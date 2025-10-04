Cake thắng lớn tại Better Choice Awards 2025: “Ngân hàng số AI” tiên phong khiến Gen Z rần rần muốn trải nghiệm

CEO Ngân hàng số Cake nhận giải Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc

Không chỉ là chiếc cúp danh giá được Bộ Tài chính và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) công nhận, chiến thắng này còn là minh chứng cho năng lực làm chủ AI của người Việt, khẳng định khả năng xây dựng một Next Gen AI Bank – nơi trí tuệ nhân tạo được ứng dụng toàn diện trong hoạt động tài chính số.

Theo hội đồng đánh giá, Cake nổi bật ở ba yếu tố: tiên phong áp dụng công nghệ mới, triển khai AI xuyên suốt toàn trình dịch vụ và mang lại hiệu quả thực cho cả khách hàng lẫn hoạt động kinh doanh. Đây được xem là minh chứng rõ ràng cho việc AI đã trở thành trụ cột mới của ngành tài chính số.

Ông Nguyễn Hữu Quang – CEO Ngân hàng số Cake, chia sẻ: "Chiến thắng tại Better Choice Awards 2025 khẳng định người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ AI ở tầm quốc tế và ứng dụng vào lĩnh vực tài chính số. Với chiến lược Next Gen AI Bank, chúng tôi mong muốn đem lại niềm tin số, mở rộng cơ hội tài chính toàn diện cho hàng triệu người dùng trên cả nước."

Công nghệ AI giúp ngân hàng "chạm" Gen Z dễ dàng hơn

Thời gian qua, Cake đã cho thấy công nghệ có thể rút ngắn mọi khoảng cách giữa ngân hàng và người dùng. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, Gen Z hay bất kỳ ai cũng có thể mở tài khoản, đăng ký thẻ tín dụng hay khoản vay mà không cần đến chi nhánh. Nhờ đó, ngay cả người ở vùng xa hay lao động tự do cũng dễ dàng tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại.

Cake hiện có hơn 6 triệu người dùng, xử lý hàng trăm triệu giao dịch mỗi năm. Ảnh: Cake

Một điểm nhấn công nghệ là Smart Virtual Agent (SVA) – "trợ lý ảo" tích hợp nhiều công nghệ AI như nhận dạng giọng nói, NLP, TTS, Voice Auth và LLM. Hệ thống này đang xử lý hơn 5.000 cuộc gọi/ngày, tăng 80% tỷ lệ tiếp cận khách hàng, cải thiện 30% hiệu quả thu hồi nợ và giảm 40% chi phí vận hành. Đặc biệt, hàng trăm nghìn hồ sơ tín dụng được duyệt chỉ trong vài phút, vừa nhanh vừa minh bạch. Không dừng lại ở đó, Cake còn ghi dấu với khả năng xử lý hàng trăm triệu giao dịch mỗi năm, quản lý hàng triệu hồ sơ tín dụng mỗi tháng với tốc độ tính bằng giây.

Ngân hàng số Việt vươn tầm quốc tế

Song song với công nghệ, Cake cũng đi đầu về bảo mật khi trở thành ngân hàng số tiên phong ở Đông Nam Á đạt chứng chỉ ISO/IEC 30107-3 Level 2 về nhận diện khuôn mặt và PCI DSS 4.0 Level 1 – tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật dữ liệu thẻ.

Hiện Cake đã có hơn 6 triệu người dùng, với tỷ lệ giữ chân 80% với nhóm khách hàng thường xuyên giao dịch và 95% với người dùng dịch vụ tài chính. Không chỉ dừng ở thị trường trong nước, Cake còn liên tục được quốc tế ghi nhận, từ việc lọt "Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới" đến được The Asian Banker và International Banker vinh danh là "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam".

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Better Choice Awards 2025, Cake còn được trao giải thưởng "Nền tảng AI ‘make in Vietnam’ tiên phong", tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của một ngân hàng số ứng dụng AI toàn trình do người Việt phát triển.

Chiến thắng tại Better Choice Awards 2025 một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Cake với tầm nhìn phát triển theo định hướng Next Gen AI Bank, tạo nền tảng để trở thành một trong những ngân hàng số tiên phong của khu vực trong kỷ nguyên AI.