Awesome Immersive Tour mang lô tô, xin xăm đến phố đi bộ Nguyễn Huệ - thu hút loạt TikToker và sao đình đám

Awesome Immersive Tour là hoạt động trải nghiệm tương tác cực hấp dẫn, nơi người trẻ tận dụng các tính năng đỉnh cao trên Galaxy A56 5G để khám phá nhiều khía cạnh mới mẻ trong cuộc sống. Chương trình đang diễn ra đồng loạt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và đang ghi nhận lượng tham gia khổng lồ của người trẻ. Sự kiện TikTok Shop Fun Fest 12.12 là một trong những điểm đến mới nhất mà Awesome Immersive Tour ghé thăm. Chương trình hứa hẹn sẽ khuấy đảo Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhờ hàng loạt điểm nhấn độc đáo, khác biệt.

Điểm đến uy tín của loạt TikToker và sao đình đám

Không gian đặc biệt ghi điểm với nhiều TikToker và khán giả bởi không gian thời thượng cùng nhiều trò chơi được biến tấu thú vị. Cùng với sự hỗ trợ của loạt tính năng trên Galaxy A56 5G, sự kiện mang đến hành trình trải nghiệm trọn vẹn từ chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc, đến hô biến các trò chơi dân gian như xin săm, gieo quẻ dưới sự trợ giúp của Gemini Live.

Gieo quẻ đầu năm, nắm ngay vận mệnh

Không cần phải nói quá nhiều về sức hút mãnh liệt của văn hoá gieo quẻ, xin xăm trong dịp năm mới đối với người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tương tự như xem Tarot hay giải mã bản đồ sao, gieo quẻ cũng là cách Gen MZ nhận tín hiệu vũ trụ, nắm bắt vận mệnh và có thêm niềm tin vào tương lai phía trước. Awesome Immersive Tour không chỉ tái hiện hoạt động văn hoá này mà còn làm mới theo cách hiện đại, trẻ trung, đậm màu sắc công nghệ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm vô cùng hấp dẫn cho người trẻ.

Hồ Đông Quan tò mò trải nghiệm hoạt động xin xăm đầu năm tại Awesome Immersive Tour - một trong những điểm nhấn đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo người trẻ

Cụ thể, sau khi lắc ống xăm và xin được con số may mắn, người trẻ sẽ sử dụng Gemini Live trên Galaxy A56 5G để tự mình khám phá thông điệp ẩn sau quẻ bói này. Sau khi triệu hồi trợ lý thông thái này bằng cách nhấn giữ phím cạnh bên của điện thoại, người tham gia chỉ việc Chia sẻ Camera để Gemini Live có thể thấy nội dung in trên thẻ xăm. Với khả năng giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng, chính xác, Gemini Live sẽ ngay lập tức phân tích ý nghĩa của quẻ bói, những điển tích ẩn sau đó, đồng thời đưa ra dự báo cũng như lời khuyên trong năm mới cho người dùng. Ngoài khả năng trò chuyện tự nhiên bằng tiếng Việt, bằng cách chia sẻ màn hình hoặc camera, Gemini Live còn có thể đóng vai trò như người hướng dẫn, giúp Gen MZ rèn luyện ngoại ngữ, học nấu món ăn mới, hoàn thiện CV xin việc hoặc bài luận xin học bổng… Đây là trợ tá đắc lực cho tất cả mọi người trong hành trình chinh phục những mục tiêu, dự định ấp ủ trong năm mới.

