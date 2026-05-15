Nam diễn viên "đeo cả căn nhà" trên tay

Ngay sau khi được Piaget bổ nhiệm trong vai trò Đại sứ, Lee Chae Min đã có vinh dự nhận danh hiệu danh giá Nam diễn viên mới xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Baeksang 2026. Vai chính nổi bật trong loạt phim truyền hình đình đám “Ngự trù của Bạo chúa” (“Bon Appétit, Your Majesty”) đã giúp Lee Chae Min mang về tượng vàng và hứa hẹn mở đường cho một sự nghiệp diễn xuất đáng ngưỡng mộ trong tương lai của nam diễn viên sinh năm 2000.

Tài tử Hàn Quốc tham dự lễ trao giải với đồng hồ Piaget Polo Date phiên bản mới ra mắt tại expo Watches and Wonders 2026 tháng Tư vừa qua và trang sức nhẫn Piaget Possession vàng trắng. Đồng hồ Polo Date thanh lịch thường nhật được làm mới với thiết kế dải sóng (gadroons) đặc sắc Piaget, nhấn mạnh vẻ đẹp của mặt số xanh sâu thẳm tương phản với bộ vỏ thép, hoà phối hoàn hảo cùng nhẫn Possession vàng trắng trên tay nam diễn viên.

Với hơn một thập kỷ gắn bó với vai trò MC tại lễ trao giải Baeksang, ca sĩ/ diễn viên Bae Suzy đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp thanh khiết của giải thưởng danh giá. Hiện diện của cô tại sự kiện luôn thu hút sự chú ý không thể so sánh, từ thảm đỏ đến phút lên sóng cuối cùng.

Năm nay, Bae Suzy lựa chọn Piaget cho một trong hai diện mạo chính, gây choáng ngợp với vòng cổ trang sức cao cấp Piaget Limelight Garden Party, đính kết hàng trăm viên kim cương thành nhành lá đặc biệt lộng lẫy và giàu chất thơ. Cô bắt cặp chiếc vòng cổ tuyệt đẹp này với nhẫn và bông tai Piaget Treasures, với những viên kim cương cùng giác cắt tạo nên sự đồng điệu trên sân khấu trao giải Baeksang.

Nhận đề cử giải Nam chính xuất sắc nhất cho loạt phim truyền hình “Gia đình bão tố” (“Typhoon Family”), nam diễn viên Lee Junho cũng gây ấn tượng mạnh tại sự kiện với đồng hồ và trang sức Chopard.

Mẫu đồng hồ tháp tùng anh từ thảm đỏ là chiếc L’Heure du Diamant đính kim cương toàn bộ – tổng cộng hơn 490 viên, xấp xỉ 20 cara – có giá thị trường xấp xỉ 180.000 USD (khoảng 4,7 tỉ VNĐ), trưng trổ hào quang phi thường từ kỹ thuật đính đá “crown-set” đặc sắc của Nhà chế tác và kỹ thuật đính rải bông tuyết (snow-set). Kỹ thuật crown-set sử dụng các chấu hình “vương miện” nâng cao những viên đá để chúng đón nhận nhiều ánh sáng nhất có thể.

Ngoài ra, trang sức dây chuyền được Lee Junho lựa chọn đến từ bộ sưu tập Chopard Ice Cube lấy cảm hứng từ những viên nước đá mát lạnh

Không kém cạnh đàn anh, nữ diễn viên Park Eunbin, người gây chú ý trong phần trao giải hai hạng mục “Phim điện ảnh hay nhất” và “Phim truyền hình hay nhất” cùng diễn viên Song Kang, cũng xuất hiện với thiết kế kim cương Chopard. Cô chọn dây chuyền L’Heure du Diamant Marquise có giá hơn 30.000 USD (gần 1 tỷ đồng) đính sapphire màu lam, cặp bông tai cùng bộ sưu tập có giá hơn 81.000 USD (hơn 2,1 tỷ đồng) với sapphire màu lục. Ngoài ra, điều thu hút sự chú ý cho Park Eunbin là chiếc đồng hồ từ bộ sưu tập trang sức cao cấp của Chopard, đính kim cương toàn bộ.

Tân binh của điện ảnh Hàn Quốc Jeon Soyoung “debut” tại lễ trao giải Baeksang 2026 trong trang sức Chaumet Joséphine Aigrette , gồm nhẫn và bông tai vàng trắng đính kim cương và ngọc trai có giá niêm yết khoảng hơn 200 triệu VNĐ cho chiếc nhẫn và xấp xỉ 180 triệu VNĐ cho cặp bông tai. Dáng dấp thanh nhã và tinh tế của bộ trang sức xoay quanh motif giọt lệ cùng đầm đăng-ten dạ tiệc trắng tạo nên vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng cho sao nữ sinh năm 2003 của “Điều Ước Đoạt Mạng” (“If Wishes Could Kill”) và “Kick Kick Kick Kick”.

Baeksang là giải thưởng nghệ thuật tôn vinh những thành tựu trong năm về truyền hình, nội dung phát sóng, sân khấu và điện ảnh Hàn Quốc từ 1965. Trong số các giải thưởng danh giá nhất của nền nghệ thuật nước này, như giải Rồng Xanh, Chuông Vàng hay Daesang, lễ trao giải Baeksang được ví như “Quả Cầu Vàng” của Hàn Quốc do là giải thưởng duy nhất bao gồm tất cả các lĩnh vực truyền hình, sân khấu và điện ảnh.