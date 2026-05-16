Trương Lăng Hách gầy gò đáng sợ, vòng eo mỏng ngang mỹ nhân 40kg

Trước thềm show Gucci Cruise 2027, dàn đại sứ đình đám của nhà mốt Ý từ đỉnh lưu Hoa ngữ Trương Lăng Hách đến "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika đều đã tụ họp đông đủ tại New York để chuẩn bị cho sàn diễn vào ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), đánh dấu cột mốc là show Cruise đầu tiên của GĐST Demna.

Hành trình đến với kinh đô thời trang nước Mỹ của Trương Lăng Hách vì thế cũng trở thành tâm điểm quan tâm của truyền thông những ngày qua. Khởi hành từ Bắc Kinh với tư cách Đại sứ thương hiệu, nam diễn viên đã trải qua chuyến bay dài và hạ cánh tại sân bay JFK (New York) vào đêm ngày 15/5. Vào cùng thời điểm, tại đây ghi nhận một lượng lớn người hâm mộ đã túc trực để chào đón anh. Khung cảnh choáng ngợp một lần nữa khẳng định sức hút thương mại khổng lồ của mỹ nam sinh năm 1997.

Sau màn đổ bộ sân bay, mới đây loạt hình ảnh và video từ bữa tiệc pre-show thân mật của Gucci đã được các khách mời đăng tải, từ đó giúp người hâm mộ chứng kiến màn tương tác mãn nhãn giữa Trương Lăng Hách và Mai Davika. Cả hai đều diện trang phục tối màu, tối giản nhưng vô cùng chỉn chu. Nam diễn viên diện sơ mi phối cùng quần ống loe, toát lên phong thái thanh lịch, sang trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi về thần thái, điều khiến cư dân mạng chú ý nhiều hơn lại là vóc dáng có phần quá gầy gò của Trương Lăng Hách. Đặc biệt, trong những khung hình đứng cạnh Mai Davika - người đẹp sở hữu chiều cao 1m75 nhưng cân nặng chỉ dao động trong khoảng 40kg - vòng eo của Trương Lăng Hách trông gần như ngang ngửa với mỹ nhân người Thái.

Theo một số nguồn tin, với chiều cao lý tưởng trong khoảng 1m90, cân nặng hiện tại của nam diễn viên chỉ dao động khoảng 50-55kg. Chỉ số khối cơ thể (BMI) của anh chạm mức 15,9 - ngưỡng thiếu cân nghiêm trọng. Thêm vào đó, tỷ lệ mỡ cơ thể của Trương Lăng Hách được cho là xấp xỉ 10%, trong khi chỉ số này ở một người trưởng thành khỏe mạnh bình thường phải đạt từ 18-25%. Những con số về tỷ lệ cơ thể "mỏng dính" này của nam thần xứ Trung khiến không ít người e dè khi vừa nghe qua.

Đây không phải lần đầu tiên nam chính Trục Ngọc khiến công chúng quan ngại về tính ổn định của phong độ lẫn sức khỏe khi hoạt động trong ngành giải trí có quy chuẩn ngoại hình khắt khe như Trung Quốc. Gần đây, khi làn sóng tranh cãi xung quanh hình ảnh bị chế giễu là "tướng quân kem nền" chưa kịp lắng xuống, Trương Lăng Hách lại tiếp tục bị gắn nhãn yếu ớt khi không thể tự mình đứng dậy sau một cảnh quay. Khoảnh khắc hậu trường này sau khi lan truyền đã làm dấy lên những nghi ngại lớn về việc ép cân quá đà đã làm suy giảm nghiêm trọng thể lực của nam diễn viên.

Thực tế, trước khi được phát hiện và bước chân vào giới giải trí, Trương Lăng Hách là sinh viên ngành Kỹ thuật điện. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, cân nặng của anh từng chạm mốc gần 90kg với vóc dáng tròn trịa, khỏe mạnh. Tuy nhiên để đáp ứng những tiêu chuẩn ngoại hình của một nam chính phim thần tượng, Lăng Hách bắt đầu công cuộc giảm cân khốc liệt. Anh từng dành suốt nhiều tháng trời chỉ để ăn rau luộc, giảm liền một mạch gần 30kg trong 4 tháng.

Việc liên tục duy trì một hình thể mảnh mai để lên hình thanh thoát hơn vô tình trở thành một áp lực nặng nề. Màn xuất hiện tại New York lần này của Trương Lăng Hách tiếp tục là lời cảnh báo cho thấy, ranh giới giữa một visual chuẩn mực và một cơ thể suy nhược đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết đối với các ngôi sao đỉnh lưu Hoa ngữ mà không chỉ riêng nữ giới.

