Trương Tri Trúc Diễm gặp sự cố khi casting, Victoria's Secret công khai nhắn nhủ: "Bạn làm được rồi!"

Giữa luồng ý kiến trái chiều về kỹ năng catwalk tại vòng casting mới đây, Trương Tri Trúc Diễm bất ngờ nhận được lời khích lệ đầy giá trị từ tài khoản chính thức của Victoria's Secret. Theo đó, trưa 14/5 (theo giờ Việt Nam), sau khi nữ người mẫu đăng tải video ghi lại phần thi trực tiếp tại Los Angeles, đoạn clip đã nhanh chóng gây chú ý với truyền thông và người hâm mộ nước nhà đang dõi theo hành trình chinh phục sàn diễn nội y lớn nhất thế giới của đại diện Việt Nam. Giữa hàng nghìn bình luận đa chiều, sự xuất hiện của tài khoản TikTok Victoria's Secret đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ.

Cụ thể, thương hiệu đã để lại bình luận ưu ái dành cho nữ người mẫu Việt Nam: "You did it!!. Thank you for joining us" (Bạn đã làm được rồi!! Cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi). Việc thương hiệu quốc tế trực tiếp tương tác và ghi nhận nỗ lực của một thí sinh ngay dưới bài đăng cá nhân cho thấy việc trân trọng đối với sự hiện diện và hành trình dấn thân của Trúc Diễm.

Tài khoản Victoria's Secret để lại bình luận dưới video của Trúc Diễm.

Dù nhận được "cái gật đầu" ghi nhận từ Victoria's Secret, Trúc Diễm vẫn phải đối mặt với không ít phản ứng khắt khe từ công chúng nước nhà. Nhiều ý kiến cho rằng phần catwalk của cô thiếu sự ổn định, bước đi chưa toát lên được kỹ thuật của một "thiên thần" tiềm năng.

Trước phản ứng này, Trúc Diễm cũng thẳng thắn chia sẻ về những sự cố không may xảy ra ngay sát giờ G, đã góp phần ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và phong độ của cô. Cụ thể, ngoài áp lực từ việc chờ đợi lâu trong trạng thái đã nhịn đói 10 tiếng vì hồi hộp, sự cố âm thanh ngay trước phần thi và lỗi trang phục ngoài ý muốn cũng chính là tác nhân lớn đối với Trúc Diễm. Song, tinh thần cầu thị và sự bình thản đón nhận của cô trước những góp ý từ khán giả đã cho thấy bản lĩnh của một người mẫu dày dặn kinh nghiệm.

"Hello mọi người, lúc bước ra pose đầu tiên một bên quai giày của mình bị lỏng gần như muốn bung ra nên mình cảm thấy hơi khớp. Mình đã hoàn thành phần walk tốt nhất có thể trong hoàn cảnh đó. Mình đón nhận góp ý của mọi người để rèn luyện thêm, trân trọng và yêu thương nhiều." - Trúc Diễm chia sẻ.

Trúc Diễm xếp hàng từ sáng sớm cho vòng casting, bao gồm phỏng vấn và trình diễn catwalk.

Năm nay, vòng casting trực tiếp của Victoria's Secret được tổ chức quy mô tại 4 bang của Mỹ bao gồm: New York, Chicago, Houston và Los Angeles. Trúc Diễm và Tú Ny là hai đại diện Việt Nam lọt vào vòng casting trực tiếp, trong đó Los Angeles - nơi Trúc Diễm dự tuyển là khu vực có lượng thí sinh đổ về đông nhất với hơn 100 người mẫu quốc tế cùng tham gia casting, đẩy áp lực và mức độ cạnh tranh tại đây trở nên khắc nghiệt. Sự xuất hiện của Trúc Diễm ở tuổi 39 tại một trong những "đấu trường" thời trang khắc nghiệt nhất hành tinh ban đầu đã thắp lên niềm hy vọng lớn cho giới mộ điệu.

Khoảnh khắc Trúc Diễm áp lực và xúc động trước phần thi quan trọng.

Nhìn nhận một cách công tâm, dù phần catwalk của Trúc Diễm vẫn còn những điểm chưa trọn vẹn, nhưng việc trụ vững và hoàn thành phần thi trong một môi trường cạnh tranh cao độ là một nỗ lực đáng ghi nhận. Lời nhắn nhủ "You did it!" từ Victoria's Secret không chỉ là lời chào xã giao, mà còn là sự công nhận cho tinh thần không bỏ cuộc của đại diện Việt Nam trên hành trình chạm tay đến sàn diễn biểu tượng.

Clip phần thi catwalk của Trương Tri Trúc Diễm tại vòng casting ở Los Angels (Nguồn NVCC).

Ảnh FBNV