Hoa hậu Tiểu Vy hứng chỉ trích vì bộ váy hoạ tiết gốm xanh bị đánh giá "giống sườn xám Trung Quốc"

Buổi họp báo Miss World 2026 diễn ra vào ngày 14/5 tại TP. Hồ Chí Minh đã trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn khách mời đình đám gồm đại diện tổ chức Miss World quốc tế, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri cùng đại diện đơn vị đăng cai tại Việt Nam.

Sự kiện còn có sự góp mặt của hàng loạt Hoa hậu và Á hậu nổi tiếng như: Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh. Tuy nhiên, sự quan tâm của dư luận nhanh chóng chuyển hướng sang một cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh bộ trang phục của Hoa hậu Trần Tiểu Vy ngay sau khi những hình ảnh tại sự kiện được lan truyền.

Cụ thể, nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng nhận xét rằng thiết kế mà Tiểu Vy đang diện rất dễ bị nhìn nhận là sườn xám của Trung Quốc. Những chi tiết như họa tiết gốm sứ xanh trắng, phần thân dưới ôm sát, thân trên thiết kế không tay kết hợp cổ tàu và khăn choàng vắt hờ nửa sau tay đã khiến khán giả đại chúng liên tưởng mạnh mẽ đến ngôn ngữ thời trang Trung Hoa.

Hoa hậu Tiểu Vy đọ sắc cùng Miss World Opal Suchata Chuangsri.

Cận cảnh chiếc váy mang cảm hứng từ gốm sứ của Tiểu Vy.

Bộ trang phục của Tiểu Vy ghi nhận phản ứng tranh cãi từ công chúng do bị nhận xét là "dễ liên tưởng đến sườn xám của Trung Quốc".

Cuộc thảo luận đi đến hồi gay gắt khi các cư dân Threads bắt đầu lập topic tranh cãi nảy lửa. Phía chỉ trích cho rằng Tiểu Vy là một đại diện nổi bật của làng sắc đẹp Việt Nam, việc xuất hiện tại một buổi họp báo quốc tế có sự tham dự của các khách mời danh tiếng thế giới trong một trang phục gây hiểu lầm về văn hóa là điều thiếu tinh tế.

Ở chiều hướng ngược lại, nhiều khán giả lên tiếng bảo vệ Tiểu Vy, cho rằng Việt Nam cũng có bề dày lịch sử và văn hóa về gốm sứ lâu đời không kém cạnh, do đó, việc xem họa tiết gốm sứ là biểu tượng độc quyền của Trung Quốc là một quan điểm áp đặt. Đồng thời, các phân tích từ phía khán giả cũng chỉ ra trang phục của Tiểu Vy thực tế là một thiết kế cách điệu hiện đại với cấu trúc tách biệt giữa thân áo trên và váy dài ở thân dưới nên không thể coi là sườn xám truyền thống.

Các quan điểm đối lập về thiết kế này.

Về phía chủ nhân của thiết kế nói trên - Nhà thiết kế Trần D Trí cũng đã có chia sẻ về ý tưởng của mình trên trang cá nhân. Anh làm rõ họa tiết được lựa chọn cho thiết kế của Tiểu Vy lấy cảm hứng từ gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam.

"Từ vẻ đẹp của một chiếc bình gốm sứ Bát Tràng, TRAN D TRI muốn tái hiện hình ảnh người phụ nữ Việt qua những đường nét mềm mại nhưng đầy kiêu hãnh. Thiết kế là sự kết hợp khéo léo giữa cổ áo dài, phom dáng áo yếm truyền thống cùng kỹ thuật dựng phom ôm sát với những đường cong sắc nét như dáng hình của một tác phẩm gốm thủ công được điêu khắc tỉ mỉ. Sắc trắng thanh khiết điểm họa tiết lam cổ điển không chỉ gợi nhắc tinh thần Á Đông mà còn tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam đương đại." - Nhà thiết kế viết trên trang cá nhân.

Bản thiết kế của TRAN D TRI khẳng định hoạ tiết lấy cảm hứng từ gốm sứ Bát Tràng.

Gác lại những tranh luận về mặt cảm nhận để đi sâu phân tích dưới góc nhìn chuyên môn. Về mặt kỹ thuật, thiết kế của Trần D Trí theo đuổi cấu trúc column silhouette hai mảnh với đường dáng thẳng đứng và ôm sát từ vai xuống gấu váy. Điểm mấu chốt để phân biệt thiết kế này với sườn xám chính là cấu trúc hai mảnh tách biệt hoàn toàn giữa phần áo và chân váy, thay vì một mảnh liền mạch như trang phục Trung Hoa.

Phần thân trên được xây dựng theo ngôn ngữ của áo yếm truyền thống với kiểu dáng halter neck để lộ vai và cánh tay, kết hợp cổ áo mang đường nét của cổ thuyền cách điệu thay vì cổ tàu khép kín đặc trưng. Phần thân dưới là chân váy kiểu pencil skirt ôm sát tôn đường cong với điểm nhấn ở viền gấu trang trí bằng hạt ngọc và tua rua để tạo hiệu ứng chuyển động.

Bộ trang phục kết hợp giữa cổ áo dài và phom dáng áo yếm truyền thống.

Về cấu trúc là thế, nhưng lý do khiến công chúng có sự liên tưởng đến sườn xám khi tiếp nhận thiết kế này có thể kể đến sự cộng hưởng từ 3 yếu tố sau:

Đầu tiên, họa tiết lam trắng, dù xuất xứ từ gốm Bát Tràng nhưng vốn có ngôn ngữ thị giác chia sẻ với gốm sứ Trung Hoa do cùng thuộc nhóm ceramic truyền thống Đông Á, nơi kỹ thuật vẽ men lam trên nền trắng đã giao thoa xuyên biên giới hàng thế kỷ. Thứ hai, column silhouette ôm sát từ ngực xuống gấu tạo đường bóng dáng gần với sườn xám khi nhìn từ xa. Cuối cùng, phần khăn choàng vắt tay gợi liên tưởng đến phụ kiện trong trang phục Á Đông cổ điển.

Tuy nhiên, sự khác biệt bản chất vẫn nằm ở cấu trúc khi sườn xám luôn mặc định là trang phục liền thân với đường xẻ tà đặc trưng hai bên hông. Chính vì vậy, thay vì là một biến thể của trang phục ngoại lai, chiếc váy của Tiểu Vy có thể xem là một cuộc đối thoại giữa áo yếm truyền thống, họa tiết gốm Bát Tràng và kỹ thuật dựng phom hiện đại.

Clip tạo hình của Hoa hậu Tiểu Vy ở họp báo Miss World 2026 (Clip: NVCC).

Ảnh TRAN D TRI, chụp màn hình