Jennie biến con gái khắp cõi mạng thành “tiên cá”: Trend makeup cực phẩm cho mùa hè đây chứ đâu

Jennie còn một lần nữa chứng minh danh xưng “cỗ máy tạo trend” khi kiểu makeup nàng tiên cá của cô tại Met Gala 2026 đang phủ sóng khắp MXH. Chỉ vài ngày sau sự kiện, hàng loạt beauty creator đã nhanh chóng học theo layout với lớp nhũ óng ánh như vảy cá dưới nắng, đôi mắt phủ sắc tím lilac trong trẻo cùng làn da căng bóng bắt sáng đặc trưng của nữ idol.

Tại Met Gala 2026, Jennie xuất hiện với layout makeup mang tinh thần futuristic fairycore pha chút Y2K. Tổng thể gương mặt với lớp nền satin mỏng, chân mày tẩy nhẹ màu, môi nude hồng bóng tự nhiên. Tuy nhiên, điểm đắt giá nằm ở phần mắt và gò má với hiệu ứng shimmer đa chiều như phản chiếu ánh nước.

Thay vì dùng nhũ chunky quá lấp lánh, makeup artist của Jennie chọn dạng nhũ pearl shimmer siêu mịn, phủ sắc bạc xanh và tím pastel. Dưới ánh đèn flash, lớp nhũ này tạo cảm giác làn da như phủ lớp sương óng ánh - hiệu ứng vốn đang là “chân ái” của mùa hè năm nay. Phần tàn nhang giả được giữ lại cũng giúp layout phá cách hơn, những vẫn mang lại cảm giác tự nhiên, trẻ trung và có chút tinh nghịch.

Điểm thú vị là khác với những layout makeup cầu kỳ thường thấy tại Met Gala, kiểu trang điểm lần này của Jennie lại dễ ứng dụng và đặc biệt hợp không khí mùa hè. Chính vì thế, trend này không chỉ dừng ở việc “ngắm cho đẹp” mà còn nhanh chóng được hội mê làm đẹp áp dụng vào makeup đi concert, đi biển hay các buổi tiệc tối mùa nóng.

Cách makeup "nàng tiên cá" rất dễ áp dụng cho nhiều kiểu khuôn mặt. (Nguồn:amy_kev2)

Không phải ngẫu nhiên mà phong cách makeup của Jennie lần này được hưởng ứng mạnh đến vậy. Sau thời gian dài chuộng clean girl makeup tối giản, mùa hè 2026 đang chứng kiến sự trở lại của những layout bắt sáng nhiều hơn nhưng vẫn phải giữ được độ trong trẻo trên da.

Nhũ makeup "nàng tiên cá" vì thế trở thành phiên bản nâng cấp hoàn hảo đủ nổi bật để lên hình đẹp dưới ánh nắng mùa hè, nhưng không quá dày hay nặng mặt trong thời tiết nóng.

Xu hướng này cũng gắn liền với sự lên ngôi của các sản phẩm makeup có hiệu ứng watery glow, chrome shimmer hay “glass skin under sunlight”.

Thay vì contour sắc nét kiểu cũ, giới trẻ hiện chuộng lớp da phản quang nhẹ, gò má bóng khỏe và bầu mắt ánh tím, xanh hoặc bạc pastel - đúng tinh thần mà Jennie mang tới tại Met Gala.

Một lý do khác khiến trend này bùng nổ là khả năng ứng dụng khá cao. Chỉ cần một cây nhũ mắt ánh ngọc trai, cushion nền glow và son bóng trong là đã có thể tạo cảm giác makeup theo phong cách Jennie mà không cần kỹ thuật quá phức tạp. Với ánh nắng mùa hè, kiểu makeup này càng phát huy hiệu ứng da căng bóng khỏe khoắn.