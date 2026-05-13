Động thái của loạt brand chế ảnh Miu Lê bán áo, bán túi: Người xin lỗi, kẻ khoá trang

Những ngày qua, kể từ thời điểm bức ảnh chân dung Miu Lê trong chiếc áo "điệu đà" của NUMBERS phủ sóng khắp mạng xã hội, không chỉ tạo nên một cơn địa chấn với showbiz Việt mà còn kéo theo vô số lùm xùm hệ lụy.

Dưới sức mạnh của công nghệ AI, khung hình này vô tình trở thành "mỏ vàng" content để nhiều đơn vị kinh doanh khai thác một cách phản cảm. Từ môi giới phòng trọ, tiệm trà sữa đến các local brand thời trang đều "tát nước theo mưa" khi nhìn thấy cách chiếc áo của NUMBERS được quảng bá bất đắc dĩ.

Những cái tên "tiêu biểu" được nhắc đến ở đây tương ứng với những cách xử lý khác nhau, nhưng có một điểm chung là đều đang đứng trước làn sóng chỉ trích của công chúng và người tiêu dùng về hành động trục lợi một cách vô tội vạ.

BLACK THRIFT - một shop thời trang secondhand với các mặt hàng có giá trị giao dịch trung bình hàng triệu đồng đã sử dụng AI để khoác lên người Miu Lê một set đồ da cá tính. Đáng chú ý, bài đăng đi kèm dòng chú thích bị đánh giá là cực kỳ kém duyên: "Người mẫu đá".

Khi nhận về những phản hồi tiêu cực, cửa hàng này không những không cầu thị mà còn phân bua qua lại với lời lẽ lên án nhân vật, đồng thời quy chụp người góp ý là người hâm mộ của nữ ca sĩ. Sau một ngày bị dư luận "tấn công" kịch liệt, BLACK THRIFT hiện đã tạm khóa các trang fanpage. Tuy nhiên, những ảnh chụp màn hình về bài đăng và các bình luận này vẫn đang bị lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Một trường hợp khác là Newseven, local brand đã chế ảnh để thay thế chiếc áo "điệu đà" bằng một mẫu áo jersey của thương hiệu mình. Dù nhận về kết cục bị chỉ trích tương tự, nhưng cách xử lý bằng một văn bản xin lỗi rõ ràng của Newseven được đánh giá là có tính cầu thị và dễ chấp nhận hơn.

Nguyên văn bức thư xin lỗi của Newsen:

"Newseven xin gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả khách hàng, những người theo dõi cũng như ca sĩ Miu Lê - người trực tiếp liên quan tới hình ảnh mà các bạn nhân sự bên mình đã dùng Al trong nội dung truyền thông một cách thiếu tinh tế, không cẩn trọng tạo ra trải nghiệm không tích cực.

Ngay khi Newseven biết được sự việc này, tụi mình đã ngay lập tức xoá và gỡ hình ảnh sai trái đó xuống và giải thích hành động sai lầm này với toàn thể đội ngũ nhân viên.

Chúng mình hiểu rằng việc bắt trend hay tạo tương tác cũng cần đi kèm sự tinh tế và tôn trọng dành cho những cá nhân liên quan. Đây là điều Newseven nghiêm túc nhìn nhận và rút kinh nghiệm.

Thay mặt cho toàn thể đội ngũ, chúng mình một lần nữa xin gửi lời xin lỗi rất nhiều và sẽ không bao giờ để tình trạng đó xảy ra lần nữa".

Trong khi đó, fredom - một brand túi Việt - cũng vừa tranh thủ "gửi nhờ" sản phẩm của mình lên vai Miu Lê với dòng trạng thái bắt trend ngắn gọn: "Theo dòng sự kiện". Sau hơn một ngày đăng tải, bức hình này vẫn tồn tại trên trang chủ của thương hiệu mặc cho những chỉ trích vẫn đang tồn tại. Cho đến hiện tại, fredom vẫn chưa có bất kỳ động thái giải thích hay gỡ bỏ hình ảnh về Miu Lê.

Lời cảnh tỉnh về đạo đức kinh doanh và quyền hình ảnh

Hiện tại, vụ việc liên quan đến Miu Lê vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Vì thế, nhiều khán giả kêu gọi cộng đồng mạng cần giữ sự bình tĩnh, tiếp nhận thông tin có chọn lọc và tránh suy diễn quá mức.

Việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng cho mục đích thương mại vốn là vấn đề cần sự cẩn trọng tuyệt đối. Khi chưa có sự đồng ý của nhân vật, việc tự ý lấy ảnh quảng cáo dễ dẫn đến tranh chấp về quyền cá nhân. Đặc biệt, khi nội dung đi kèm mang tính miệt thị hoặc lợi dụng scandal để chế giễu, mức độ phản cảm càng bị đẩy lên đỉnh điểm.

Vừa qua, trang fanpage Thông tin Chính phủ cũng đưa ra quan điểm đáng chú ý về cách xã hội phản ứng trước những vụ việc gây tranh cãi:

"Sau những thông tin về việc một nghệ sĩ liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, điều đáng suy ngẫm không chỉ là sai lầm của một cá nhân, mà còn là cách xã hội phản ứng trước sự vấp ngã ấy... Có người biến lỗi lầm của người khác thành trò cười, thành công cụ câu tương tác, hả hê trên mạng xã hội bằng những hình ảnh cắt ghép, lời lẽ miệt thị và sự chế giễu vô cảm.

Sai lầm là điều không ai mong muốn... Điều làm nên giá trị của một con người nằm ở bản lĩnh dám nhìn thẳng vào sai lầm, sửa sai và lựa chọn lại con đường đúng đắn. Hãy biến câu chuyện này thành lời cảnh tỉnh cho bản thân: Nói không với ma túy, tránh xa những cám dỗ và sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng".

Điều khiến công chúng phẫn nộ không chỉ nằm ở bản thân những bức ảnh, mà còn ở thái độ xem scandal của người khác như một "món mồi ngon". Trong môi trường kinh doanh, đặc biệt với các thương hiệu thời trang vốn luôn đặt nặng yếu tố hình ảnh và giá trị thẩm mỹ, sự thiếu tôn trọng dành cho một nhân vật công chúng cũng phản ánh trực tiếp cách thương hiệu đối xử với chính cộng đồng khách hàng của mình.

Một bài đăng có thể giúp thương hiệu tăng độ phủ chỉ sau một đêm, nhưng cái giá phải trả cho sự dễ dãi trong đạo đức truyền thông đôi khi là niềm tin của người tiêu dùng. Và đó mới là thứ khó lấy lại nhất.

