các nghệ sĩ ở đây cuối cùng là để chuẩn bị cho "Sống đẹp". Và Tường rất thích những người làm trước nói sau. Họ đã làm rồi, đã cho thấy những hình ảnh của "Sống đẹp" là như thế nào. Họ không cố gắng định nghĩa, không cố gắng nói những điều lớn lao, nhưng mà khi họ đã đi bước 1, bước 2, bước 3,... bước 9 rồi bước 10 thì Tường mới biết là à, hôm nay mình có mặt ở đây là bởi vì đó là tinh thần "Sống đẹp"".

Vũ Cát Tường trình diễn ca khúc "Bên nhau mình là nhà" tại sự kiện.

Thay vì công bố rầm rộ từ sớm, PNJ chọn cách lặng lẽ xây dựng nền móng cho nền tảng truyền thông "Sống đẹp" từ triết lý thiết kế sản phẩm, phát triển thương hiệu, đến các chiến dịch truyền thông, trải nghiệm khách hàng, và cả những hoạt động thực thi trách nhiệm xã hội (CSR). Trong ba năm qua, thương hiệu đã đồng hành sản xuất 16 MV cùng nhiều nghệ sĩ nổi bật như "I Do" (Đức Phúc x 911), "Hoa Dưới Mặt Trời" (Chi Pu), "Chỉ Cần Có Nhau" (Vũ Cát Tường), đồng thời tham gia các dự án lớn như phim "Em & Trịnh", "Tiệc Trăng Máu" và chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng". Những tác phẩm này không chỉ tạo sức ảnh hưởng rộng rãi mà còn khéo léo truyền tải thông điệp nhân văn qua ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh.

Tại buổi ra mắt, cặp đôi Anh Tú - LyLy trình diễn ca khúc "Ngày Ta Có Nhau" (sáng tác Khắc Hưng) – dự án âm nhạc mới nhất mà cả hai cùng PNJ thực hiện, khắc họa tình yêu được nuôi dưỡng từ sự hiện diện và đồng hành hàng ngày. Anh Tú bày tỏ: "Ca khúc không chỉ nói về khoảnh khắc lễ đường mà hướng đến những giá trị nhỏ bé trong hành trình bên nhau. Dù cuộc sống khó khăn, chỉ cần cùng đồng hành, đó đã là điều ý nghĩa nhất". LyLy bổ sung: "Khi xem thành phẩm MV, Ly thực sự xúc động vì câu chuyện về những cặp đôi cùng phát triển, chờ đợi và xây dựng hạnh phúc giản dị. Khi cả hai cùng mang lại hạnh phúc cho nhau, giá trị ấy sẽ nhân lên gấp bội, khiến cuộc sống trở nên tuyệt vời hơn".

Anh Tú và LyLy trình diễn ca khúc "Ngày Ta Có Nhau".

Bên cạnh âm nhạc, PNJ còn kiên trì thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội như "Siêu thị Mini 0 đồng", "Giấc Mơ Lọ Lem", "Nối vòng tay ấm", "Gia đình trẻ hạnh phúc" – tất cả đều đặt con người làm trung tâm và tạo tác động bền vững cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành – Giám đốc cao cấp Marketing kiêm Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại PNJ – nhấn mạnh: "Tinh thần "Sống đẹp" đã hiện diện trong rất nhiều dự án mà PNJ đồng hành suốt nhiều năm qua, từ âm nhạc, điện ảnh đến các hoạt động cộng đồng. Chúng tôi không xem đó là những dự án rời rạc, mà là những mảnh ghép của cùng một câu chuyện: vẻ đẹp của con người khi sống có chiều sâu và biết trân trọng giá trị nhân văn. PNJ tin rằng mỗi người đều là một ngọn sóng đẹp. Khi những ngọn sóng ấy gặp nhau – giữa nghệ sĩ, sáng tạo, thương hiệu và cộng đồng – chúng ta sẽ tạo nên những làn sóng lớn hơn, lan xa hơn và để lại dư âm lâu dài".

Sự kiện ra mắt nền tảng truyền thông "Sống đẹp" có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

"Việc ra mắt nền tảng truyền thông "Sống đẹp" lần này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng: từ các hoạt động chủ yếu xuất phát từ doanh nghiệp, PNJ chính thức kêu gọi sự đồng hành rộng rãi hơn từ nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo nội dung", ông Nguyễn Khoa Hồng Thành chia sẻ thêm.

"Sống đẹp" của PNJ không phải là chạy theo vẻ bề ngoài, mà là cách ta gìn giữ tinh thần sống có thẩm mỹ, có giá trị và có chiều sâu – từ việc chăm sóc bản thân, nuôi dưỡng các mối quan hệ, cho đến việc cống hiến cho cộng đồng. Nền tảng "Sống đẹp" được xây dựng trên ba trụ cột chính: Vẻ đẹp của Bản sắc và Nghị lực: Tôn vinh sự độc bản của mỗi cá nhân, khích lệ tự tin và vượt khó; Vẻ đẹp của Tình yêu và Gia đình: Ca ngợi những kết nối ý nghĩa trong tình yêu, gia đình và các mối quan hệ xung quanh; Vẻ đẹp của Cống hiến và Biết ơn: Trân trọng hành động đóng góp cho xã hội và tinh thần tri ân.

Có thể thấy với "Sống đẹp", PNJ không chỉ mở ra chương mới trong hành trình lan tỏa giá trị nhân văn mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng, giúp mỗi người sống trọn vẹn, ý nghĩa và đẹp theo cách riêng của mình – mỗi ngày.