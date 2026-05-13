“Lười mà vẫn đẹp”: Xu hướng mặc đang được phụ nữ Pháp theo đuổi nhiều nhất mùa hè này

Không còn là kiểu ăn mặc cầu kỳ hay chạy theo quá nhiều xu hướng, mùa hè năm nay chứng kiến sự lên ngôi của một phong cách được gọi tên là “sea salt relaxed vibe” – tạm hiểu là vẻ đẹp thư thái, mát lạnh và có chút phóng khoáng như không khí bên bờ biển. Những outfit mang tinh thần này thường không quá nổi bật về màu sắc hay chi tiết, nhưng lại tạo cảm giác rất “đắt giá”: nhẹ nhàng, thoải mái và có gu một cách tự nhiên.

Điểm chung của những set đồ này là bảng màu dịu mắt với trắng, kem, xanh pastel, xám nhạt hay nâu vintage. Chất liệu cũng ưu tiên sự mềm mại như satin, len mỏng, ren hoặc cotton rũ để tạo hiệu ứng bay nhẹ, đúng tinh thần “mặc như không cố”.

Một trong những công thức dễ ứng dụng nhất là váy ren phối cùng sơ mi trắng oversized. Sự kết hợp giữa nét nữ tính của ren và vẻ phóng khoáng của áo sơ mi dáng rộng tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa có chút nghệ sĩ. Chỉ cần thêm đôi sandal màu nổi hoặc túi xách có điểm nhấn là outfit đã đủ nổi bật để đi cafe, triển lãm hay dạo phố cuối tuần.

Nếu thích vẻ ngoài trưởng thành hơn, váy satin hai dây kết hợp cardigan len mỏng là lựa chọn rất đáng thử. Chất liệu satin bắt sáng nhẹ giúp tổng thể trông sang hơn, trong khi cardigan lại mang đến cảm giác mềm mại, gần gũi. Đây là kiểu outfit vừa đủ thanh lịch để đi làm nhưng vẫn đủ nữ tính cho những buổi hẹn hò sau giờ tan sở.

Bên cạnh đó, những công thức đơn giản như áo thun trắng phối chân váy xanh nhạt hay áo tank top trắng đi cùng chân váy hoa nhí cũng đang được yêu thích vì tạo cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu đúng chất mùa hè. Các set đồ này không cần quá nhiều phụ kiện nhưng vẫn mang lại cảm giác thời trang nhờ cách phối màu hài hòa và tinh thần tối giản.

Một chi tiết thú vị của xu hướng “sea salt relaxed vibe” là sự pha trộn giữa vẻ lười biếng và tính thời trang. Váy len dài đi cùng dép clog, croptop mix cardigan mỏng hay áo quây phối chân váy pastel đều mang tinh thần “mặc thoải mái nhưng vẫn đẹp”. Đây cũng là lý do phong cách này được nhiều cô gái yêu thích: không gò bó, không quá sexy nhưng vẫn đủ cuốn hút.

Thay vì cố gắng tạo ra những outfit quá phức tạp, xu hướng mặc đẹp mùa hè hiện tại lại hướng đến cảm giác tự nhiên và thư giãn hơn. Một chiếc váy mềm, một chiếc cardigan mỏng hay bảng màu dịu mắt đôi khi đã đủ để khiến tổng thể trông tinh tế hơn rất nhiều.

Có lẽ vì vậy mà “sea salt relaxed vibe” đang trở thành định nghĩa mới cho phong cách mùa hè: nhẹ nhàng, thoáng đãng nhưng vẫn khiến người khác muốn ngoái nhìn.