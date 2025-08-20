Cake và Vietnam Post tung “hint”, loạt trải nghiệm thú vị sẵn sàng “đổ bộ” Thủ đô

Theo tiết lộ của Ngân hàng số Cake, hướng đến chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời ghi dấu mốc 80 năm Bưu điện Việt Nam đổi mới cùng đất nước, hai đơn vị bắt tay nhau viết tiếp câu chuyện về một Việt Nam hiện đại thông qua chiến dịch "Việt Nam trong tim", mang đến loạt trải nghiệm thú vị và ý nghĩa.

Bài đăng "Có một loại tự do khiến bạn muốn cầm mãi trên tay" khiến nhiều người tò mò về màn hợp tác giữa Cake và Vietnam Post

Điểm hẹn sôi động nhất trong chiến dịch lần này phải kể đến sự kiện "Một Việt Nam trong tim - Một nhịp sống trong tay", sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 22/8 đến 24/8 trước khuôn viên Bưu điện Thành phố Hà Nội. Trong không gian cổ kính và đậm dấu ấn lịch sử, sự kiện hứa hẹn tái hiện một không gian đặc biệt, nơi quá khứ giao thoa hiện tại, nơi truyền thống hòa nhịp cùng công nghệ, tạo nên những câu chuyện sống động và đầy cảm hứng về hành trình đổi mới cùng đất nước của cả Cake và Vietnam Post.

Phối cảnh góc Hà Nội xưa được tái hiện trước Bưu điện Hà Nội vào cuối tuần này

Đến với sự kiện, khách tham quan sẽ được khám phá một Hà Nội xưa cũ với các gian hàng truyền thống mang đậm bản sắc Việt Nam như quầy tạp hóa với các món ăn tuổi thơ, sạp báo lề đường, trà đá vỉa hè, quầy nặn tò he… Trong khi đó, không gian chụp ảnh photobooth và các máy gắp thú hiện đại hứa hẹn sẽ là điểm đến thu hút đông đảo giới trẻ Hà thành.

Đặc biệt nhất phải kể đến khu vực trải nghiệm đa phương tiện, nơi khách tham quan được trải nghiệm tương tác với màn hình led kích thước lớn. Tại đây, mỗi vị khách sẽ tự mình trả lời câu hỏi "Việt Nam trong tim bạn là gì?". Với mỗi câu trả lời, khách hàng sẽ được lật một ô trống trên các màn hình led, được tặng các phần quà thú vị, cũng như chờ đón màn xuất hiện của tên mình được lưu dấu trên mô hình bản đồ tổ quốc, như một kỷ niệm thật đẹp trong dịp lễ Quốc Khánh này.

Bộ quà tặng ý nghĩa từ ngân hàng số Cake dành tặng khách hàng dịp đại lễ 2/9

Bên cạnh đó, CTicket - đơn vị thành viên của Cake - còn là nền tảng phân phối trực tuyến độc quyền bộ tem bưu chính "80 năm - Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam", bộ tem bưu chính "Cộng đồng Các dân tộc Việt Nam" và đồng xu "Tự Hào Việt Nam". Tất cả đều là phiên bản giới hạn và độc quyền do Công ty Tem Bưu chính phát hành riêng nhằm chào mừng 80 năm Quốc Khánh. Với mỗi chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, bộ tem bưu chính và đồng xu "Tự Hào Việt Nam" không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là đại sứ văn hóa, đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tham khảo thêm thông tin chi tiết và đặt trước tại đây.

Bộ tem bưu chính và đồng xu "Tự Hào Việt Nam" phiên bản giới hạn dịp kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh được phân phối độc quyền trên nền tảng CTicket

Có thể thấy, trong khi Vietnam Post là thương hiệu gắn bó suốt 80 năm cùng đất nước, đang từng bước đổi mới, ứng dụng công nghệ để vươn mình trở thành doanh nghiệp bưu chính công nghệ thì Cake - ngân hàng số "make in Vietnam" - lại mang đậm tinh thần đổi mới, sáng tạo, cùng khát vọng mang đến những sản phẩm tài chính hiện đại nhưng gần gũi, được may đo theo đúng nhu cầu và thói quen của người Việt. Màn bắt tay thú vị giữa Vietnam Post và Cake chính là lát cắt thu nhỏ của một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong từng góc cạnh của đời sống, mang đến cho người Việt những trải nghiệm số hóa thiết thực cùng niềm tự hào "Việt Nam trong tim".