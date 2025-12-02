Laka gợi ý cách đi & Top 5 điểm check-in độc đáo tại Công viên địa chất Dã Liễu

Ứng dụng du lịch Laka sẽ cùng bạn khám phá cách di chuyển thuận tiện nhất và top 5 điểm check-in cực đẹp tại địa điểm du lịch Đài Loan nổi tiếng này!

Đôi nét về công viên Địa Chất Dã Liễu

Địa chỉ: Số 167-1, đường Gangdong, quận Wanli, thành phố Tân Bắc, Đài Loan

Giờ mở cửa: Từ 8:00 - 17:00 hàng ngày

Công viên Dã Liễu là một trong những điểm đến thiên nhiên nổi bật nhất của Đài Loan (Trung Quốc), trải dài hơn 1.700 mét dọc theo bờ biển thành phố Tân Bắc. Nơi đây nổi tiếng với hàng loạt khối đá có hình dạng kỳ lạ, được hình thành qua hàng triệu năm phong hóa và xói mòn tự nhiên do gió và sóng biển tạo nên.

Đá ở đây thuộc nhóm đá trầm tích từ thời Miocen (khoảng 10-20 triệu năm trước), trước khi bị phong hóa và xói mòn mạnh mẽ bởi sóng biển, gió và các yếu tố thiên nhiên. Với vẻ đẹp độc nhất vô nhị, Công viên địa chất Dã Liễu từng được xếp vào "Top 10 cảnh quan thiên nhiên" của Đài Loan.

Thời điểm lý tưởng để tham quan Công viên Dã Liễu

Để có trải nghiệm trọn vẹn nhất tại Công viên Dã Liễu, bạn nên ghé vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để tránh nắng gắt, tận hưởng không gian yên bình và ánh sáng tự nhiên tuyệt đẹp cho việc chụp ảnh.

Về mùa, mùa xuân (tháng 2 – 3) và mùa thu (tháng 9 – 10) là hai giai đoạn lý tưởng nhất để khám phá Yehliu. Lúc này, thời tiết mát mẻ, khô ráo, biển lặng và gió nhẹ, rất thích hợp cho việc đi dạo, chụp ảnh và chiêm ngưỡng cảnh quan kỳ thú.

Hướng dẫn di chuyển đến Công viên địa chất Dã Liễu

Công viên Dã Liễu nằm cách trung tâm Đài Bắc khoảng 40 km, du khách có thể chọn nhiều phương tiện khác nhau để di chuyển:

Xe buýt: Từ Bến xe buýt Tây Đài Bắc (Taipei Bus Station), bạn có thể bắt xe buýt Kuo-Kuang số 1815 đi Dã Liễu. Thời gian di chuyển khoảng 90 phút (cách thuận tiện và tiết kiệm nhất).

Xe máy: Nếu muốn chủ động và có thêm trải nghiệm ngắm cảnh dọc đường, bạn có thể thuê xe máy tại Đài Bắc để di chuyển đến Dã Liễu.

Taxi: Dịch vụ taxi hoặc thuê xe riêng cũng là lựa chọn thoải mái và nhanh chóng, phù hợp với du khách đi nhóm nhỏ hoặc có lịch trình linh hoạt.

Gợi ý các địa điểm check-in tại Công viên Dã Liễu

The Queen’s Head – Đầu Nữ Hoàng

The Queen’s Head (Đầu Nữ Hoàng) là tảng đá có hình dáng giống đầu một nữ hoàng, được thiên nhiên "chạm khắc" qua hàng triệu năm phong hóa. Đây được xem là điểm check-in mang tính biểu tượng Đài Loan, nơi du khách nào cũng muốn một lần chiêm ngưỡng.

Cute Princess Rock – Tượng Công Chúa

Tượng Công Chúa (Cute Princess Rock) là khối đá đang trong quá trình hình thành, mang vẻ đẹp dịu dàng như một nàng công chúa nhỏ. Góc chụp quanh khu vực này vô cùng đa dạng, ánh sáng tự nhiên kết hợp cùng đường nét mềm mại của đá tạo nên những bức ảnh check-in cực kỳ ấn tượng.

Mushroom Rock – Đá hình nấm

Khu vực Mushroom Rock là nơi tập hợp nhiều khối đá có hình dáng như những cây nấm khổng lồ, được tạo nên từ hàng triệu năm xói mòn tự nhiên. Đây là một "bảo tàng điêu khắc" ngoài trời, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ bí của các lớp đá vôi.

Tượng Lin Tien Jane

Ngoài các khối đá nổi tiếng, công viên Dã Liễu còn có tượng Lin Tien Jane, tưởng niệm người đàn ông anh hùng đã hy sinh khi cứu một sinh viên bị rơi xuống biển. Bức tượng không chỉ là điểm tham quan ý nghĩa, mà còn là biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần nhân ái – khiến hành trình khám phá Dã Liễu thêm phần sâu sắc và cảm động.

Candle Rock – Đá Nến

Nằm giữa khu vực trung tâm công viên, Candle Rock (Đá Nến) gây ấn tượng bởi hình dáng như một ngọn nến đang cháy – biểu trưng cho ánh sáng, niềm tin và sức sống. Dưới ánh hoàng hôn, khối đá này trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Ghé thăm Đài Loan, đừng quên dừng chân tại Công viên địa chất Dã Liễu – nơi thiên nhiên kỳ diệu chạm khắc nên những tuyệt tác độc nhất vô nhị nhé!