Gemini Live đóng vai trò như một "thầy bói" giải xăm, giúp người trẻ nhận tín hiệu vũ trụ một cách chủ động, nhanh chóng

Quà nhỏ quà to, lên đời Galaxy A56 5G bao hời

Bên cạnh các hoạt động hấp dẫn kể trên, Awesome Immersive Tour còn chứa đựng nhiều bất ngờ mà người trẻ không thể bỏ lỡ. Trong đó phải kể đến hoạt động chụp ảnh cùng camera AI của Galaxy A56 5G, trải nghiệm tính năng Chân dung đẹp nhất (Best Face) để chủ động chọn góc mặt, biểu cảm ưng ý ngay cả khi đã chụp xong. Thay vì phải chụp trăm tấm để lựa được một khoảnh khắc ưng ý, với Best Face thì chỉ một lần bấm đã có nhiều lựa chọn chờ sẵn. Tính năng Nightography HDR là bí quyết bứt phá màn đêm, giúp ảnh sắc nét, giảm nhiễu ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Nếu là tín đồ của Filter thì tính năng Tạo bộ lọc cũng sẵn sàng giúp bạn trích xuất vibe từ một tấm ảnh mẫu ưng ý và áp dụng tức khắc lên ảnh chụp của mình mà không cần tinh chỉnh từng thông số phức tạp.

Tín Nguyễn hào hứng trải nghiệm Galaxy A56 5G với những bức ảnh không góc chết nhờ camera AI và bộ tính năng Awesome Intelligence độc đáo

Cô nàng cũng đã kịp trải nghiệm Khoanh tròn để tìm kiếm, cách thức đơn giản để khai thác thông tin so với gõ từ khoá kiểu truyền thống

Trải nghiệm đủ các hoạt động tại booth là đã có ngay quà xịn về tay!

Awesome Immersive Tour cũng là nơi "lấp đầy những chiếc bụng đói" khi dành tặng những phần quà như nước trái cây, bánh ngọt cho người tham gia thử thách tìm kiếm thông điệp bị thiếu với công cụ Khoanh tròn để tìm kiếm trên Google (Circle To Search). Đặc biệt, với những người trẻ đang muốn lên đời Galaxy A56 5G hoặc muốn cheap moment của thần tượng HIEUTHUHAI thì Awesome Immersive Tour là sự kiện không thể bỏ qua. Tại đây, bạn có thể trực tiếp trên tay sản phẩm Galaxy A56 5G, khám phá những tính năng hấp dẫn và tìm thấy hàng loạt ưu đãi cực hời như voucher giảm giá, ưu đãi thu cũ đổi mới, trả góp 0%...

Lô tô cùng A, trúng quà liền tay

Là hoạt động hấp dẫn, có khả năng khuấy đảo không khí mạnh mẽ, Lô tô là nét đặc trưng thường thấy trong các dịp lễ hội ở nhiều tỉnh thành. Awesome Immersive Tour tiếp tục mang hoạt động thú vị này đến với khán giả của TikTok Shop Fun Fest 12.12 thông qua hình thức gọi số ngẫu nhiên cùng cơ hội trúng nhiều phần quà hấp dẫn như voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng và tai nghe Samsung Buds Core xịn sò.

Các nghệ sĩ lô tô đã sẵn sàng khuấy động không khí tại Awesome Immersive Tour

Giữa các lượt hô số, người quản trò sẽ đưa ra các câu hỏi bất ngờ để thử thách khán giả. Những người may mắn trả lời chính xác cũng sẽ nhận được nhiều phần quà như móc khoá, túi tote, nón… Đây là cách Awesome Immersive Tour khuấy động không khí, tạo nên cơ hội nhận quà cho khán giả bên cạnh hình thức dò số lô tô thông thường. Có thể nói khả năng trúng quà là bao la, không tham gia sẽ tiếc hùi hụi.

Trúng quà lia lịa khi trả lời đúng câu hỏi bất ngờ và dò số lô tô thành công

Awesome Immersive Tour là cơ hội tuyệt vời để trên tay, trải nghiệm và nhận nhiều deal hời khi lên đời Galaxy A56 5G

Bên cạnh sự kiện TikTok Shop Fun Fest 12.12, Awesome Immersive Tour cũng đang diễn ra đồng thời tại nhiều cửa hàng di động lớn trên cả nước như CellphoneS Nguyễn Thái Học (TP.HCM), Thế Giới Di Động 30/4 Ninh Kiều (Cần Thơ), FPT Retail Shop Đại lộ Đồng Khởi (Bến Tre)… Người trẻ đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình hấp dẫn này và rinh về nhiều phần quà giá trị.