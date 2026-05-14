Sau màn debut Met Gala gây bão mạng xã hội toàn cầu, Jisoo tiếp tục trở thành tâm điểm khi xác nhận tham dự show diễn Cruise 2027 của Dior diễn ra ngày 14/5 (giờ Việt Nam) tại Los Angeles. Đây cũng là lần xuất hiện lớn đầu tiên của nữ idol cùng nhà mốt Pháp sau khoảnh khắc "chấn động internet" tại Met Gala, khiến giới mộ điệu đặc biệt trông đợi xem ngôi sao BLACKPINK sẽ tiếp tục mang đến hình ảnh nào trong kỷ nguyên mới của Dior. Trước giờ G, người hâm mộ đã háo hức tập trung chờ đợi màn lộ diện của Jisoo trước địa điểm tổ chức show, đồng thời tổ chức đẩy trending rầm rộ trên X.

Jisoo và Dior cùng thắng lợi vẻ vang trong màn debut Met Gala của cô Đại sứ đình đám.

Show diễn lần này đánh dấu BST Cruise đầu tiên của Jonathan Anderson trên cương vị tân giám đốc sáng tạo mảng womenswear của Dior, sau khi kế nhiệm Maria Grazia Chiuri - người đã dẫn dắt thời trang nữ của nhà mốt suốt gần một thập kỷ.

Ngay từ màn ra mắt Dior Thu/Đông 2026 tại Paris, Jonathan Anderson đã cho thấy dấu ấn rõ nét với những thiết kế mang tinh thần lãng mạn, mềm mại nhưng giàu tính nghệ thuật. Sàn diễn dựng quanh hồ hoa súng tại Jardin des Tuileries ngập tràn các chi tiết lông vũ, họa tiết hoa pastel và phom dáng xòe phóng đại đầy thơ mộng.

Cruise 2027 được tổ chức tại khuôn viên Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Los Angeles (LACMA), lấy bối cảnh là tòa David Geffen Galleries mới do kiến trúc sư Peter Zumthor thiết kế. Việc Dior chọn Los Angeles cũng được xem là bước đi chiến lược, ngay sau khi thương hiệu khai trương flagship mới trên đại lộ Rodeo Drive cùng nhà hàng Monsieur Dior.

Người hâm mộ háo hức chờ đợi Jisoo lộ diện trước Bảo tàng LACMA.

Khoảnh khắc Jisoo lộ diện, không cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra tạo hình này là một trong những khoảnh khắc thử thách nhất của cô cùng nhà mốt Pháp từ trước đến nay. Nữ idol lựa chọn look 23 từ bộ sưu tập Dior Fall/Winter 2026 của Jonathan Anderson - một thiết kế mang đậm dấu ấn polka dots đang trở thành ngôn ngữ đặc trưng mới của Dior dưới thời vị giám đốc sáng tạo người Ireland.

Đẳng cấp main event - Jisoo toả sáng khi xuất hiện ở show Cruise đầu tiên của Jonathan Anderson.

Trên nền đen trắng kinh điển, chiếc váy gây ấn tượng với cấu trúc layer bồng xòe mềm mại, kết hợp chi tiết ren chấm bi cùng đường viền scallop nữ tính, tạo nên cảm giác cổ điển, thơ mộng nhưng cũng mang đầy dấu ấn của một nhan sắc hàng đầu châu Á.

Tạo hình chính thức của Jisoo tại Dior Cruise 27 fashion show.

Điểm đáng khen nằm ở cách thiết kế các tầng voan nhẹ tạo hiệu ứng chuyển động cực kỳ bay bổng mỗi khi nữ idol sải bước giữa đám đông. Tổng thể black & white trung tính, nhưng dưới sự sáng tạo Jonathan Anderson lại mang tinh thần mềm mại và trẻ trung hơn, rất hợp với khí chất thanh lịch pha chút ngọt ngào của Jisoo. Dù vậy, chiều cao của Jisoo trở nên bị hạn chế khi khoác lên người thiết kế bồng xoè này. Điều này cũng thấy rõ ở một số góc chụp, Jisoo bỗng có đôi chân ngắn và mũm mĩm hơn thường thấy.

Một diện mạo được đánh giá là vừa vặn với cá tính, không khiến Jisoo phải "gồng mình".

Dù ở một số góc, chiếc váy khiến Jisoo bị dìm dáng...

... nhưng nữ idol có bước tiến về thần thái và sự tự tin được nhìn thấy qua từng biểu cảm, ánh mắt trong posing.

Look thứ 23 trong Dior FW26 collection là lựa chọn của Jisoo hôm nay.

Layout làm đẹp lần này cũng là một điểm cộng lớn. Kiểu tóc uốn nhẹ rẽ lệch cùng phần mái được xử lý tự nhiên giúp gương mặt nữ idol trở nên mềm mại nhưng vẫn có độ sắc nét cần thiết. Makeup giữ tông trong trẻo với làn da căng bóng, eyeliner kéo dài nhẹ và son hồng nude, đủ để tôn đường nét, tất cả tạo nên visual tổng thể nhẹ nhàng và vừa vặn với outfit.

Nếu trước đây Jisoo thường được yêu thích bởi hình ảnh dịu dàng, an toàn và chuẩn first love, thì từ Met Gala đến hiện tại, công chúng bắt đầu nhìn thấy một phiên bản khác tự tin và bản lĩnh hơn rất nhiều. Nữ idol không còn chỉ đẹp trong khuôn mẫu quen thuộc, mà đã biết cách làm chủ thần thái, ánh nhìn và năng lượng thời trang của mình. Có lẽ cũng từ đây, Jisoo nhận ra rằng sự ngọt ngào khi đi cùng một chút kiêu hãnh và tự tin lại tạo nên tổ hợp cuốn hút đến vậy.

Cận cảnh makeup look của Jisoo hôm nay.

Nữ idol đang cho thấy 1 chuyển biến tích cực trong khí chất ở những event gần đây.

Bên cạnh Jisoo, show diễn lần này còn quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám từ Hollywood đến châu Á, cho thấy sức nóng đặc biệt của Dior dưới thời Jonathan Anderson:

Miley Cyrus với set denim bụi bặm như thể đang dạo phố rồi ghé ngang đêm tiệc của Dior.

Anya Taylor và thiết kế dáng xoè đậm đặc tinh thần Dior by Jonathan.

Miranda Kerr cũng diện một thiết kế trong BST FW26

Ejae đang dần cho thấy cô là một đại diện có sức ảnh hưởng trong làng âm nhạc và thời trang của châu Á.

Ảnh X, Instagram