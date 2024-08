Cách phân biệt sườn hàng trước và sườn hàng sau, nấu loại nào ngon hơn?

Tùy vào vị trí cụ thể trên tảng sườn lớn mà những miếng sườn có chất lượng, hương vị khác nhau, chẳng hạn sườn hàng trước và sườn hàng sau phù hợp với các cách chế biến khác nhau.

Cách phân biệt sườn hàng trước và sườn hàng sau

Biết được sườn hàng trước và sườn hàng sau là gì, cách phân biệt chúng thế nào, bạn sẽ dễ dàng chọn được miếng sườn ngon, đúng với nhu cầu nấu nướng của mình.

Vị trí miếng sườn hàng trước, hàng sau và hàng giữa. (Ảnh: Toutitao)

Sườn hàng trước của con lợn là phần nằm gần phía cổ, sườn hàng sau là phần gần phía mông. Ở giữa hai phần này là sườn hàng giữa.

Sườn hàng trước gần phía cổ rất ít thịt, nhưng lại có ưu điểm là xương giòn và thịt mềm hơn. Nếu muốn kiểm tra xem mình miếng sườn mình mua có phải là sườn hàng trước hay không, bạn có thể nhìn vào màu sắc. Sườn hàng trước chứa rất nhiều mao mạch nên thịt thường có màu đỏ tươi, đậm hơn so với sườn hàng sau.

Sườn hàng trước thường ít mỡ hơn và thịt mềm hơn. (Ảnh Toutitao)

Khác với sườn hàng trước, sườn hàng sau có xương to hơn, chứa nhiều tủy và cũng dày thịt hơn. Tuy nhiên, phần thịt này không mềm như sườn hàng trước, nếu bạn dùng làm món thịt nướng thì sẽ dai và khó ăn. Nhận biết sườn hàng sau rất đơn giản, màu sắc của phần này rất nhạt do không có nhiều mao mạch.

Khi nấu ăn nên chọn sườn hàng trước hay sườn hàng sau?

Theo các đầu bếp, thông thường khi chế biến, bạn nên dùng sườn hàng giữa. So với sườn hàng trước thì nó nhiều thịt hơn, còn so với sườn hàng sau thì phần xương của nó không quá to, thịt lại mềm hơn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng mua được sườn hàng giữa. Hơn nữa, nếu chọn cách chế biến phù hợp thì sườn hàng trước và sườn hàng sau cũng rất ngon.

Nếu muốn làm món sườn nướng, bạn nên chọn hàng trước vì phần thịt rất mềm. Các món sườn hấp, sườn om và sườn rim khác đòi hỏi thời gian nấu nướng ngắn, sườn hàng trước luôn là lựa chọn tốt hơn. Lưu ý không nên chọn sườn hàng trước để nấu canh vì xương giòn hơn, chứa ít tủy nên sẽ kém ngọt.

Trong khi đó, sườn hàng sau rất thích hợp để hầm. Do phần thịt dày nên nếu hầm lâu cũng không lo bị nhũn. Bên cạnh đó, lượng tủy nhiều sẽ giúp bạn có một tô canh sườn ngon, giàu dinh dưỡng.

Sườn hàng sau thịt dày, nhiều mỡ và dai hơn. (Ảnh: Toutitao)

Bên cạnh việc lựa chọn sườn theo vị trí, khi chọn sườn, bạn cũng cần lưu ý một số nguyên tắc sau:

- Để kiểu tra sườn ngon hay không, bạn nên chú ý đến mùi và màu sắc. Thông thường, sườn mới thường có mùi tanh nhưng không hôi. Bề ngoài có màu đỏ tươi hoặc hồng nhạt là sườn tươi ngon.

- Kiểm tra độ đàn hồi bằng cách dùng tay ấn vào miếng sườn, phần thịt lõm xuống sẽ nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu.

- Nếu sườn có dấu hiệu mềm nhũn, hôi, xỉn màu, ít đàn hồi thì không nên mua vì sẽ cho món ăn không ngon và có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.