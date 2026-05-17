Cách dưỡng da tuổi 40 của người phụ nữ này là nhờ ly trà sữa tự nấu: Uống đều mỗi tuần vừa giúp da đẹp lại bổ khí huyết

Phụ nữ Trung Hoa từ lâu đã nổi tiếng với những cách dưỡng nhan từ bên trong. Thay vì chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm, họ thường chăm sóc khí huyết, làn da và sức khỏe bằng chính những thực phẩm, món ăn, đồ uống quen thuộc hằng ngày.

Mẹ hai con Dao Crystal (40 tuổi, kênh TikTok @crystaldao111) cũng là một ví dụ như vậy. Dù đã bước vào tuổi 40 và trải qua hai lần sinh nở, cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi làn da trắng mịn, hồng hào, gần như không có nhiều dấu hiệu xuống sắc.

Bí quyết của cô không quá cầu kỳ. Ngoài việc ăn uống thanh đạm, nhiều rau xanh, hạn chế đồ ngọt và ít ăn đồ chiên rán, Dao Crystal còn đặc biệt yêu thích một loại nước uống có thể thay thế trà sữa mỗi tuần.

Đó là cốc "trà sữa dưỡng nhan" tự nấu tại nhà. Món uống này vẫn có vị thơm béo, vẫn có trân châu như trà sữa thông thường, nhưng nguyên liệu lại lành mạnh hơn, gồm: táo đỏ, kỳ tử, trà khô, đường nâu, sữa không đường và trân châu. Nhờ vậy, chị em vừa có thể thỏa mãn cơn thèm trà sữa, vừa hạn chế được phần nào lượng đường và kem béo từ các loại trà sữa mua ngoài.

* Cách thực hiện:

- Chuẩn bị nguyên liệu: 2 quả táo đỏ, một ít kỷ tử, đường nâu, trà đen và sữa không đường.

- Cho trà đen, táo đỏ, kỷ tử, đường nâu và thêm một cốc nước. Cho tất cả vào nồi đun sôi lên.

- Cho thêm cốc sữa không đường vào đun tiếp cho sôi.

- Tất cả sôi lên có mùi thơm là đã hoàn thành ly trà sữa dưỡng nhan.

- Để ngon miệng hơn, bạn có thể mua gói trân châu ngoài siêu thị, sau đó nấu lên và cho vào trà sữa rồi uống.

Công dụng dưỡng nhan của ly trà sữa đặc biệt

Táo đỏ thường được dùng trong các món nước dưỡng nhan vì có vị ngọt dịu, giúp sắc mặt trông tươi tắn hơn.

Kỳ tử chứa nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ nuôi dưỡng cơ thể và làn da.

Trà xanh giúp chống oxy hóa, kháng khuẩn, giảm mụn, se khít lỗ chân lông và làm sáng da nhờ hàm lượng cao các hợp chất như catechin , vitamin C, E.

Đường nâu làm món uống có vị ngọt ấm, nhưng chỉ nên dùng vừa phải. Sữa không đường giúp cốc trà sữa có độ béo nhẹ mà không quá ngọt.

Dù vậy, món trà sữa dưỡng nhan này không phải là "thần dược" làm đẹp da tức thì. Muốn giữ làn da trắng mịn, hồng hào ở tuổi 40, chị em vẫn cần ăn uống điều độ, ngủ đủ, uống đủ nước và chăm sóc da đúng cách.

Việc thay một ly trà sữa công nghiệp bằng cốc trà sữa táo đỏ kỳ tử tự nấu tại nhà cũng là một lựa chọn đáng thử, nhất là với những chị em vừa muốn làm đẹp, vừa không muốn bỏ hẳn món đồ uống yêu thích của mình.

(Nguồn: @crystaldao111)