Cách người EQ cao đòi nợ

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải đi vay tiền, đôi khi chúng ta lại là người được vay. Giúp đỡ nhau lúc bí bách vốn không phải chuyện gì xấu, việc cho vay tiền cũng là cách thể hiện sự tin tưởng, chân thành trong mối quan hệ. Tuy nhiên, khi đến lúc cần lấy lại khoản vay, nhiều người lại cảm thấy khó xử, thậm chí là ái ngại nếu người vay cứ chần chừ.

Đòi tiền không khéo có thể làm rạn nứt mối quan hệ, nhưng nếu không đòi, lại có thể mất cả tiền lẫn bạn. Tình cảnh cũng có phần tiến thoái lưỡng nan. Vậy làm thế nào để đòi tiền một cách tinh tế, khiến người vay tự nguyện trả ngay mà không khó chịu? Người có EQ cao sẽ nói thế này!

1 - “Dạo này tôi đang bí quá, cần tiền xoay mấy việc gấp mà chẳng biết vay ai bây giờ”

Thay vì trực tiếp nhắc đến khoản nợ và yêu cầu trả tiền, câu nói này đặt ra một tình huống của bản thân người cho vay. Lý do được đưa ra thường là một việc quan trọng, cần thiết và dễ nhận được sự cảm thông từ người khác, ví dụ "dạo này tôi đang cần xoay tiền gấp để đóng học phí cho con" hay "anh đang gom tiền để sửa lại nhà cửa, chi phí phát sinh nhiều quá" hoặc "gia đình có chút việc cần khoản tiền đó để lo liệu".

Ảnh minh họa

Mục đích của câu nói này là chuyển trọng tâm từ việc đòi nợ sang việc người cho vay cũng đang gặp khó khăn. Nó không mang tính chất ép buộc hay quy trách nhiệm, mà là một lời chia sẻ về tình hình cá nhân.

Người vay khi nghe thấy sẽ tự động liên hệ đến khoản nợ của mình và nhận ra rằng người cho vay đang thực sự cần tiền, chứ không phải đang làm khó họ. Điều này tạo ra một áp lực tâm lý nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả, kích hoạt sự đồng cảm và lòng tự trọng của người vay, khiến họ cảm thấy có trách nhiệm và tự nguyện thực hiện nghĩa vụ của mình.

2 - "Nếu chưa tiện trả hết, có thể trả trước một phần cũng được, miễn sao đủ giúp tôi giải quyết được việc”

Câu nói này thể hiện sự thấu hiểu và linh hoạt, giúp người vay cảm thấy được thông cảm và giảm bớt áp lực tài chính. Nhiều khi, người vay không phải không muốn trả, mà là họ thực sự đang gặp khó khăn và không thể trả được toàn bộ số tiền cùng một lúc. Việc đưa ra lựa chọn "trả trước một phần nhỏ" cho thấy người cho vay không cố chấp hay gay gắt, mà đang cố gắng tìm giải pháp cùng nhau.

Điều này đặc biệt hiệu quả vì nó loại bỏ được lý do trì hoãn của người vay, đó là chưa có đủ tiền. Khi người cho vay chủ động đề xuất phương án trả từng phần, người vay sẽ không còn lý do để thoái thác. Đồng thời, hành động này còn cho thấy sự tôn trọng đối với hoàn cảnh của họ, khiến họ cảm thấy được đối xử tử tế và càng thêm hổ thẹn nếu vẫn tiếp tục chây ỳ.

Sự linh hoạt này thường thúc đẩy người vay hành động ngay lập tức, dù là trả một phần nhỏ, vì họ không cảm thấy bị đẩy vào thế bí.

3 - "Dạo này tôi đang học cách quản lý tài chính, nên đang cố tập trung thu hồi các khoản để sắp xếp lại"

Câu nói này mang tính chất khách quan và chuyên nghiệp hơn, tránh việc cá nhân hóa vấn đề đòi tiền. Nó đặt vấn đề đòi nợ vào bối cảnh một nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân của người cho vay, chứ không phải là đang truy cứu người vay.

Ảnh minh họa

Việc đề cập đến "quản lý tài chính chặt chẽ" hay "thu hồi các khoản để sắp xếp lại" giúp người cho vay trông có vẻ chủ động và có trách nhiệm với tiền bạc của mình, chứ không phải đang lâm vào đường cùng.

Người vay khi nghe câu này sẽ hiểu rằng đây là một chính sách chung, một nguyên tắc mà người cho vay đang áp dụng cho tất cả các khoản chi và thu, chứ không phải nhắm riêng vào họ. Điều này giảm đi sự khó chịu, cảm giác bị ám chỉ, bị đòi gấp. Thay vào đó, nó tạo ra một áp lực ngầm dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết về tài chính. Người vay sẽ cảm thấy mình cần phải tuân thủ hoặc hợp tác, vì đó là một phần của quy trình quản lý tài chính chung, và họ sẽ tự thấy có lỗi nếu làm ảnh hưởng đến kế hoạch của người khác.

Việc đòi tiền không đơn thuần là một giao dịch tài chính, mà còn là một nghệ thuật giao tiếp đòi hỏi sự tinh tế và trí tuệ cảm xúc. Bằng cách sử dụng những câu nói khéo léo, chân thành, và tạo điều kiện thuận lợi cho người vay, chúng ta không chỉ có thể thu hồi được khoản tiền mà còn giữ gìn được mối quan hệ.

Quan trọng nhất, những lời nói này giúp đối phương tự nhận ra trách nhiệm của mình, tự nguyện thực hiện nghĩa vụ mà không cảm thấy bị ép buộc hay xúc phạm, thậm chí còn trân trọng hơn sự thấu hiểu từ người cho vay.